Mercato auto europeo: nel primo trimestre 2026 in forte crescita elettriche e Plug-in

Il primo trimestre dell'anno si è concluso ed è venuto il momento di fare un bilancio per quanto riguarda il mercato auto europeo 2026. L'ultimo rapporto di ACEA viene in nostro soccorso e scatta una fotografia dell'andamento del periodo gennaio-marzo. Dal rapporto emerge una costante crescita delle auto elettriche che al termine del primo trimestre possono contare su di un market share del 19,4% (UE). Molto bene anche le ibride Plug-in, mentre sono in costante calo le motorizzazioni tradizionali. Entriamo più nei dettagli.

Elettriche, Plug-in e ibride: come sono andate nel primo trimestre 2026?

Mercato auto europeo

Concentrandoci sul mercato dell'Unione Europea, nel primo trimestre 2026 sono state immatricolate 546.937 nuove auto elettriche (+32,5%), pari a una quota di mercato del 19,4% come già accennato all'inizio. Tra i maggiori mercati UE, Italia (+65,7%), Francia (+50,4%) e Germania (+41,3%). Al contrario, il Belgio, tra i principali mercati per le BEV, ha registrato una flessione del 2,3%.

Le immatricolazioni di auto ibride Plug-in continuano a crescere, raggiungendo quota 268.344 unità nei primi tre mesi del 2026 (+29,7%). Questo incremento è stato trainato dalla crescita dei volumi in mercati chiave come Italia (+110,1%), Spagna (+74,2%) e Germania (+19,3%). Di conseguenza, le PHEV rappresentano ora il 9,5% delle immatricolazioni nell'UE, rispetto al 7,6% del primo trimestre del 2025.

Bene come al solito anche le ibride. Infatti, i dati del primo trimestre 2026 hanno inoltre mostrato un aumento delle nuove immatricolazioni nell'UE, pari a 1.089.421 unità (+12,8%), trainato dalla crescita in Italia (+25,8%) e Spagna (+18,5%), con un contributo positivo anche da parte di Germania (+7,4%) e Francia (+3,1%). Complessivamente, le ibride hanno rappresentato il 38,6% del mercato totale dell'UE.

Mercato auto europeo

In calo benzina e diesel

Alla fine del primo trimestre del 2026, le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 18,2%, con cali in tutti i principali mercati. La Francia ha registrato la contrazione più significativa, con un crollo delle immatricolazioni del 40,3%, mentre anche altri mercati chiave hanno visto cali a doppia cifra: Italia (-18,6%), Spagna (-18,1%) e Germania (-16,1%). Con 636.502 nuove auto immatricolate negli ultimi tre mesi, la quota di mercato delle auto a benzina è scesa al 22,6% dal 28,7% del primo trimestre 2025.

Anche il mercato delle auto diesel ha continuato la sua discesa, con un calo delle immatricolazioni del 15,7% e una quota del 7,7% delle nuove immatricolazioni nel primo trimestre 2026. Complessivamente, sempre a livello di Unione Europea, nel primo trimestre del 2026, le nuove immatricolazioni di auto sono aumentate del 4% (2.822.616), trainate in gran parte dal buon risultato di marzo.

I numeri di marzo

A marzo 2026 in Unione Europa sono state immatricolate 1.158.316 auto, pari a una crescita del 12,5%. Includendo anche Regno Unito e Paesi EFTA si sale a 1.581.169 (+11,1%). Ecco i dati (UE) per alimentazione.

Auto elettriche: 234.532 +48,9%

Auto Plug-in: 105.414 +28,2%

Auto ibride: 444.835 +20,1%

Auto benzina: 262.61 -9,4%

Auto diesel: 83.739 -12,3%

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/04/2026