Gli yacht di lusso dei piloti di Formula 1: Hamilton, Verstappen, Alonso e altri campioni

I piloti di Formula 1 non si limitano alla velocità su pista; molti di loro estendono la passione per le alte prestazioni anche al mare. Qui la sfida tra i rispettivi super-yacht non è solo tra chi ce l'ha più veloce, ma soprattutto tra chi l'ha più lussuoso e - perché no? - pure green!

Il Sunseeker 90 di Lewis Hamilton - Foto di Geoff Moore West Nautical

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1, ha fatto il suo ingresso nel mondo dello yachting nel 2009 con l'acquisto di un Sunseeker 90, una barca a motore lunga 28 metri, che incarna un mix di lusso discreto e ingegneria raffinata.

Valutato tra i 4 e i 5 milioni di dollari, il Sunseeker 90 è equipaggiato con interni in noce americano, finiture artigianali, quattro cabine doppie e una sala da pranzo per otto persone.

Voci di un upgrade. Solo voci?

La barca raggiunge una velocità massima di 30 nodi, con una velocità di crociera di 22 nodi. Sebbene non sia tra le più recenti sul mercato, il Sunseeker 90 riflette la filosofia di Hamilton fuori pista: design curato, funzionalità e uno stile personale non ostentato.

Voci di settore suggeriscono che il pilota britannico abbia successivamente acquistato un Amels 80 personalizzato, ma l’operazione non è mai stata confermata ufficialmente, coerente con il suo profilo riservato.

Unleash The Lion, il Mangusta GranSport 33 di Max Verstappen

Il due volte campione del mondo Max Verstappen non ha mai nascosto il suo gusto per la potenza e il design audace. Il suo yacht, “Unleash The Lion”, è un Mangusta GranSport 33 dal valore di circa 15 milioni di dollari.

Progettato dal designer italiano Alberto Mancini, è lungo 33 metri ed è spinto da motori Volvo che gli consentono di raggiungere una velocità massima di 26 nodi.

Un campione molto ospitale

Il nome della barca è un riferimento diretto alla grinta sportiva del pilota olandese: ospita fino a 12 passeggeri, con cinque membri di equipaggio, ed è spesso ormeggiata nel porto di Monaco.

Tra le sue caratteristiche: un beach club, ampi ponti prendisole e una zona lounge, rendendo questo yacht un vero trofeo galleggiante del campione Red Bull.

Il Sunreef 60 Power Eco di Fernando Alonso - Foto da Yachts Croatia

Fernando Alonso, noto per la sua attenzione all’innovazione e alla sostenibilità, ha scelto un’imbarcazione che riflette il suo impegno per l’ambiente: il Sunreef Power Eco 60.

Questo catamarano da 18,3 metri integra oltre 68 m² di pannelli solari e batterie per consentire anche una navigazione a emissioni zero. Prodotto dal cantiere polacco Sunreef Yachts, è stato pensato per offrire lusso silenzioso e comfort ecosostenibile.

La propulsione è ibrida

La barca ospita sei passeggeri e quattro membri dell’equipaggio, e include spazi comuni ampi, materiali eco-compatibili e sistemi di propulsione ibrida.

Alonso lo ha descritto come una “piccola villa sull’acqua”, sottolineando la combinazione tra relax, tecnologia e rispetto per l’ambiente. Una scelta coerente con il suo approccio al motorsport post-carriera, sempre più orientato verso la responsabilità ambientale.

F1: Fernando Alonso e Sebastian Vettel

Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo, ha preso una direzione opposta rispetto ai colleghi, scegliendo la vela classica come modalità privilegiata di navigazione.

A differenza dei superyacht alimentati da potenti motori diesel, Vettel è stato spesso avvistato su barche a vela prive di motore, spinte esclusivamente dal vento.

Scelte da vero ecologista

Questa scelta rispecchia l’evoluzione del suo personaggio pubblico: ritiratosi dalla Formula 1 nel 2022, Vettel ha intensificato il suo impegno per la sostenibilità e la riduzione delle emissioni.

