ISPIRATA ALLA SIAN Recentemente si vociferava di una versione roadster della Lamborghini Sián FKP 37, prima supercar ibrida di Sant'Agata Bolognese. Ma mentre non è trapelato niente di ufficiale in merito alla versione cabrio, c'è chi si è ispirato alla Sián per costruire una barca: ecco il motor yacht Tecnomar for Lamborghini 63. Scopriamolo insieme.

SFORZI CONGIUNTI Tecnomar for Lamborghini 63 è un'edizione limitata che celebra l'anno di nascita della Casa di Sant'Agata Bolognese, il 1963. Il progetto è stato sviluppato da Tecnomar con il contributo del Centro Stile Lamborghini e lo yacht è ispirato alla supercar Sián FKP 37.

COME È FATTO Silhouette supersportiva, tanto carbonio e le storiche linee che hanno segnato, ad opera di Marcello Gandini, auto mitiche come Miura e Countach. Potrebbe sembrare si parli di un'auto, ma non è così. Il Tecnomar for Lamborghini 63, grazie al materiale pregiato è rientrato nel range delle imbarcazioni ultraleggere, con peso massimo di 24 tonnellate e 63 piedi di lunghezza (19,20 metri). Due motori Man V12-2000HP permettono a questo motor yacht di viaggiare fino a 60 nodi di velocità (oltre 110 km/h), rendendolo l'imbarcazione più veloce della flotta Tecnomar. Le luci di prua sono un tributo alla concept Terzo Millennio e alla Sián FKP 37.

PARTICOLARI Colori e materiali del Tecnomar for Lamborghini 63 sono personalizzabili al 100%, dagli esterni agli interni, tramite il programma Ad Personam. La plancia di comando interpreta in chiave nautica il cockpit automobilistico in cui tutti i sistemi di navigazione e monitoraggio sono integrati. Curiosi alcuni dettagli degli interni in stile Lamborghini come l'utilizzo del Carbon Skin, i sedili sport e il timone... volante. Infine, proprio come sulle auto della Casa bolognese, i due motori del Tecnomar si avviano tramite due pulsanti start&stop.

DATA USCITA Il primo esemplare di Tecnomar for Lamborghini 63 sarà disponibile all'inizio del 2021.