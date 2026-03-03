Mercedes CLA Hybrid: prova della compatta premium che conquista per eleganza e piacere di guida

Abbiamo guidato l'Auto dell'Anno 2026 con motore mild hybrid 48V: design sportivo, tanta tecnologia e un piacere di guida che esalta il suo spirito premium class

Il 2026 è speciale per Mercedes CLA poiché è lei la prescelta come Auto dell’Anno (guarda Auto dell’Anno 2026). La berlina/coupé a quattro porte della casa tedesca, qui alla sua terza generazione, ha distanziato le avversarie a ragione di tanti contenuti che hanno convinto la giuria di esperti.

Due motorizzazioni per un'ampia scelta

Per esempio, è sia 100% elettrica sia mild-hybrid. Poi, si porta a bordo tanta tecnologia, compresa l’intelligenza artificiale, per comfort, piacere di guida e sicurezza. E il suo design è una perfetta sintesi fra eleganza e sportività contemporanea che per una premium compatta sono elementi fondamentali per il successo.

Ma, al di là dei premi della critica specializzata, la nuova CLA riuscirà a convincere anche il pubblico? L’ho provata nei dintorni di Roma e mi sono persuaso che abbia tutte le carte in regola per farlo. Vi spiego le mie ragioni.

Mercedes-Benz CLA Hybrid: la prova del nuova berlina/coupé di Stoccarda

Prima di tutto perché è una berlina “anomala” con quelle forme così smussate e quel posteriore tanto inclinato e corto - una due volumi e mezzo - che se avesse due porte in meno potrebbe essere tranquillamente un’aggressiva e moderna coupé (guarda nuova Mercedes-Benz CLA).

Un tripudio di luci a LED

Tutto il frontale è un elogio agli stilemi di Mercedes, con la grande mascherina con cornice illuminata (di serie) e decorata con le stelline del marchio. I fari full LED super affusolati e uniti dalla barra luminosa, replicano il motivo della Stella, che da qualche tempo ha guadagnato la ribalta su altri modelli della casa.

Bella l’abbinamento fra il lungo cofano, il tetto spiovente e l’accenno di coda. Insomma, fanno 4,72 metri di lunghezza (non pochi, ma ben mimetizzati), tutti in un look che dà continuità al passato ma in una chiave ben più attuale e piacevole.

Mercedes-Benz CLA Hybrid: i fari full LED con barra luminosa e mascherina inedita

L’interpretazione contemporanea non poteva che coinvolgere anche l’abitacolo, con la plancia abbracciata dall’MBUX Superscreen del sistema infotelematico. Volendo potete arrivare a tre display con quello da 10,25” del cruscotto e da 14” dell’infotainment che possono essere abbinati a un altro touchscreen da 14” per il passeggero.

Una volta a bordo ho apprezzato la qualità costruttiva degna delle Mercedes di rango e la luminosità assicurata dal tetto in vetro di serie su tutti i modelli. Sedili confortevoli e tanti spazi per gli oggetti mi ricordano che anche su un modello sportiveggiante come la CLA c’è bisogno di tanta praticità.

Mercedes-Benz CLA Hybrid: l'abitacolo con plancia Superscreen e i tre display

Posizione di guida convincente

Mi piace la posizione ben centrata sul volante (per me troppo ricco di pulsanti), come la console alta e “a ponte”, che mi fa sembrare a bordo di una vera sportiva pur liberando spazio per una bella vasca portaoggetti, che si aggiunge al maxi-vano nascosto dall’appoggiabraccia. Ovunque butto l’occhio e ovunque sfioro, trovo materiali belli da vedere, robusti, di pregio e ben assemblati.

Poche le plastiche rigide e in zone meno in vista. Semmai, dietro lo spazio è un po’ risicato, ma è “colpa” dei designer che hanno dato un profilo così a cuneo all’auto con la testa dei passeggeri posteriori che sente la mancanza di qualche centimetro. Il baule è da 405 litri per tutte le CLA in listino: un buon compromesso fra dimensioni della macchina ed esigenze di trasporto in quattro o cinque persone.

Mercedes-Benz CLA Hybrid: il sistema MBUX sfrutta l'intelligenza artificiale

Tornando un attimo al ponte di comando, resto quasi affascinato dalla quantità di tecnologia per l’intrattenimento e la gestione dei servizi di bordo. Sembra un apparato minimalista, ma poi scopri le “mille mila” funzioni a disposizione grazie al sistema operativo che si basa sul Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) e sfrutta l’intelligenza artificiale di Microsoft e Google. L’assistente virtuale MBUX, potenziato da ChatGPT, migliora l’interazione tra conducente e veicolo e il dialogo è super naturale.

Ti aiuta Google

Inoltre, la navigazione è gestita da Google Maps, offrendo un’esperienza di guida avanzata e integrata. Largo, quindi a tutte quelle piccole/grandi attenzioni dedicate ai passeggeri per rendere il viaggio più rilassato e gradevole.

Non mancano le prese USB, la ricarica senza filo per lo smartphone e, in optional, l’integrazione ad Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Sicurezza? C’è tutto, ma non di serie. Al consueto pacchetto base degli assistenti alla guida potete aggiungere altri ADAS per arrivare al livello 2. L’esemplare del mio test era equipaggiato con il pack completo, che offre tutti gli aiuti con interventi mirati e mai invasivi. Sono un lontano ricordo le azioni brusche e improvvise dei freni e dello sterzo sulle Mercedes di una volta.