Le sue barche a vela, di stile tradizionale, diventano così non solo un mezzo di svago, ma una dichiarazione ideologica, coerente con le sue battaglie ambientali e le collaborazioni con enti ecologisti.

Il superyacht Faith di Lawrence Stroll - Foto da Superyacht Times

Il magnate canadese e proprietario del team Aston Martin F1, Lawrence Stroll, possiede uno dei superyacht più impressionanti del panorama nautico: “Faith”, un’imbarcazione Feadship da 80 metri, valutata circa 225 milioni di dollari.

Costruita con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, la nave dispone di sette cabine per ospiti, una piscina, due eliporti, spa, palestra e persino un cinema privato.

Transatlantico per l'intimità

Lo yacht è alimentato da motori diesel ibridi che offrono una navigazione efficiente, con una velocità massima di 17 nodi e un’autonomia oceanica.

Nonostante le dimensioni, Stroll lo definisce un’imbarcazione “intima”, una scelta terminologica che nel linguaggio tipico del lusso esclusivo indica qualcosa di davvero esclusivo. Non a caso Faith è spesso ancorato nei porti più esclusivi del Mediterraneo.

Un Lürssen come quello di Lando Norris - Foto di Jeff Brown

Durante il Gran Premio di Monaco 2025, Lando Norris ha fatto parlare di sé non solo per le prestazioni in pista, ma anche per la scelta della sua “base” sul mare: Coral Ocean, un superyacht di 72,6 metri costruito da Lürssen e originariamente varato nel 1994.

Progettato dall’iconico designer Jon Bannenberg e completamente refittato nel 2022, lo yacht unisce lo stile classico alla tecnologia moderna.

C'è più di quello che vedi nello Yacht McLaren

Dotato di balconi nascosti, una spa, centro benessere e interni pensati per l’intrattenimento, Coral Ocean è diventato un vero e proprio quartier generale galleggiante per la scuderia McLaren, offrendo uno spazio esclusivo per team e sponsor durante gli eventi.

Il suo utilizzo da parte di Norris è indicativo di come il mondo F1 si integri sempre più con il lusso nautico, facendo dello yacht un’estensione naturale del paddock.

Il J Craft torpedo R di Jenson Button - Foto da Charter World

L’ex campione del mondo Jenson Button ha scelto un approccio differente rispetto ai suoi colleghi, puntando su un’imbarcazione più compatta ma altrettanto raffinata: il J Craft Torpedo R, un motoscafo di 42 piedi (12,8 metri) dallo stile retrò ispirato alle classiche imbarcazioni italiane.

La velocità massima del Torpedo R è pari a 42 nodi, ossia quasi 78 km/h: niente, comunque, rispetto ai motorcruiser come i Tecnomar for Lamborghini 63, che raggiunge i 63 nodi (115 km/h).

Temperamento sportivo, eleganza all'italiana, manifattura svedese

Questa barca, prodotta a mano in Svezia, è celebre per la sua linea elegante e per l’eccellente manovrabilità, qualità che Button ha dimostrato durante la “Riviera Runabout” impressionando anche il CEO del marchio J Craft.

Con interni in mogano lucido, cuoio e dettagli artigianali, il Torpedo R è uno yacht di lusso che riflette l’eleganza rilassata di Button e il suo amore per le performance anche lontano dai circuiti.

L'Oyster 2 di Adrian Newey - Foto da Giornale della Vela

Adrian Newey, ingegnere capo della Red Bull Racing, ha riversato la sua ossessione per la perfezione anche in mare. La sua barca a vela Oyster 885, lunga 27,4 metri, è stata consegnata nel 2024 ed è stata co-progettata da lui stesso.

Pensata per navigazioni a lungo raggio, l’Oyster 885 è dotata di un tendalino parasole (in gergo nautico si chiama ''bimini'') coperto da pannelli solari, una piattaforma da bagno pieghevole, e interni panoramici curati nei minimi dettagli.

L'ingegnere Red Bull Racing si affida a... Williams!

