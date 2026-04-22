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Ecco nuova BMW Serie 7, l'ammiraglia hi-tech che ora non guida: regna

Avatar di Lorenzo Centenari, il 22/04/26

53 minuti fa - Panoramic iDrive, chiamate Zoom, 720 km l'elettrica. Da luglio 2026

Neue Klasse docet: Panoramic iDrive, chiamate Zoom, 720 km elettrici la i7. Vendite da luglio 2026. Tutte le novità in sintesi

Debutta finalmente BMW Serie 7 2026 e lo fa col peso specifico dell’atto fondativo di una nuova civiltà automobilistica: non più solo una grande berlina, quasi un manifesto politico su ruote. Monaco la presenta come “l’aggiornamento più esteso di sempre” e per una volta non è marketing, è minaccia velata.

Sfoglia la gallery, leggi queste due righe e capirai perché.

BMW Serie 7 2026, l'attesa è finita

Design: il monolite bavarese

Il frontale è il solito blocco unico, una specie di Stonehenge premium, con la calandra Iconic Glow illuminata, i fari in cristallo che diventano incisioni minimaliste, la fiancata così pulita che sembra uscita da un laboratorio di aerodinamica zen.

Dietro, nuove luci e linee più nette: niente rivoluzioni, solo la consapevolezza che quando sei un’ammiraglia non devi convincere nessuno. Devi farti temere.

BMW Serie 7 2026, il nuovo lato B

Interni: il salotto dove il tempo si arrende

Dentro la 7, emulando le nuove BMW Neue Klasse (lei poggia ancora su ''vecchia'' piattaforma CLAR) smette definitivamente di essere un’auto e diventa un ecosistema di intrattenimento. Per farla breve:

  • Panoramic iDrive con Operating System X

  • Passenger Screen di serie

  • Theatre Screen 8K ora touch e con videochiamate Zoom, per chi dietro vuole vivere in modalità Business Class permanente.


BMW Serie 7 2026, i nuovi interni

Materiali: legno, cristallo, metallo, pelle, e probabilmente anche un po’ di orgoglio tedesco compresso in pannelli fonoassorbenti.

Motori: pluralismo energetico bavarese

Come prima del restyling, nuova Serie 7 non sceglie: prende tutto. E copre un range da 313 a 680 CV.

  • Mild hybrid a benzina (740 xDrive) e Diesel (740d xDrive)  

  • Plug‑in hybrid (750e, M 760e xDrive) da oltre 100 km elettrici

  • Soprattutto full electric (i7 50 xDrive, i7 60 xDrive, i7 M70 xDrive) con le nuove celle cilindriche Gen6 e oltre 720 km WLTP.


È la prima volta che una berlina di rappresentanza può fare Milano‑Roma senza fermarsi. E se si ferma, ora ricarica a 250 kW (anziché 195 kW).

BMW Serie 7 2026, solo motori elettrificati

Tecnologia: l’auto che ti osserva mentre la osservi

La 7 introduce un arsenale di assistenze SAE Level 2 evolute, con Motorway Assistant fino a 130 km/h (guida a mani libere, nei Paesi che lo permettono) e parcheggi guidati dall’AI.

Non è che guida al posto tuo: ti marca molto stretta, mentre guidi tu.

BMW Serie 7 2026: il display touch per gli ospiti

Chassis: comfort da limousine, ambizioni da M

Sospensioni pneumatiche, sterzo integrale, rollio controllato, cerchi fino a 22''... È la solita 7: ti porta come un re, ma se vuoi corre come un diplomatico in ritardo per un vertice NATO.

Serie 7 facelift in vendita da luglio 2026 (la plug-in da novembre). Poco prima, si conosceranno i prezzi. Che oggi partono da circa 130.000 euro, e che a luglio cresceranno un po'. Ma per lei è un dettaglio.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/04/2026
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Listino BMW Serie 7
AllestimentoCV / KwPrezzo
Serie 7 i7 xDrive50 - / -126.500 €
Serie 7 740d xDrive 299 / 220128.500 €
Serie 7 i7 xDrive50 M Sport - / -133.600 €
Serie 7 750e xDrive 490 / 360135.200 €
Serie 7 740d xDrive M Sport 299 / 220135.600 €
Serie 7 i7 xDrive50 M Sport Pro - / -137.400 €
Serie 7 740d xDrive M Sport Pro 299 / 220139.400 €
Serie 7 750e xDrive M Sport 490 / 360142.300 €
Serie 7 750e xDrive M Sport Pro 490 / 360146.100 €
Serie 7 i7 xDrive60 - / -150.400 €
Serie 7 i7 xDrive60 M Sport - / -157.500 €
Serie 7 i7 xDrive60 M Sport Pro - / -161.300 €
Serie 7 M760e xDrive 571 / 420161.400 €
Serie 7 M760e xDrive M Sport Pro 571 / 420162.380 €
Serie 7 i7 M70 - / -183.900 €
Serie 7 i7 M70 M Sport Pro - / -184.880 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW Serie 7 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni BMW Serie 7
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