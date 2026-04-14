Porsche 911 GT3 S/C: pura emozione senza tetto, 510 CV e cambio manuale

Questa è la prima Porsche 911 GT3 cabriolet. La casa automobilistica tedesca ha infatti tolto i veli alla nuovissima Porsche 911 GT3 S/C pensata per chi ama guidare con i capelli al vento. Modello che unisce al suo interno il meglio della 911 S/T con il motore boxer aspirato di 4 litri di cilindrata della 911 GT3 abbinato a un cambio manuale. Ma andiamo con ordine.

Porsche 911 GT3 S/C

Porsche 911 GT3 S/C, gli esterni

La nuoca cabriolet si riconosce immediatamente. Infatti non presenta la copertura posteriore a doppia bombatura della Speedster e questo ha permesso di integrare una capote leggera completamente automatica. Il lavoro di Porsche è comunque andato ben oltre alla sola capote automatica dato che grazie a una serie di rinforzi mirati è stato possibile ottenere una curvatura del tetto simile a quella di una coupé quando la capote in tela è chiusa. Sfruttando un sistema di azionamento idraulico, la capote può essere aperta o chiusa fino a una velocità di 50 km/h in circa 12 secondi. La nuova Porsche 911 GT3 S/C adotta poi un sistema frangivento ad azionamento elettrico che riduce le turbolenze dell'aria e garantisce un buon comfort di guida a capote aperta anche ad alte velocità. Può essere aperto e chiuso automaticamente premendo un pulsante sulla console centrale anche in marcia fino a una velocità di 120 km/h.

Porsche 911 GT3 S/C

Altri dettagli che caratterizzano il nuovo gioiello della casa automobilistica tedesca, la cornice del parabrezza in nero, i fari a LED con tecnologia Matrix e per la prima volta su di una 911 Cabriolet, lo spoiler posteriore retraibile presenta un flap di Gurney in coda, come troviamo sulla 911 S/T e sulla 911 GT3 con pacchetto Touring. La dotazione di serie prevede anche cerchi con serraggio centrale da 20 pollici sull'asse anteriore e da 21 pollici su quello posteriore realizzati in magnesio ultraleggero (pneumatici anteriori 255/35 ZR 20 e posteriori 315/30 ZR 21). Per la sportiva, Porsche ha adottato materiali particolarmente leggeri per contenere il più possibile il peso (1.497 kg). Ad esempio, il cofano anteriore, i parafanghi e le portiere sono realizzati in CFRP.

Gli interni

Due posti secchi per la Porsche 911 GT3 S/C che offre interni molto ricercati con una dotazione di primissimo livello. Troviamo infatti tappetini e pannelli delle portiere leggeri, ripresi dalla 911 S/T, con maniglie in CFRP, sedili sportivi Plus a quattro vie o in opzione i sedili sportivi avvolgenti leggeri con schienale ripiegabile e guscio in CFRP. Le fasce centrali dei sedili sono rifinite in pelle traforata, stesso rivestimento per il volante. La sportiva non si avvia con un pulsante ma con un interruttore di accensione situato a sinistra del volante. Non manca la tecnologia con strumentazione digitale e infotainment. La grafica del quadro strumenti digitale può essere personalizzata e all'occorrenza, il display del contagiri può essere ruotato in modo che il limite di 9.000 giri al minuto si trovi sul segno delle ore 12. Scegliendo la modalità di visualizzazione Track Screen, la grafica del quadro strumenti si semplifica mostrando informazioni essenziali su pneumatici, olio, acqua e carburante, e indica al conducente il momento ottimale per il cambio di marcia tramite un segnale luminoso.

Porsche 911 GT3 S/C

Motore boxer

Il cuore pulsante della nuova Porsche 911 GT3 S/C è un boxer 6 cilindri aspirato di 4 litri in grado di erogare 375 kW (510 CV) abbinato al solo cambio manuale 6 rapporti (no automatico). Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e velocità massima di 313 km/h. Per gestire prestazioni così elevate, è presente un impianto frenante carboceramico. La casa automobilistica ha lavorato molto sul setup di telaio e assetto per esaltare la dinamica di guida e su questo modello troviamo l’asse anteriore a doppio braccio oscillante. Di fatto, l'assetto del telaio della nuova 911 GT3 S/C è identico a quello della 911 GT3 con pacchetto Touring.

Porsche 911 GT3 S/C

Prezzo

Quanto costa la nuova Porsche 911 GT3 S/C? Si parte da 280.080 euro. Per chi vuole il massimo in termini di personalizzazione è disponibile il pacchetto Street Style che offre elementi dedicati sia per gli esterni e sia per gli interni. Pacchetto che è proposto al prezzo di 28.645,09 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/04/2026