Rendering

BMW i5 Touring e non: che ne dici del facelift in stile Neue Klasse?

Avatar di Emanuele Colombo, il 10/12/25

3 ore fa - BMW i5 2026: il restyling ispirato alla Neue Klasse rivoluziona il design della berlina elettrica

La BMW i5 2026 adotterà lo stile Neue Klasse: i nostri rendering mostrano come il facelift potrebbe cambiare la Serie 5 elettrica

Le ultime foto spia della nuova BMW M5 — che resta su architettura tradizionale — mostrano già segnali di un allineamento estetico alla Neue Klasse Vision Concept e anche la Serie 5 “normale”, dicono gli addetti ai lavori, subità un facelift in quella direzione. Ecco dunque, nei nostri rendering, come potrebbe cambiare a breve la BMW i5 2026 nelle varianti Touring e non.

La ricetta Neue Klasse la conosciamo già: passaruota larghi, sbalzi ridotti, una fiancata tirata con un’unica linea nella parte bassa e superfici vetrate molto generose, per dare aria, luce, respiro. La versione elettrica della Serie 5, chiamata a un aggiornamento di metà carriera, non vedrà le sue linee stravolte, ma come sempre capita in questi casi introdurrà nel frontale e nella coda i riferimenti al nuovo corso stilistico. 

Davanti, come proponiamo nei nostri rendering, il classico doppio rene dovrebbe cambiare radicalmente aspetto. Niente più cornici cromate in rilievo: tutto diventa più integrato, forse retroilluminato, in continuità con i fari per creare un’unica “maschera” tecnologica.

BMW i5 - rendering di un ipotetico facelift in chiave Neue Klasse

Dietro ci si possono aspettare gruppi ottici più scolpiti e con effetti lumiosi tridimensionali grazie a LED sottili distribuiti su più livelli. All'interno, stessa filosofia: ordine, superfici pulite, pochi tasti fisici e un’interfaccia digitale che diventa protagonista.

Se la Serie 5 elettrica abbraccerà davvero tutti questi ingredienti, il risultato sarà un'auto che costruisce un ponte tra l’eleganza classica BMW e il futuro elettrico che il marchio sta inseguendo. E non è una transizione limitata ai modelli nativi Neue Klasse.

Certo, parliamo pur sempre di un facelift: niente stravolgimenti di proporzioni. BMW Serie 5 Touring e berlina manterranno silhouette, tetto e porte simili all’attuale generazione, così da contenere costi e complessità. Il nuovo stile si innesterà quindi su una base collaudata: familiare nella forma, nuova nel volto.

Per BMW, però, aggiornare la i5 in chiave Neue Klasse sarà qualcosa di più di un semplice ritocchino estetico. Sarà un messaggio: non si tratta solo di “passare all’elettrico”, ma di mostrare come il marchio immagina la mobilità dei prossimi anni — minimale, raffinata, digitale.

VEDI ANCHE
Anteprima nuova BMW X5 2026: foto spia e anticipazioni
Nuova BMW X5 2026 cambia pelle e s’ispira alla Neue Klasse
Nuova BMW X1: le foto dei prototipi con il design Neue Klasse
BMW X1 2027: Neue Klasse docet, il design (ma non solo) s’ispira alla iX3
BMW iX3, il SUV elettrico della Neue Klasse debutta nel 2026
Debutta BMW iX3, il SUV elettrico che apre l’era Neue Klasse
Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/12/2025
Tags
bmwbmw i5bmw neue klasse
Logo BMW
BMW
Vedi anche