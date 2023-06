USA: poliziotta beffata, la Mustang fugge via. Il video

Secondo fonti locali, la polizia dello stato dell'Arkansas, USA, non avrebbe scrupoli a lanciarsi negli inseguimenti ad alta velocità. Non sempre però le cose filano liscio ed ecco che, nel video ripreso dalla dashcam della volante qui sotto, la poliziotta viene beffata da una Ford Mustang GT. Prima la Mustang accosta, ma poi quando l'agente scende dall'auto e l'affianca, riparte a razzo tentando di seminarla. Ci riuscirà?

VEDI ANCHE

L'EQUIVOCO L'inseguimento ha avuto luogo il 15 giugno a Little Rock, attorno alle 18:30. La poliziotta balza in macchina e si lancia fino a 214 km/h nel tentativo di raggiungere la Mustang, ma lo svantaggio alla partenza e prestazioni dell'auto inferiori rendono la vita difficile alle forze dell'ordine. Sviate anche dalle prime indicazioni fornite via radio, secondo cui l'auto da ricercare sarebbe stata una Chevrolet Camaro argento del 2015 e non una Mustang grigio scuro (con un distintivo rosso sul posteriore).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/06/2023