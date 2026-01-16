Ford Mustang Dark Horse SC: la muscle car ha il DNA racing, ma l’anima da strada

La nuova sportiva americana prende il meglio della GTD e lo rende più accessibile, con V8 sovralimentato, assetto rivisto e aerodinamica evoluta

Mustang è un nome leggendario per gli appassionati delle muscle car americane. Un nome che riecheggia nelle orecchie dei petrol addicted grazie all'intramontabile fascino del suo “bombardone” V8 che ruggisce sotto il cofano e regala scariche di adrenalina a ogni affondo sull'acceleratore.

Ford Mustang Dark Horse SC: la muscle car si piazza sotto la Mustang GTD da pista

Una Mustang pensata per chi ama la pista

Ebbene, questo Ford (guarda la homepage di Ford Italia ) lo sa e in un'epoca dove la parola “elettricità” fa girare nella tomba il buon Henry Ford, un'ancora di salvezza resta sempre la pony car di Detroit. Allora, ecco che la famiglia Mustang si allarga e accoglie a braccia aperte la nuova Dark Horse SC, che si inserisce in una gamma sempre più ampia e articolata.

Accanto alle versioni V8 tradizionali e alla Mustang Mach-E elettrica, Ford piazza nella gamma una variante che si colloca appena sotto l'estrema Mustang GTD (guarda in video la Ford Mustang GTD ), pensata per l'uso esclusivo in circuito. Invece, la Dark Horse SC nasce con l'obiettivo di offrire prestazioni elevate e un'impostazione racing più accessibile.

Vuoi una prova? Guardate Max Verstappen che fa un test in pista con la nuova arrivata (qui, il video di Verstappen con la Mustang Dark Horse SC ).

Ford Mustang Dark Horse SC: la vista frontale mostra tutto il suo carattere racing

Dal Nürburgring alla strada

La settima generazione della Mustang ha già dimostrato le proprie capacità in pista, soprattutto con la GTD protagonista di un tempo sul giro impressionante al Nürburgring.

La Dark Horse SC raccoglie quell'eredità tecnica, reinterpretandola in chiave più stradale ma senza rinunciare a un carattere deciso. Non a caso, Ford la posiziona come alternativa a modelli di riferimento quali Porsche 911 GT3, BMW M4 CSL e Corvette.

Un V8 sovralimentato di derivazione GTD

Rispetto allo standard Dark Horse, la SC abbandona il V8 aspiratore da 5,0 litri che eroga “solo” 500 CV. Al suo posto arriva un V8 da 5,2 litri sovralimentato, direttamente derivato dalla Mustang GTD. Ford non ha ancora ufficializzato i dati di potenza, ma il riferimento agli 815 CV della GTD è inevitabile.

Anche l'impianto di scarico cambia, con quattro terminali rettangolari che promettono una sonorità “da cardiopalma”.

Ford Mustang Dark Horse SC: motore V8 5,2 litri sovralimentato, ma Ford non dichiara i CV

Cambio dedicato e telaio riprogettato

La Mustang Dark Horse SC introduce un esclusivo cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti, abbandonando le soluzioni viste sulle altre versioni. Il telaio è stato profondamente rivisto per gestire l'aumento di potenza:

nuove molle e barre stabilizzatrici

ammortizzatori MagneRide ritarati

geometria dello sterzo aggiornata

componenti delle sospensioni dedicate

I cerchi da 19 pollici sono quelli della Dark Horse, ma calzano pneumatici Pirelli P Zero ad alte prestazioni.

Aerodinamica funzionale e Track Pack

Le modifiche estetiche della Dark Horse SC non sono solo di facciata. Cofano in alluminio con prese d'aria in fibra di carbonio , paraurti specifici e nuovo spoiler posteriore migliorano raffreddamento e deportanza.

Per chi cerca il massimo, Ford propone il Track Pack, che include cerchi in fibra di carbonio da 20”, freni carboceramici e un'aerodinamica ancora più spinta, capace di generare 281 kg di carico a 290 km/h, riducendo il peso complessivo di 68 kg.

Ford Mustang Dark Horse SC: l'abitacolo dalla forte ispirazione al mondo delle gare

Interni ispirati alle corse

L'abitacolo riprende soluzioni dalla Mustang GTD, con volante in Alcantara, inserti in fibra di carbonio e sedili sportivi Recaro. Un ambiente pensato per enfatizzare il legame tra strada e pista, rafforzando il ruolo della Dark Horse SC come nuova icona tra muscle car e supercar firmate Ford.

Il prezzo della Dark Horse SC non è stato annunciato, e non sappiamo neanche che ne è previsto l'arrivo in Italia; tuttavia, si sa che la Mustang GTD è un'edizione limitata che costa circa 300.000 dollari, mentre la Mustang Dark Horse standard è in promo sul configuratore italiano a 70.500 euro. Sicuramente il suo prezzo si piazzerà nel mezzo, ma ben lontano da entrambi. E a voi piace questa nuova muscle car yankee? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/01/2026