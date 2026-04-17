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La guerra del 'Ring: Mustang GTD risponde a Porsche GT3 RS. Epic Video

Avatar di Lorenzo Centenari, il 17/04/26

1 ora fa - La super Mustang batte sé stessa, ma soprattutto GT3 RS Manthey: 6:40.835

La super Mustang batte sé stessa, ma soprattutto 911 GT3 RS Manthey: 6:40.835. Un video dall'Inferno Verde celebra l'impresa

Se il Nürburgring è l’Olimpo dei motori, oggi gli dèi tedeschi hanno dovuto fare spazio a un cowboy con gli stivali sporchi di gomma fusa. 

Ford Mustang GTD Competition ferma il cronometro a 6:40.835, undici secondi più veloce del suo stesso precedente record. Undici. Secondi. In un mondo in cui i millesimi sono considerati un dono divino, è come se la Mustang avesse preso la Nordschleife, l’avesse guardata negli occhi e avesse detto: “Rifacciamo, ma stavolta senza mani”.

A guidarla, di nuovo, Dirk Müller, che ormai al Ring ci va come noi al supermercato. Ma la vera chicca è l’ingegnere Steve Thompson, uno con meno di 40 giri all’attivo, che ha comunque tirato fuori un 6:49.337. Tradotto: la GTD va così forte, che anche il tecnico che la parcheggia in officina rischia di fare un record.

Il segreto è una combinazione di segreti: un V8 da oltre 815 CV, aerodinamica da caccia, gomme nuove, ruote in magnesio, sedili più leggeri e un DRS che sembra progettato da un ingegnere Red Bull in giornata di grazia.

E ora il collegamento che farà sorridere gli appassionati di genealogie da circuito: sai il recente exploit di Porsche 911 GT3 RS Manthey, quel 6:45.389 che ha fatto gonfiare il petto a Stoccarda? Bene, Mustang GTD si è piazzata davanti. E di 4 secondi e mezzo: quanto basta per far capire che il Vecchio Continente non ha più il monopolio del Ring.

Prima la GT3 RS, ora la GTD: è come se il Nürburgring fosse diventato un gigantesco tabellone di Risiko, con Ford che sposta carrarmatini blu in Renania.

Mustang GTD al 'Ring è di casa

Per celebrare il tutto – e i 62 anni della Mustang – Ford riapre le candidature per acquistare la GTD. Pochi esemplari, street legal, numerati. Roba da collezionisti, o da chi vuole presentarsi al Cars & Coffee con un biglietto da visita che dice: “Sì, ho comprato quella che ha fatto 6:40 al Ring”.

L’America non solo è scesa in campo: ha iniziato a giocare con le regole della Bundesliga. E a quanto pare, sta vincendo.

Mustang GTD batte sé stessa. E Porsche

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/04/2026
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    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Mustang Fastback GT 5.0 V8 450 CV 446 / 33058.000 €
    Mustang Fastback GT 5.0 V8 450 CV automatica 446 / 33061.000 €
    Mustang Fastback GT 5.0 V8 450 CV Dark Horse 453 / 33470.000 €
    Mustang Fastback GT 5.0 V8 450 CV automatica Dark Horse 453 / 33073.000 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ford Mustang Fastback visita la pagina della scheda di listino.

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