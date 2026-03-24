Sai cos'è questa super Mercedes-AMG? Noi, onestamente, no

E va bene, l'auto immortalata oggi da uno dei nostri fotografi partner sul solito circuito del Nürburgring è uno di quei rari casi in cui dobbiamo ammetterlo: non sappiamo cosa mostrino le foto. Capita.

Nuova super sportiva AMG, le foto spia del mistero

Ok, è abbastanza chiaro che si tratti di una Mercedes coupé a due porte con motore AMG, ma questo è più o meno tutto ciò che possiamo affermare con certezza. Il resto è pura speculazione.

Affidiamoci all'intuito e a un pelo di esperienza. La misteriosa AMG potrebbe essere, ovviamente, una vettura GT3. Ma è molto insolito, sia per Mercedes-AMG, sia per altri marchi, iniziare a testare pubblicamente un modello completamente nuovo come variante GT3, o addirittura come la versione da corsa che presumiamo sia quella in foto.

Per chi sostiene che potrebbe trattarsi di una variante GT3 dell'attuale Mercedes-AMG GT: guardate il cofano molto più lungo, le portiere completamente diverse e il posteriore. No, non è un'auto basata sulla AMG GT.

Una variante di AMG GT? Le differenze sono tante...

È insomma possibile che la bestia nera, bianca e gialla della gallery sia un esemplare unico ancora top secret, proprio come lo fu AMG One un paio di anni fa. Ma quella era un'hypercar omologata per la strada, con qualche concessione al senso pratico. Aspetto che invece manca completamente a questo prototipo: riuscite a immaginare di scendere da questa ''cosa'' in pantaloncini corti, senza bruciarvi le gambe?

Nemmeno la targa ci aiuta: è una targa rossa tedesca, usata per la circolazione su brevi distanze di auto non immatricolate. O perché non omologate per la strada, o perché non ancora immatricolate.

La targa non aiuta a fare luce sul mistero

Onde evitare figuracce e entrare ufficialmente in crisi, ci fermiamo qui. Aspetteremo con pazienza informazioni da fonti certificate. Calma, calma: che sia questa roba qui?

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/03/2026