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La nuova BMW M3 elettrica sarà sempre una vera BMW M. E sul prezzo...

Avatar di Filippo Vendrame, il 04/05/26

28 fa - BMW M3 elettrica: tecnologia Neue Klasse e guida fedele allo spirito M

La nuova BMW M3 elettrica in arrivo nel 2027 e la versione endotermica saranno proposte ad un prezzo simile

La nuova BMW i3 ha fatto da poco il suo debutto ufficiale e il prossimo anno già sappiamo che arriverà la versione ad altissime prestazioni: la nuova BMW M3 elettrica. Poggerà sempre sulla piattaforma Neue Klasse e pare che disporrà di un powertrain raffinatissimo, con ben 4 motori elettrici, uno per ruota. C'è già chi parla di oltre 1.000 CV ma secondo alcuni, la potenza che alla fine sarà offerta, sarà inferiore. Sulle reali specifiche tecniche ci sarà modo di saperne di più nel  corso del tempo, man mano che lo sviluppo procede. Del resto, sullo sviluppo di questo modello la casa automobilistica ha già condiviso qualche piccolo dettaglio. Adesso ne sappiamo qualcosina in più grazie a quanto ha raccontato Sylvia Neubauer, responsabile vendite di BMW M, ai colleghi inglesi di Autocar.

BMW M3 elettrica, 3/4 anteriore

Sarà sempre fedele al DNA della BMW M

Anche se si tratterà di una sportiva elettrica, la nuova BMW M3 elettrica rimarrà fedele al DNA delle BMW M.

Non si tratta solo di accelerazione e potenza, ma di guidabilità, manovrabilità e di quel livello di fiducia e connessione tra il guidatore, l'auto e la strada. Con un veicolo elettrico ad alte prestazioni, bisogna potersi fidare in ogni millisecondo.

Oggi molte persone storcono il naso quando si tratta di sportive elettriche, preferendo motorizzazioni tradizionali. Come farà la casa automobilistiche a convincerle delle potenzialità della futura M3 elettrica? Facendola guidare. Infatti, come racconta Sylvia Neubauer, l'azienda sta pianificando degli appuntamenti in cui i clienti potranno provare la nuova sportiva elettrica.

Ovviamente non convinceremo il 100% degli appassionati di motori a benzina ad acquistare una BMW M3 completamente elettrica. Ma su 100 persone che la proveranno, riusciremo a convincerne qualcuna. E per tutti gli altri, continueremo a offrire i motori a combustione interna.

Insomma, l'obiettivo è quello di fare capire tutte le potenzialità della nuova M3 elettrica. Chi comunque dovesse ancora preferire il modello benzina potrà orientarsi sulla motorizzazione classica. Infatti, come già sappiamo, la nuova M3 elettrica sarà proposta sul mercato accanto al modello con motore benzina che a sua volta sarà rinnovato.

BMW M3 elettrica: niente scarichi

E c'è anche un ulteriore dettaglio interessante e cioè quello dei prezzi. Non è stata data una cifra precisa ma Sylvia Neubauer ha fatto capire che il listino del modello elettrico e di quello endotermico sarà molto simile. In questo modo BMW darà la possibilità di scegliere più facilmente la motorizzazione preferita. Tra i due modelli ci saranno alcune differenze di look ma guardandoli si capirà che comunque sono vetture gemelle.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/05/2026
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Listino BMW M3
AllestimentoCV / KwPrezzo
M3 M3 480 / 353104.000 €
M3 M3 Competition 510 / 375110.200 €
M3 M3 Competition xDrive 510 / 375115.100 €
M3 M3 CS 550 / 405172.000 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW M3 visita la pagina della scheda di listino.

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