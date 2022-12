Mustang da 1.000 CV a 310 km/h con l'albero sul tetto. Il video

La Christmas Tree Run è ormai quasi una tradizione: legare un albero di Natale sul tetto di un'auto potente e cercare di fare il record di velocità. Per il 2022 sembra che la palma spetti al preparatore americano Hennessey, che con la sua Venom 1000 Mustang GT500 su base Ford ha raggiunto le 192 mph, pari a 308,9 km/h. L'impresa nel video qui sotto, dove si scopre lo zampino del Grinch: un simpatico augurio per le Feste.

LA MUSTANG DA 1.000 CAVALLI Oltre ai famosi 1000 cavalli, la Mustang di cui sopra eroga anche la bellezza di 1.152 Nm di coppia. Le modifiche per il tuning sono fornite in kit e Hennessey ne propone uno che fa lievitare ulteriormente la potenza fino a 1.204 CV per 1.223 Nm. Oltre al prezzzo, tra le due soluzioni cambia anche la durata della garanzia, che è di 3 anni e 36.000 miglia (quasi 58.000 km) nel caso della versione meno potente, e di 1 anno e 12.000 miglia (19.000 km) per la preparazione top.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/12/2022