Mercedes-Benz CLA Hybrid: motore efficiente e con tre livelli di potenza

Motore 1.499 cc, 4 cilindri turbo-benzina ciclo Miller Potenza max 163 CV (+30 CV elettrici) Coppia max 250 Nm Velocità 232 km/h Treasmissione - Trazione cambio automatico e-DCT8 - anteriore Dimensioni - baule 4,72 x 1,86 x 1,45 m - 405 litri Consumo medio 4,9 litri/100 km Peso a vuoto 1.705 kg Prezzo da 49.998 euro

Per questo test drive ho messo le mani su una CLA 200, che con i suoi 163 CV+30 CV elettrici mi sembra il giusto compromesso tra la CLA 180 con 136 CV+30 CV e la CLA 220 con 190 CV+30 CV. Ma perché quei cavalli aggiuntivi? Piccolo ripasso tecnico.

La nuova Mercedes è arrivata 100% elettrica, ma poco dopo ha debuttato questa variante mild-hybrid 48V con motore quattro cilindri 1,5 litri a ciclo Miller. Il motore a combustione è affiancato da una unità elettrica nel cambio automatico a 8 rapporti che assicura, appunto, il boostdi potenza.

Mercedes-Benz CLA Hybrid: un'auto moderna, confortevole e dinamica

Buone prestazioni su strada

Ecco spiegato il trucchetto degli ingegneri di Stoccarda. Ed è una gran bella trovata poiché, all’atto pratico su strada, la CLA 200 è svelta e agile come non t’aspetti. A parte i numeri che dicono 232 km/h di punta velocistica e 8,0 secondi sullo 0-100 orari, la berlina tedesca offre un bel piacere di guida, creato da uno sterzo leggero quando serve e reattivo sul veloce, da un autotelaio ben accordato alle sospensioni e da un cambio fluido nei passaggi marcia e connesso all’erogazione del motore.

Risultato? Sembra di viaggiare su un’auto di altra categoria, dove comfort e dinamicità si sposano molto bene. Le brutte strade della città vengono digerite senza eccessivi patemi, mentre i tratti extraurbani (più divertenti) permettono di dare libero sfogo alla vivacità dell’auto. che si adatta alle vostre richieste. Ovviamente non sono a bordo di una sportiva pura, ma proprio per questo ho apprezzato l’ottimo bilanciamento complessivo. E con i profili di guida, dal più ''soft'' al più dinamico, potete scegliere la risposta della CLA a vostro piacimento.

Mercedes-Benz CLA Hybrid: piacere di guida e consumo inferiore a 6 litri/100 km

Va bene e beve il giusto

Ma c’è di più, poiché la nuova compatta Mercedes vi regala un sorriso anche lato consumi. Premetto che il breve test drive non mi ha consentito di prendere bene le misure ma dovete sapere che il suo quattro cilindri è un campione di risparmio.

Il sistema ibrido leggero non è così “leggero” come dice il nome. Questo perché il motore elettrico, alimentato da una batteria da 1,3 kWh e integrato nel cambio e-DCT8, in condizioni di bassa potenza richiesta (meno di 22 kW), consente di viaggiare in pura modalità EV e comunque fino a 100 km/h, recuperando fino a 25 kW di energia durante la guida.

Risultato? Che girate senza consumare benzina per un bel po’ di tempo e le percorrenze aumentano per la gioia del portafoglio. Per la 200 Hybrid Mercedes dichiara una media di 5,3 litri/100 km (18,9 km/litro), personalmente ho visto 5,8-5,9 litri/100 km, ma non ho risparmiato l’acceleratore. Comunque, un risultato di grande rilievo per il tipo di auto e considerate che per la 180 Hybrid il valore dichiarato scende a 4,9 litri/100 km, praticamente un diesel. Però, mi riservo un’analisi più attenta quando potrò guidare di più la CLA in uno dei nostri day by day.

Mercedes-Benz CLA Hybrid: quattro allestimenti e prezzi a partire da circa 47.300 euro

Tutto bene, quindi? La nuova Mercedes CLA ha dei punti deboli evidenti? Sapete benissimo dove si va a finire quando parliamo di modelli premium. Anche la nuova berlina di Stoccarda non è esente da un prezzo impegnativo, ma come al solito è una questione punti di vista. Volete il meglio per design, tecnologia, comfort, piacere di guida e – soprattutto – brand?

Quattro allestimenti e prezzi di rango

Il listino è molto articolato e vi lascia ampia scelta fra tre motorizzazioni, anche con trazione integrale, e quattro allestimenti: Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus. Detto ciò, dovete mettere in conto almeno 47.296 euro necessari per la CLA 180 Advanced, mentre per una CLA 200 Advanced Plus come quella della prova servono 52.328 euro. Al top della gamma si piazza la CLA 220 4Matic Premium Plus a 62.277 euro.

Il consiglio è di andare sul sito Mercedes-Benz (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia) per scegliere e configurare il modello preferito, ma occhio al prezzo!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/03/2026