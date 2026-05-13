BMW Z4 addio, terminata la produzione della roadster

Lo sapevamo, perché BMW aveva già fatto sapere che la Z4 sarebbe uscita di scena nel corso del 2026. Quel giorno è arrivato perché l'ultimo esemplare della roadster è uscito pochi giorni fa dalla linea produttiva dell'impianto di Magna Steyr di Graz, in Austria. La conferma arriva da BMW Blog che ha avuto modo di parlare con un portavoce della casa automobilistica tedesca. La Final Edition della Z4 aveva preannunciato l'imminente uscita dal mercato della roadster e adesso sappiamo che BMW ha chiuso la produzione della Z4.

Tuttavia, le scorte rimanenti dovrebbero bastare per un po' di tempo prima che l'auto esca completamente dal mercato. Chi fosse interessato dovrà quindi affrettarsi anche perché pare che negli ultimi tempi la richiesta della roadster sia aumentata, proprio in virtù del fatto che si stava avvicinando lo stop della produzione. Infatti, le consegne nel primo trimestre del 2026 sono cresciute del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo le 2.555 unità.

Con l'uscita di scena della Z4 e della Serie 8 Cabrio, BMW si ritrova con un solo modello cabriolet nella sua gamma: la Serie 4.

BMW Z4 Final Edition

Niente erede, almeno per il momento

Le vendite dell'attuale generazione della Z4 hanno raggiunto il picco nel 2019, il primo anno completo di commercializzazione del modello. BMW ha venduto 15.827 unità quell'anno, ma da quel momento in poi è stato un declino. La domanda è infatti calata di anno in anno, con sole 9.744 vetture vendute nel 2025. Al momento pare non ci siano piani per un'erede diretta. Per quanto riguarda i modelli Cabrio, come detto a oggi è rimasta solo la Serie 4. Questa modello dovrebbe rimanere in produzione ancora per alcuni anni ma già si specula di una nuova generazione della Serie 4. Non sappiamo se ci sarà ancora una variante Cabrio ma è difficile immaginare una gamma BMW senza un modello per chi ama guidare con i capelli al vento.

Il mercato automobilistico sta vivendo una fase molto delicata e quindi è difficile pensare che la casa automobilistica possa nell'immediato voler proporre una nuova roadster ma in futuro chissà... Del resto, la ''gemella'' giapponese Toyota Supra sta anche lei per lasciare il mercato ma Toyota ha già fatto sapere che in futuro realizzerà una nuova Supra. Che ci possa essere una nuova collaborazione tra le due aziende? Non si può fare altro che attendere novità.

Fonte: BMW Blog

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/05/2026