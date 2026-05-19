La BMW M3 è una sportiva in grado di far divertire alla guida tutti coloro che hanno la fortuna di mettersi al suo volante. Nel 2027 ci sarà una vera rivoluzione perché arriverà la prima M3 elettrica ma non bisogna preoccuparsi perché il modello endotermico continuerà a essere proposto, ovviamente in una versione aggiornata. Intanto, BMW M celebra la sesta generazione della M3 che si sta avviando verso la fine della sua carriera, con un modello speciale in edizione limitata, progettato per il massimo coinvolgimento del guidatore. Stiamo parlando della nuova ed esclusiva BMW M3 CS Handschalter che sarà però disponibile solamente sul mercato americano.

BMW M3 CS Handschalter

Un omaggio ai puristi della guida: c'è il cambio manuale

Essendo basata sulla M3 CS, è 20 kg più leggera della M3 standard (o 34 kg se dotata di freni carboceramici opzionali) e presenta un setup apposito di telaio e assetto per essere velocissima tra le curve di una pista. Questo lavoro ha comportato anche un assetto più basso di 6 mm rispetto alla M3 standard. Questa versione speciale della sportiva tedesca dispone della trazione posteriore anche se deriva dalla base della M3 CS che invece adotta la trazione integrale.

BMW M3 CS Handschalter

Il cuore pulsante è sempre il solito ben noto e apprezzato 6 cilindri turbo di 3 litri che in questa configurazione eroga 473 CV e 550 Nm di coppia. Il tutto è abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. La casa tedesca ha quindi voluto fare un omaggio ai puristi della guida offrendo una sportiva vera con cambio manuale, oggi sempre più raro, e trazione posteriore. Parlando delle prestazioni, l'esclusiva BMW M3 CS Handschalter accelera da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in 4,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 180 miglia orarie (290 km/h). Sui cerchi è possibile montare pneumatici ad alte prestazioni o da pista nelle misure 275/35ZR19 all'anteriore e 285/30ZR20 al posteriore.

Prezzo

La BMW M3 CS Handschalter sarà prodotta in numero limitato a partire da luglio, con consegne previste per l'autunno. Il prezzo di listino base sarà di 107.100 dollari, a cui si aggiungeranno 1.350 dollari per spese di trasporto e gestione. Come accennato all'inizio, è un'esclusiva per il mercato americano. Non ci sono indicazioni, infatti, che possa in futuro essere introdotta in Europa.

BMW M3 CS Handschalter

Nel 2027 la prossima generazione

Come già accennato, la prossima generazione della M3 arriverà il prossimo anno e, per la prima volta, sarà disponibile anche in versione elettrica. Disporrà di 4 motori elettrici, uno per ruota e si parla di potenze nell'ordine dei 1.000 CV. La versione a benzina, invece, sarà profondamente aggiornata, con il suo motore a sei cilindri rivisto per soddisfare i futuri requisiti Euro 7 in materia di emissioni. Si parla della possibilità dell'introduzione della tecnologia Mild Hybrid.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/05/2026