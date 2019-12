YACHT DA SOGNO Avete voglia d’estate? Sognate di veleggiare al largo della Costa Azzurra, a bordo di un gioiello di stile e design? Hermes Speedster è ciò che fa per voi. Si tratta di uno yacht di lusso nato dalle penne di Nicks Boats, azienda olandese specializzata nella creazione di imbarcazioni artigianali di alta gamma. Hermes Speedster si ispira alle forme sinuose e alle linee raffinate dell’iconica Porsche 356 Speedster, da cui eredita il nome e lo charme anni 50. Un gioiello glamour pensato per stupire con la sua eleganza da Jet Set.

LA TECNICA Hermes Speedster è lungo 7 metri, è largo poco meno di due metri e pesa 675 kg. Lo yacht nasce nei cantieri di Seven Sea Yatch, in Grecia, ed è allestito con materiali ultratecnologici estremamente pregiati. Lo scafo idrodinamico e affusolato aumenta prestazioni e stabilità dell’imbarcazione, che è spinta da un idrogetto 4 tempi 3 cilindri turbo Weber/Textron MPE 850 Marine TC, da 846 centimetri cubi e 155 CV di potenza massima. Hermes Speedster è infine in grado di toccare i 40 nodi, circa 75 km/h.

ARTIGIANALE Lo yatch di Nicks Boats può imbarcare fino a 5 passeggeri, ed è disponibile in una serie quasi illimitata di tinte e personalizzazioni. A bordo, rivestimenti e sedili lavorati a mano danno all’imbarcazione un tocco di classe ed esclusività. A richiesta è disponibile anche il sistema di riscaldamento, che permetti di utilizzare lo yacht anche durante i periodi più freddi dell’anno. Il prezzo di Hermes Speedster non è ovviamente alla portata di tutti: per portarsi a casa questo gioiello è necessario sborsare 119.500 euro, un valore destinato a salire man mano che si scelgono personalizzazioni e accessori aggiuntivi.