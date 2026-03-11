Vuoi una AMG GT 63 Pro? Mercedes pensa che non arrivi da Porsche, ma da Classe G

La nuova Mercedes-AMG GT 63 Pro (guarda la sportiva tedesca) punta in alto nel segmento delle supercar high performance, questo è un dato di fatto.

Una coupé con ambizioni importanti

Il modello di punta di Mercedes-AMG (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia) potrebbe offrire prestazioni paragonabili a quelle di icone sportive come Porsche, in particolare la 911 Turbo S o la 911 GTS T-Hybrid.

Il confronto nasce spontaneo: entrambe sono coupé sportive due porte con configurazione 2+2 e un’impostazione fortemente orientata alla guida più dinamica e piacevole. Proprio come la GT 63 Pro di Affalterbach.

Mercedes-AMG GT 63 Pro: i clienti non arriverebbero da rivali come Porsche 911

Due filosofie tecniche differenti

Nonostante le similitudini, le due auto seguono filosofie tecniche differenti. La Porsche 911 è celebre per il suo motore posteriore, una soluzione unica nel panorama delle sportive moderne.

La Mercedes-AMG GT 63 Pro, invece, adotta uno schema con motore anteriore, mantenendo comunque una vocazione racing e prestazioni di primissimo livello. Anche il posizionamento di prezzo è simile a quello delle varianti della gamma Porsche.

Mercedes-AMG GT 63 Pro: l'abitacolo di chiara impronta sportiva

Clienti AMG: un pubblico diverso

Secondo Jerry Stamoulis, responsabile delle relazioni con i media di Mercedes-Benz Australia, i clienti AMG raramente mettono davvero a confronto questi modelli. ''A dire il vero, il tipico proprietario di una AMG non si sbilancia su queste auto'', ha affermato nel corso di un’intervista con la stampa australiana (leggi le parole del manager Mercedes). ''I clienti della GT 63 Pro hanno più probabilità di possedere già una G 63 o anche una E 63 AMG e ora vogliono un'auto ancora più sportiva''.

Ecco spiegata, quindi, la scelta di un modello AMG come la GT 63 Pro, che diventa un’alternativa dal carattere più racing rispetto a esempi come G 63 o E 63.

Mercedes-AMG GT 63 Pro: motore V8 biturbo da 612 CV e 850 Nm

V8 biturbo e prestazioni da riferimento

Sul piano tecnico la coupé della Stella non ha nulla da invidiare alle rivali. Sotto il cofano troviamo un V8 biturbo da 4,0 litri capace di erogare 612 CV e 850 Nm di coppia, valori superiori alla versione standard.

Il motore è abbinato a un cambio a nove rapporti e alla trazione integrale, permettendo alla sportiva AMG di raggiungere una velocità massima dichiarata di 317 km/h.

Mercedes-AMG GT 63 Pro: la Porsche 911 Turbo S è una rivale della coupé della Stella

Il confronto con la “noveundici”

Guardando ai numeri, la GT 63 Pro si colloca tra la 911 GTS T-Hybrid, con 541 CV e 610 Nm, e la più estrema 911 Turbo S, che arriva a 711 CV e 800 Nm.

Prestazioni che dimostrano come la Mercedes-AMG GT 63 Pro abbia tutte le carte in regola per competere con le migliori sportive della gamma Porsche (guarda la homepage di Porsche Italia). Resta però una domanda: un cliente AMG potrebbe arrivare più da una 911 oppure da una Classe G? Diteci la vostra.

