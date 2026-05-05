BMW fa due milioni di BEV, il secondo milione arriva in "ultrafast"

La due‑milionesima elettrica è una i5 M60 blu Tansanit. Destinazione: Spagna. Provenienza: una catena di montaggio ad altissimo voltaggio

BMW ha messo il secondo milione di elettriche in garage. La fortunata - si fa per dire - è una i5 M60 xDrive in blu Tansanit, uscita da Dingolfing e già spedita a un cliente spagnolo che potrà dire “io c’ero” mentre la batteria si ricarica.

Il dato che fa sorridere (o sudare, dipende da che lato della catena di montaggio stai) è il ritmo: per il primo milione ci sono voluti undici anni, per il secondo due.

Dingolfing, che dal 2021 sforna iX, i5 e i7 come fossero pretzel, da sola vale quasi un sesto della produzione globale BEV del Gruppo.

Dingolfing è un ''hub'' di elettriche BMW

Nel 2025, più di un’auto su quattro uscita dallo stabilimento era elettrica: ormai la normalità è la spina, non lo scarico.

La strategia è quella del “tutto insieme appassionatamente”: linee miste, termiche ed elettriche che convivono come coinquilini civili, almeno finché non arriva la bolletta.

Intanto l’Europa tira, gli USA frenano, la Cina tossisce, e BMW si prepara alla nuova ondata Neue Klasse: iX3 già nei saloni, i3 “serie 3 elettrica” in arrivo, e pure un X5 a batterie pronto a far felici i parcheggi sotterranei.

Nuova BMW iX3

Insomma: due milioni sono fatti. Il terzo? Dipende da quanto dura l’entusiasmo europeo… e da quante i5 blu Tansanit riescono ancora a verniciare, senza che qualcuno chieda la pensione anticipata.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/05/2026