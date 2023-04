Shelby Mustang GT500: la super muscle car da 770 CV arriva in Italia

Shelby Mustang GT500, la ''Stang'' più potente ed estrema di sempre, sbarca in Italia da Fioravanti Motors. La concessionaria di Castelmassa (RO) - storico importatore di modelli USA - fa da cornice al lancio di questa super muscle car (qui le nostre prime anticipazioni). Una sportiva rampante che alza ulteriormente l’asticella in fatto di prestazioni e coinvolgimento, grazie ai suoi esuberantissimi 770 CV.

Shelby Mustang GT500: il posteriore

SGUARDO TAGLIENTE Esternamente la Shelby Mustang GT500 riprende numerosi elementi stilistici dalla precedente GT350. In particolare le luci a LED anteriori e posteriori si presentano con lo stesso design tagliente a ''lamelle verticali'' che ha contraddistinto la passata generazione della Mustang e di Shelby GT350. I cambiamenti più significativi si concentrano soprattutto nella zona anteriore dove trovano posto una griglia più ampia e il mitico cobra Shelby ben in evidenza. Gli inserti neri ai lati del frontale e nella fiancata donano poi un tocco ancora più racing, mentre i cerchi in lega da 20 pollici neri nascondono l’impianto frenante Brembo ad alte prestazioni. L’aspetto della GT500 è reso ancor più aggressivo dal grande alettone sul retro con funzione aerodinamica.

Shelby Mustang GT500: gli interni

VEDI ANCHE

UN DEMONIO AL POSTO DEL MOTORE Il paraurti posteriore è dominato invece da due coppie di scarichi imponenti. La loro tonalità può essere variata agendo sull’apertura delle valvole elettroniche che aumentano o riducono i decibel emessi dal nuovo motore 5.2 V8. Il propulsore è stato infatti potenziato e ora sviluppa una potenza mai raggiunta prima dai modelli Shelby. Rispetto alla GT350 (qui il nostro approfondimento) sono stati aggiunti altri 245 CV e circa 300 Nm. Il cambio automatico a doppia frizione 7 rapporti consente di cambiare marcia in 80 millisecondi e aiuta la Shelby Mustang GT500 a raggiungere da fermo i 160 km/h e fermarsi in un tempo complessivo di 10,6 secondi. Sulla nuova GT500, Il divertimento è assicurato non solo dal nuovo V8 da 770 CV, ma anche dal differenziale Torsen a slittamento limitato e dalle sospensioni magnetiche Magnetic Ride Control.

Shelby Mustang GT500: il motore

INTERNI RACING Gli interni sono di stampo sportivo, a prescindere che si scelgano i sedili sagomati in pelle e Alcantara o quelli in stile racing firmati Recaro. Per il resto l’abitacolo è raccolto tutto intorno al guidatore. Il cruscotto digitale è da 12 pollici e modifica la grafica a seconda delle 6 modalità di guida selezionate. Attraverso i comandi al volante si può accedere poi alle Track Apps, una serie di informazioni da pista che comprendono, ad esempio: i tempi di accelerazione e frenata e la forza G generata. Il sistema d’infotainment è il collaudato Ford Sync 3 con Android Auto e Apple CarPlay. Di base l’impianto hi-fi comprende 9 altoparlanti, ma su richiesta si può avere da 12 firmato Bang & Olufsen. Per maggiori dettagli su versioni e prezzi è possibile contattare direttamente Fioravanti Motors allo 0425 81235 o inviare una mail a info@fioravantimotors.com.