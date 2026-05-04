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Mercato auto Italia 2026, ad aprile immatricolazioni +11,6%. Ancora in forte crescita le elettriche

Avatar di Filippo Vendrame, il 04/05/26

40 minuti fa - Immatricolazioni auto in crescita: ibride leader, elettriche in aumento

La forte crescita delle elettriche dipende ancora dalla spinta degli incentivi

Il mercato auto Italia del mese di aprile 2026 ha chiuso con il segno più. Infatti, complessivamente sono state immatricolate 155.210 auto con una crescita dell’11,6% sullo stesso mese del 2025, secondo i dati di UNRAE. Guardando ai primi 4 mesi dell'anno, si contano 640.083 immatricolazioni pari a un incremento sullo stesso periodo dello scorso anno del 9,8%. Il confronto con il periodo pre-pandemia del 2019 è ancora negativo, con una flessione nel primo quadrimestre del 10,2%.

Nonostante gli ultimi mesi positivi, UNRAE ha rivisto al ribasso le stime per i prossimi trimestri a causa del deterioramento del quadro macroeconomico. Tornando ai dati di aprile, bene le elettriche con una quota dell’8,5%, in netta crescita rispetto al 4,8% di aprile 2025, pur se in leggera flessione guardando all’8,6% di marzo. Numeri che riflettono, comunque, ancora la spinta degli incentivi.

Le ibride Plug-in continuano ad andare bene grazie all’ampliamento dell’offerta e alle disposizioni sulle vetture aziendali in fringe benefit. La loro quota di mercato ad aprile raggiunge il 9,1%, in forte crescita rispetto al 5,7% dello stesso mese 2025 e in linea con il 9,1% ottenuto a marzo.

I numeri del mese di aprile 2026

Andando a guardare più da vicino i numeri del mercato auto Italia di aprile 2026, sotto il profilo degli utilizzatori, si registra una crescita per i privati che arrivano al 50,3% del totale. Anche le autoimmatricolazioni ad aprile segnano un incremento a doppia cifra dei volumi, al 10,3% di share. Il noleggio a lungo termine segna una nuova flessione fermandosi al 21,2% di quota, per una forte flessione delle Captive, a fronte di un incremento delle società Top. Il noleggio a breve termine evidenzia invece un incremento nel mese, al 13,1% di share. Le società ad aprile crescono meno del mercato totale, fermandosi al 5,2% di share.

Sul fronte delle alimentazioni, il motore a benzina scende al 20,4% di quota. Il diesel perde 3 punti e si ferma al 6,9% in aprile. Il Gpl in aprile perde 1,9 punti di quota, al 6,1%. Le ibride, sempre leader del mercato, anche in aprile guadagnano 4,9 punti, salendo al 49,1% di share, con un 16,5% per le “full” hybrid e 32,6% per le “mild” hybrid. Le auto BEV, come già scritto all'inizio, chiudono il mese di aprile all’8,5% di share, in crescita di 3,7 punti sul 2025; le PHEV salgono al 9,1% rispetto al 5,7% di un anno fa .

I Gruppi

Venendo ai principali Gruppi, vediamo i risultati di Stellantis, Volkswagen e Renault.

Stellantis: 48.778 +13,65%

  • Alfa Romeo: 2.184 -33,09%
  • Citroen: 5.870 -5,15%
  • DS: 276 -47,73%
  • Fiat: 16.009 +31,02
  • Jeep: 6.256 -4,27
  • Leapmotor: 4.496 (321 nel 2025)
  • Maserati: 69 -57,93%
  • Opel: 4.522 +19,63%
  • Peugeot: 8.168 -7,54%

Gruppo Volkswagen: 24.610 +7,35%

  • Audi: 6.850 +15,51%
  • Cupra: 2.217 +18,75%
  • Lamborghini: 63 +57,50%
  • Seat: 713 -25,42%
  • Skoda: 3.507 +17,33%
  • Volkswagen: 11.260 +1,04%

Gruppo Renault: 24.610 +7,35%

  • Dacia: 7.575 -2,33%
  • Renault: 7.257 +1,77%
  • Alpine: 62 +82,35%
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Pubblicato da Filippo vendrame, 04/05/2026
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