BMW iX3: lo spot è tutto artificiale ma dietro alla finzione c’è una storia vera

La casa tedesca lancia un video creato con l'intelligenza artificiale tra esperimento e pubblicità. Tutti i limiti e le potenzialità di un tool potente ma controverso

Parliamoci chiaro: il nuovo SUV elettrico BMW iX3 (guarda BMW iX3) è un modello importante per la casa tedesca e oggi è protagonista di uno spot che ha attirato su di sé molta attenzione e un bel po’ di commenti.

Un video che fa pensare

Partiamo col dire che il video è interamente generato con intelligenza artificiale, e BMW stessa lo definisce un esperimento. Nulla di nascosto, insomma. Come afferma Bernd Koerber, vicepresidente senior di BMW, si tratta di ''un modo per capire cosa può fare l'IA per lo storytelling di un prodotto e, altrettanto importante, cosa non può fare''. Insomma, niente tentativi di inganno: qui si gioca a carte scoperte. Guardiamo insieme la clip e poi iniziamo a ragionare.

Barba lunga e autonomia (forse troppo)

La trama è volutamente ironica: un guidatore attraversa il deserto e, nel frattempo, gli cresce la barba tanto è elevata l'autonomia del SUV elettrico tedesco, da permettere di rimanere al volante per moltissimo tempo. Un modo simpatico per raccontare autonomia e resistenza di uomo e machina, anche se un filo surreale.

Eppure, il punto non è tanto la storia, quanto il mezzo. Koerber giustifica l'esperimento affermando che ''la vera domanda è: quando usare l'intelligenza artificiale generativa e quando no”. Il risultato è ben fatto, ma lascia quella sensazione un po’ strana tipica dei contenuti creati con IA: realistici, ma non del tutto umani.

BMW iX3: lo spot creato interamente con l'intelligenza artificiale fa discutere

IA sì, ma con giudizio

Nel suo post sui social media, Koerber prosegue affermando che: “BMW voleva esplorare come l'intelligenza artificiale generativa potesse contribuire a tradurre le prestazioni del prodotto in un'idea emotiva: semplice, umana e volutamente sobria”. Ma il punto critico resta: l’IA non prova emozioni. E questo è un aspetto che Koerber riconosce: ''Quello che ho imparato finora da questo esperimento è che l'intelligenza artificiale è un nuovo strumento potente, ma non può sostituire il valore dell'abilità e delle idee umane. Le immagini possono essere generate, ma l'idea, la storia e la realizzazione provengono ancora dalle persone”. Tradotto: tecnologia utile, ma non miracolosa.

BMW iX3: lo spot IA è un semplice esperimento o un'abile mossa di marketing?

Design nuovo, visibilità assicurata

Alla fine, oltre alla riflessione tecnologica, c’è anche una strategia chiara: dare spazio alla nuova iX3 e al suo rinnovato linguaggio di design. L’auto segna un passaggio importante per BMW, e questo tipo di contenuti serve anche a dare visibilità. Che sia davvero solo un test o anche una mossa pubblicitaria ben studiata, poco importa: lo spot ha centrato l’obiettivo. Se ne parla, eccome.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/05/2026