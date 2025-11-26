Nero ghiaccio: l'ultima Z4 è di pessimo umore e c'è un perché

BMW Z4 Final Edition è la serie limitata che chiude una serie storica. Il nuovo modello (se mai si farà) sarà tutt'altra roadster

Della serie ''Avanti il prossimo!''. Tocca a BMW Z4, prego si accomodi, quella è la porta.

È un periodo in cui escono un sacco di modelli nuovi, ma è pure un periodo in cui un sacco di modelli escono di scena proprio. Si aggiunge alla lista una spider bellissima, divertentissima e... sfortunatissima. Sì, la sfortuna di aver fatto visita al pianeta auto un po' troppo a ridosso della transizione ''verde''.

BMW Z4 Final Edition: addio anche a Z4

E allora lei, in sfregio al colore del momento, si veste di nero. Ma anziché mettere tristezza, Z4 Final Edition mette paura.

La notizia della fine della storia di BMW Z4 (2002-2026) era nell'aria. I sospetti nacquero all'uscita di Toyota GR Supra Final Edition: poiché Z4 e GR Supra sono modelli gemelli, se una delle due annuncia l'addio, l'altra difficilmente può sperare in un futuro a lungo termine.

E ora è ufficiale: ciclo di produzione terminale tra fine gennaio e marzo 2026, dopodiché BMW Z4 fa i bagagli e va a svernare sul mercato dell'usato.

BMW Z4, tre generazioni di successo

Basata su Z4 M40i, quindi con 6 cilindri in linea 3,0 litri doppio turbo da 340 CV, la Final Edition si distingue dunque per l'esclusiva vernice metallizzata Frozen Matt Black, avvolgendosi così in una affascinante atmosfera sinistra. Ma puoi scegliere - senza costi aggiuntivi - anche altre tinte BMW.

Esclusiva vernice nero opaco

Di serie il pacchetto Shadowline Blackout, che prevede la finitura nera lucida per griglia, calotte degli specchietti e terminali di scarico.

La capote in tela Moonlight Black accentua ulteriormente l'atmosfera cupa, ma fa anche risaltare le pinze freno M Sport rosso brillante.

Le caratteristiche pinze freno rosse M Sport

All'interno, Z4 Final punta sulle cuciture rosse a contrasto che corrono lungo i sedili, il cruscotto, la console e le portiere. Sedili neri in un mix di pelle Vernasca e Alcantara con cinture tricolore M, tappetini con profili coordinati. Più si inc...za, più è attraente, la ragazza.

BMW Z4 Final Edition, interni di drammatica eleganza

Tiratura limitata (non sappiamo esattamente di quanti esemplari, l'Elica parla di una ''breve finestra d'ordine), prezzo di 80.000 euro tondi tondi con automatico a 8 rapporti, di 86.200 euro con manuale a 6 rapporti (Pure Impulse).

Una Z4 di nuova generazione? Hai già intuito la risposta. Toyota sta già progettando nuova Supra, ma non più in partnership con BMW.

Un dirigente BMW ha recentemente dichiarato ai media che creare una nuova auto sportiva sulla piattaforma Neue Klasse è ''fattibile''. La piattaforma Neue Klasse ospita solo powertrain 100% elettrici (faccina perplessa).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/11/2025