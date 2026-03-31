BMW iX3 LWB al debutto: il SUV elettrico a passo lungo è tagliato su misura per la Cina

La nuova BMW iX3 LWB segna l’ingresso della piattaforma Neue Klasse nel mercato cinese, con una versione sviluppata su misura.

Debutto e strategia di mercato

Questo SUV elettrico sarà presentato ufficialmente al Salone di Pechino 2026, ma le prime immagini diffuse da BMW (guarda la homepage di BMW Italia) anticipano un modello molto vicino alla iX3 standard, con differenze mirate alle esigenze locali.

BMW iX3 LWB: la versione a passo lungo mostra i loghi in cinese sul portellone

Design e modifiche dedicate

La iX3 passo lungo si distingue per un incremento dell’interasse di 108 mm, ora pari a 3.005 mm e la lunghezza complessiva dovrebbe aggirarsi intorno ai 4.890 mm migliorando lo spazio per tutti i passeggeri. Le portiere posteriori più lunghe e le nuove maniglie semi-integrate rispondono anche alle normative sulla sicurezza imposte dalla Cina.

Questa modifica non è solo estetica e potrebbe rappresentare uno dei primi casi in cui un produttore occidentale sviluppa due diverse soluzioni per le maniglie delle portiere al fine di conformarsi alle differenti legislazioni regionali.

Ulteriori dettagli includono un sensore sullo spoiler e scritte posteriori in cinese, a conferma della destinazione specifica per il mercato asiatico.

BMW iX3 LWB: i prototipi mimetizzati con maniglie incassate per le normative cinesi

Tecnologia e software avanzato

Sotto il profilo tecnologico, la iX3 (guarda BMW iX3 standard) introduce il sistema operativo BMW X, con integrazione di HarmonyOS Next, IA di Alibaba e DeepSeek e navigazione Amap. Il sistema ADAS, sviluppato con Momenta, è progettato per affrontare scenari complessi urbani e autostradali, offrendo un’elevata personalizzazione per gli utenti locali.

BMW iX3 LWB: la versione standard con maniglie porta aerodinamiche a filo carrozzeria

Prestazioni e produzione

La versione iX3 50L xDrive adotta un powertrain da 345 kW/469 CV e 645 Nm, con batteria da 108,7 kWh e autonomia oltre 900 km nel ciclo misto cinese CLTC. La produzione sarà affidata alla joint venture BMW Brilliance nello stabilimento di Shenyang. Il prezzo non è ancora stato annunciato, ma sarà comunicato in prossimità del lancio.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/03/2026