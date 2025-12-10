BMW i5 Touring e non: che ne dici del facelift in stile Neue Klasse?

Le ultime foto spia della nuova BMW M5 — che resta su architettura tradizionale — mostrano già segnali di un allineamento estetico alla Neue Klasse Vision Concept e anche la Serie 5 “normale”, dicono gli addetti ai lavori, subità un facelift in quella direzione. Ecco dunque, nei nostri rendering, come potrebbe cambiare a breve la BMW i5 2026 nelle varianti Touring e non.

La ricetta Neue Klasse la conosciamo già: passaruota larghi, sbalzi ridotti, una fiancata tirata con un’unica linea nella parte bassa e superfici vetrate molto generose, per dare aria, luce, respiro. La versione elettrica della Serie 5, chiamata a un aggiornamento di metà carriera, non vedrà le sue linee stravolte, ma come sempre capita in questi casi introdurrà nel frontale e nella coda i riferimenti al nuovo corso stilistico.

Davanti, come proponiamo nei nostri rendering, il classico doppio rene dovrebbe cambiare radicalmente aspetto. Niente più cornici cromate in rilievo: tutto diventa più integrato, forse retroilluminato, in continuità con i fari per creare un’unica “maschera” tecnologica.

BMW i5 - rendering di un ipotetico facelift in chiave Neue Klasse

Dietro ci si possono aspettare gruppi ottici più scolpiti e con effetti lumiosi tridimensionali grazie a LED sottili distribuiti su più livelli. All'interno, stessa filosofia: ordine, superfici pulite, pochi tasti fisici e un’interfaccia digitale che diventa protagonista.

Se la Serie 5 elettrica abbraccerà davvero tutti questi ingredienti, il risultato sarà un'auto che costruisce un ponte tra l’eleganza classica BMW e il futuro elettrico che il marchio sta inseguendo. E non è una transizione limitata ai modelli nativi Neue Klasse.

Certo, parliamo pur sempre di un facelift: niente stravolgimenti di proporzioni. BMW Serie 5 Touring e berlina manterranno silhouette, tetto e porte simili all’attuale generazione, così da contenere costi e complessità. Il nuovo stile si innesterà quindi su una base collaudata: familiare nella forma, nuova nel volto.

Per BMW, però, aggiornare la i5 in chiave Neue Klasse sarà qualcosa di più di un semplice ritocchino estetico. Sarà un messaggio: non si tratta solo di “passare all’elettrico”, ma di mostrare come il marchio immagina la mobilità dei prossimi anni — minimale, raffinata, digitale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/12/2025