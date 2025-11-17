Ford Focus da oggi è un'auto fuori produzione. Maxi sconti?

È un giorno triste, è il primo lunedì in cui Focus non si è recata al lavoro. Venerdì 14 novembre è stato l'ultimo giorno in servizio: 27 anni di carriera e Ford Focus matura i contributi per una meritatissima (per lei), ma malinconica (per noi), pensione.
Si sapeva ormai da tempo, ma il fatto compiuto è sempre un'altra cosa, rispetto agli annunci. Dopo Ka (2020), Mondeo (2022), Fiesta (2023), tocca alla storica compatta. In Europa, da fine 2025, Ford vende solo SUV e crossover (oltre a veicoli commerciali). Sensazione strana, vero?
Ciao ciao Focus, la tua erede non sarà la stessa cosa.
Ford Focus esce di produzione. Dopo 27 anni
Basta con i sentimentalismi e con le figure retoritche. Badiamo al sodo (siamo cinici). Saldi per ''cessata attività'', ne abbiamo? Beh, sì, c'è qualcosa.
Fino a fine novembre, in carrozzeria berlina 5 porte (perché la Wagon non più a listino), allestimento ST Line Edition e motorizzazione benzina mild hybrid 125 CV cambio manuale (idem: unica motorizzazione disponibile), Ford Focus riceve un cospicuo sconto di oltre 7.000 euro (di 7.025 euro, per la precisione). Purché, come sempre, in associazione a finanziamento IdeaFord e in caso di permuta o rottamazione.
Ford Focus ST-Line, gli interni
Calcolando un tasso finito del 6,01%, con finanziamento il prezzo alla fin fine sarà superiore, certo. Ma c'è una buonissima notizia: ovvero, che il finanziamento è ad anticipo zero.
Ricapitoliamo tutti i dati chiave nella solita tabella.
|Ford Focus 5p 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV ST-Line
|Prezzo di listino
|31.650 euro
|Prezzo promozionale
|24.625 euro
|Sconto (euro)
|7.025 euro
|Sconto (%)
|22,2%
|Anticipo
|0 euro
|Rata
|295,21 euro
|Durata
|48 mesi
|TAN (fisso)
|4,95%
|TAEG
|6,01%
|Rata finale residua / VFG
|14.906 euro
|Permuta/rottamazione
|obbligatoria
|Scadenza promozione
|30 novembre 2025
Se vuoi ''adottare'' uno degli ultimissimi esemplari di un modello che ha fatto la storia, ti devi precipitare dal concessionario. Prima, visita il sito ufficiale Ford e accertati che la promo sia ancora valida.
Ultima occasione per una Ford Focus (nuova)
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Focus 1.0 Ecoboost Hybrid 125 CV Titanium Edition
|125 / 92
|30.000 €
|Focus 1.0 Ecoboost Hybrid 125 CV ST-Line
|125 / 92
|31.150 €
|Focus 1.0 Ecoboost Hybrid 125 CV Active
|125 / 92
|31.150 €
|Focus 1.0 Ecoboost Hybrid 125 CV ST-Line X
|125 / 92
|32.650 €
|Focus 1.0 Ecoboost Hybrid 125 CV Active X
|125 / 92
|32.650 €
|Focus 1.5 EcoBlue 115 CV Titanium Edition automatica
|115 / 85
|33.250 €
|Focus 1.0 Ecoboost Hybrid 155 CV Titanium Edition automatica
|155 / 114
|33.250 €
|Focus 1.5 EcoBlue 115 CV Active automatica
|115 / 85
|34.400 €
|Focus 1.0 Ecoboost Hybrid 155 CV Active automatica
|155 / 114
|34.400 €
|Focus 1.0 Ecoboost Hybrid 155 CV ST-Line automatica
|155 / 114
|34.400 €
|Focus 1.5 EcoBlue 115 CV ST-Line automatica
|115 / 85
|34.400 €
|Focus 1.5 EcoBlue 115 CV ST-Line X automatica
|115 / 85
|35.900 €
|Focus 1.0 Ecoboost Hybrid 155 CV ST-Line X automatica
|155 / 114
|35.900 €
|Focus 1.5 EcoBlue 115 CV Active X automatica
|115 / 85
|35.900 €
|Focus 1.0 Ecoboost Hybrid 155 CV Active X automatica
|155 / 114
|35.900 €
|Focus 2.3 EcoBoost 280 CV ST
|280 / 206
|41.800 €
|Focus 2.3 EcoBoost 280 CV ST automatica
|280 / 206
|43.800 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ford Focus visita la pagina della scheda di listino.