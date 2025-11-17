Ford Focus da oggi è un'auto fuori produzione. Maxi sconti?

È un giorno triste, è il primo lunedì in cui Focus non si è recata al lavoro. Venerdì 14 novembre è stato l'ultimo giorno in servizio: 27 anni di carriera e Ford Focus matura i contributi per una meritatissima (per lei), ma malinconica (per noi), pensione.

Si sapeva ormai da tempo, ma il fatto compiuto è sempre un'altra cosa, rispetto agli annunci. Dopo Ka (2020), Mondeo (2022), Fiesta (2023), tocca alla storica compatta. In Europa, da fine 2025, Ford vende solo SUV e crossover (oltre a veicoli commerciali). Sensazione strana, vero?

Ciao ciao Focus, la tua erede non sarà la stessa cosa.

Ford Focus esce di produzione. Dopo 27 anni

Basta con i sentimentalismi e con le figure retoritche. Badiamo al sodo (siamo cinici). Saldi per ''cessata attività'', ne abbiamo? Beh, sì, c'è qualcosa.

Fino a fine novembre, in carrozzeria berlina 5 porte (perché la Wagon non più a listino), allestimento ST Line Edition e motorizzazione benzina mild hybrid 125 CV cambio manuale (idem: unica motorizzazione disponibile), Ford Focus riceve un cospicuo sconto di oltre 7.000 euro (di 7.025 euro, per la precisione). Purché, come sempre, in associazione a finanziamento IdeaFord e in caso di permuta o rottamazione.

Ford Focus ST-Line, gli interni

Calcolando un tasso finito del 6,01%, con finanziamento il prezzo alla fin fine sarà superiore, certo. Ma c'è una buonissima notizia: ovvero, che il finanziamento è ad anticipo zero.

Ricapitoliamo tutti i dati chiave nella solita tabella.

Ford Focus 5p 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV ST-Line Prezzo di listino 31.650 euro Prezzo promozionale 24.625 euro Sconto (euro) 7.025 euro Sconto (%) 22,2% Anticipo 0 euro Rata 295,21 euro Durata 48 mesi TAN (fisso) 4,95% TAEG 6,01% Rata finale residua / VFG 14.906 euro Permuta/rottamazione obbligatoria Scadenza promozione 30 novembre 2025

Se vuoi ''adottare'' uno degli ultimissimi esemplari di un modello che ha fatto la storia, ti devi precipitare dal concessionario. Prima, visita il sito ufficiale Ford e accertati che la promo sia ancora valida.

Ultima occasione per una Ford Focus (nuova)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/11/2025