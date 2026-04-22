Ecco nuova BMW Serie 7, l'ammiraglia hi-tech che ora non guida: regna

Debutta finalmente BMW Serie 7 2026 e lo fa col peso specifico dell’atto fondativo di una nuova civiltà automobilistica: non più solo una grande berlina, quasi un manifesto politico su ruote. Monaco la presenta come “l’aggiornamento più esteso di sempre” e per una volta non è marketing, è minaccia velata.
Sfoglia la gallery, leggi queste due righe e capirai perché.
BMW Serie 7 2026, l'attesa è finita
Design: il monolite bavarese
Il frontale è il solito blocco unico, una specie di Stonehenge premium, con la calandra Iconic Glow illuminata, i fari in cristallo che diventano incisioni minimaliste, la fiancata così pulita che sembra uscita da un laboratorio di aerodinamica zen.
Dietro, nuove luci e linee più nette: niente rivoluzioni, solo la consapevolezza che quando sei un’ammiraglia non devi convincere nessuno. Devi farti temere.
BMW Serie 7 2026, il nuovo lato B
Interni: il salotto dove il tempo si arrende
Dentro la 7, emulando le nuove BMW Neue Klasse (lei poggia ancora su ''vecchia'' piattaforma CLAR) smette definitivamente di essere un’auto e diventa un ecosistema di intrattenimento. Per farla breve:
Panoramic iDrive con Operating System X
Passenger Screen di serie
Theatre Screen 8K ora touch e con videochiamate Zoom, per chi dietro vuole vivere in modalità Business Class permanente.
BMW Serie 7 2026, i nuovi interni
Materiali: legno, cristallo, metallo, pelle, e probabilmente anche un po’ di orgoglio tedesco compresso in pannelli fonoassorbenti.
Motori: pluralismo energetico bavarese
Come prima del restyling, nuova Serie 7 non sceglie: prende tutto. E copre un range da 313 a 680 CV.
Mild hybrid a benzina (740 xDrive) e Diesel (740d xDrive)
Plug‑in hybrid (750e, M 760e xDrive) da oltre 100 km elettrici
Soprattutto full electric (i7 50 xDrive, i7 60 xDrive, i7 M70 xDrive) con le nuove celle cilindriche Gen6 e oltre 720 km WLTP.
È la prima volta che una berlina di rappresentanza può fare Milano‑Roma senza fermarsi. E se si ferma, ora ricarica a 250 kW (anziché 195 kW).
BMW Serie 7 2026, solo motori elettrificati
Tecnologia: l’auto che ti osserva mentre la osservi
La 7 introduce un arsenale di assistenze SAE Level 2 evolute, con Motorway Assistant fino a 130 km/h (guida a mani libere, nei Paesi che lo permettono) e parcheggi guidati dall’AI.
Non è che guida al posto tuo: ti marca molto stretta, mentre guidi tu.
BMW Serie 7 2026: il display touch per gli ospiti
Chassis: comfort da limousine, ambizioni da M
Sospensioni pneumatiche, sterzo integrale, rollio controllato, cerchi fino a 22''... È la solita 7: ti porta come un re, ma se vuoi corre come un diplomatico in ritardo per un vertice NATO.
Serie 7 facelift in vendita da luglio 2026 (la plug-in da novembre). Poco prima, si conosceranno i prezzi. Che oggi partono da circa 130.000 euro, e che a luglio cresceranno un po'. Ma per lei è un dettaglio.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Serie 7 i7 xDrive50
|- / -
|126.500 €
|Serie 7 740d xDrive
|299 / 220
|128.500 €
|Serie 7 i7 xDrive50 M Sport
|- / -
|133.600 €
|Serie 7 750e xDrive
|490 / 360
|135.200 €
|Serie 7 740d xDrive M Sport
|299 / 220
|135.600 €
|Serie 7 i7 xDrive50 M Sport Pro
|- / -
|137.400 €
|Serie 7 740d xDrive M Sport Pro
|299 / 220
|139.400 €
|Serie 7 750e xDrive M Sport
|490 / 360
|142.300 €
|Serie 7 750e xDrive M Sport Pro
|490 / 360
|146.100 €
|Serie 7 i7 xDrive60
|- / -
|150.400 €
|Serie 7 i7 xDrive60 M Sport
|- / -
|157.500 €
|Serie 7 i7 xDrive60 M Sport Pro
|- / -
|161.300 €
|Serie 7 M760e xDrive
|571 / 420
|161.400 €
|Serie 7 M760e xDrive M Sport Pro
|571 / 420
|162.380 €
|Serie 7 i7 M70
|- / -
|183.900 €
|Serie 7 i7 M70 M Sport Pro
|- / -
|184.880 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW Serie 7 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni BMW Serie 7