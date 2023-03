Volete una Ford Mustang GT3 stradale? Lo chiede il boss dell'Ovale

Gli americani sono bravi a fare tante cose, ma dove non li batte nessuno è sfornare giocattoli: cose fatte apposta per divertirsi e scatenare la libidine. L'ultimo indizio in questo senso viene dall'ammiccante Tweet di Jim Farley, boss di Ford, che ha postato un video della Mustang GT3 2024 per poi chiedere al pubblico se l'Ovale dovrebbe produrne una versione omologata per l'uso stradale. Che domande! Guardatevi il filmato - possibilmente col volume a palla per sentire che razza di sound ha la Mustang da corsa - e poi mi dite...

Should we make a road version? https://t.co/LxaK6AjvD6 — Jim Farley (@jimfarley98) March 22, 2023

RISCONTRO IMMEDIATO Il video mostra la Ford Mustang GT3 impegnata in alcuni test sul leggendario Sebring International Raceway, in Florida. Tanto è bastato perché alla domanda se debba seguirne una versione stradale abbiano risposto persino piloti del calibro di Marino Franchitti e l'account ufficiale di Singer Vehicle Design (il famoso atelier di restomod basati sulla Porsche 911 classica).

I test della Ford Mustang GT3 2024

A SCATOLA CHIUSA La Mustang GT3 2024 farà il suo debutto in gara alla 24 ore di Daytona, nel gennaio 2024. Basata sulla nuova Mustang S650 avrà una versione aggiornata del motore Coyote V8 da 5,4 litri. Non essendo stati forniti dettagli sulla sua meccanica, è difficile sapere quanto sarebbe difficile derivarne una versione stradale, ma la precedente Mustang S550 era stata declinata in diverse edizioni speciali di successo, tra cui la Shelby GT500, che per ora rimane la Mustang di serie più potente di sempre. Ma i record, si sa, esistono solo per essere battuti.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/03/2023