Newey ha voluto una combinazione di prestazioni da regata e comfort da crociera. A complemento della barca, ha acquistato anche un tender Williams Sport Jet 460, ideale per esplorazioni costiere e trasferimenti veloci tra la barca e la riva. Un perfetto esempio di come l’ingegneria F1 possa influenzare anche il design nautico.

L'Anaconda S di Eddie Irvine - Foto Sutton

L’ex pilota irlandese Eddie Irvine possiede l’Anaconda S, uno yacht in alluminio di 64 piedi progettato per coniugare prestazioni elevate e design sportivo.

Realizzato con materiali leggeri, lo yacht è in grado di raggiungere i 30 nodi di velocità massima, rendendolo perfetto per chi ama navigare in modo dinamico lungo le coste del Mediterraneo.

La barca come stile di vita

L’Anaconda S offre ampi spazi esterni per la socializzazione, interni lussuosi con più cabine per gli ospiti, un salone open space e una timoneria dal look sportivo.

Spesso avvistato a Monaco, lo yacht riflette lo spirito competitivo e il gusto deciso di Irvine, offrendo un mix ideale tra adrenalina e comfort privato.

Tabella Comparativa degli Yacht dei Piloti di Formula 1 Pilota Nome Yacht / Modello Tipologia Lunghezza Valore Stimato Velocità Max Caratteristiche Principali Lewis Hamilton Sunseeker 90 Yacht a motore 28 m $4–5 milioni 30 nodi Interni in noce americano, 4 cabine, sala da pranzo per 8 Max Verstappen Mangusta 33 Yacht a motore 33 m $15 milioni 26 nodi Design Alberto Mancini, 12 ospiti, beach club, look aggressivo Fernando Alonso Sunreef Power Eco 60 Catamarano ibrido 18,3 m Non divulgato ~12 nodi 68.6 m² pannelli solari, navigazione a zero emissioni, 6 ospiti Sebastian Vettel Vela classica (non motorizzata) Barca a vela trad. Variabile Non divulgato Dipende dal vento Nessun motore, scelta sostenibile, navigazione silenziosa Lawrence Stroll Feadship Superyacht a motore 80 m $225 milioni 17 nodi 7 cabine, 2 eliporti, spa, cinema, motori ibridi Lando Norris Lürssen Superyacht a motore 72,6 m $40–50 milioni (stimati) 16 nodi Spa, balconi nascosti, design classico Jenson Button J Craft Torpedo R Motoscafo di lusso ~13 m $1 milione (circa) 40+ nodi Stile retrò, maneggevolezza sportiva Adrian Newey Oyster 885 Yacht a vela 27,4 m $6–7 milioni (stimati) ~12 nodi Design personalizzato, tender, pannelli solari Eddie Irvine Anaconda S Yacht a motore ~19,5 m $2–3 milioni 30 nodi Design sportivo, interni lussuosi, alta velocità Come si vede dalla tabella, I superyacht più grandi appartengono a Lawrence Stroll e Lando Norris, seguiti da Hamilton e Verstappen. Alonso e Vettel si distinguono per scelte a basso impatto ambientale e le opzioni più compatte e performanti sono quelle di Button, Hamilton e Irvine, ideali per velocità e manovrabilità costiera. Sebastian Vettel punta sulla vela - Foto da SailGP FAQ – Domande frequenti Quali sono gli yacht più costosi posseduti dai piloti di Formula 1? ''Faith'' di Lawrence Stroll è tra i più costosi, con un valore stimato di 225 milioni di dollari. Quale pilota di F1 ha scelto un'imbarcazione ecologica? Fernando Alonso ha optato per il Sunreef Power Eco 60, un catamarano elettrico con pannelli solari integrati. Ci sono piloti che preferiscono la vela tradizionale? Sì, Sebastian Vettel è noto per la sua passione per la vela classica, senza motori. Quali caratteristiche rendono un yacht di lusso? Dimensioni superiori ai 30 metri, interni personalizzati, e comfort degni di un hotel a 5 stelle sono tra le principali caratteristiche.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/06/2025