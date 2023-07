Hennessey Mustang Dark Horse S650: mostro a Stelle e Strisce da 850 CV

Il celebre preparatore texano svela la sua ultima creazione: una super muscle car con un V8 potenziato da far girare la testa!

Hennessey Performance, celebre preparatore di hypercar con sede in Texas e sviluppatore di veicoli ad altissime prestazioni, annuncia una serie di aggiornamenti per la nuovissima Ford S650 Mustang Dark Horse 2024: la versione più estrema della famosissima muscle car americana. Il pacchetto proposto da Hennessy aumenta notevolmente la potenza del motore e rende l’estetica dell’auto ancor più aggressiva (qui Hennessey Venom F5).

Ford Mustang Dark Horse S650

CAVALLI AMERICANI Al momento, la Mustang Dark Horse S650 viene venduta esclusivamente negli Stati Uniti ed è spinta da un 5 litri V8 Gen-4 Coyote. La Dark Horse di serie sviluppa così qualcosa come 500 CV di potenza (qui nuova Shelby Mustang GT500). La supercar a Stelle e Strisce monta poi un cambio Tremec a 6 marce o in alternativa l’automatico Ford 10 rapporti. Indipendentemente dalla scelta della trasmissione, la Dark Horse dispone di serie di freni ad alte prestazioni firmati Brembo.

Hennessey Mustang Dark Horse S650

AUTO-BOMBA Gli interventi di Hennessey hanno riguardato soprattutto il V8. È stato aggiunto un nuovo turbocompressore ad alte prestazioni, un sistema di aspirazione dell'aria ad alto flusso, iniettori di carburante più performanti e una nuova pompa del carburante. In questa maniera la Mustang Dark Horse S650 by Hennessey sviluppa ora 850 CV e 650 Nm di coppia. A completare il quadro ci pensano poi un elegante splitter anteriore, minigonne laterali e uno spoiler posteriore (tutti in fibra di carbonio). All’interno troviamo invece i poggiatesta ricamati con logo Hennessey, che è riproposto fra l’altro anche sui passaruota laterali e sul portellone posteriore.

John Hennessey

MUSCLE CAR COINVOLGENTE ''Le nostre versioni di Mustang sovralimentate sono state continuamente le preferite dai clienti nel corso degli anni e la Dark Horse S650 2024 sarà la più performante. Senza dubbio, il nostro modello da 850 CV sarà uno delle muscle car più entusiasmanti e potenti di sempre. Una supercar che farà girare la testa con il suo sound inconfondibile'', ha commentato John Hennessey, Fondatore e CEO di Hennessey Performance.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/07/2023