Max Verstappen al volante di una nuova e 'misteriosa' Ford Mustang: il video

Nel nuovo video di quasi 24 minuti firmato Red Bull il quattro volte campione del mondo di F1 Max Verstappen ci da un'anticipazione della nuova e ancora 'misteriosa' Ford Mustang Dark Horse SC.

Il video non è solo il teaser della nuova Mustang, ma mostra un'epica sfida in pista tra le più importanti Ford della storia, con Arvid Lindblad nel ruolo di sfidante e Daniel Ricciardo come ospite speciale.

Quanto alle Ford, ci sono tutte o quasi: dalla Sweepstakes del 1901 alla Model T che ha dato il via alla motorizzazione di massa. E poi la GT40, la Boss 302, la RS200 e alcuni prototipi da corsa e non.

Stando al video, la nuova Dark Horse SC 2026 ha una generosa presa d’aria sul cofano e un alettone posteriore pronunciato, mentre i passaruota sembrano più larghi rispetto alla Dark Horse standard.

E naturalmente ha un classico V8 americano che ruggisce possente a ogni accelerazione. Dal sound sembra di capire che è un'unità sovralimentata con albero motore a croce, di tipica scuola yankee.

Purtroppo, a parte il nome, Ford non ha ancora diffuso dettagli tecnici ufficiali sulla Dark Horse SC. I rumor parlano di un'erede della mitica Shelby GT500, che nella sua ultima incarnazione montava il leggendario V8 Predator da 5,2 litri sovralimentato, capace di 760 CV.

Difficilmente Ford potrebbe accontentarsi di una cavalleria meno numerosa. La buona notizia è che siccome la casa dell'Ovale Blu ha mostrato la nuova Mustang senza alcun camuffamento è probabile che non dovremo attendere molto per il debutto ufficiale e per scoprire tutte le specifiche di questo modello così intrigante. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/01/2026