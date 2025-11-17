L'offerta del giorno

Ford Focus da oggi è un'auto fuori produzione. Maxi sconti?

Lorenzo Centenari, il 17/11/25

1 ora fa - Dopo 27 anni, la gettonatissima berlina dell'Ovale esce di scena. Ecco la promo

Dopo 27 anni di carriera, la gettonatissima compatta dell'Ovale esce di scena. Agli ultimi clienti è dedicata una super offerta

È un giorno triste, è il primo lunedì in cui Focus non si è recata al lavoro. Venerdì 14 novembre è stato l'ultimo giorno in servizio: 27 anni di carriera e Ford Focus matura i contributi per una meritatissima (per lei), ma malinconica (per noi), pensione. 

Si sapeva ormai da tempo, ma il fatto compiuto è sempre un'altra cosa, rispetto agli annunci. Dopo Ka (2020), Mondeo (2022), Fiesta (2023), tocca alla storica compatta. In Europa, da fine 2025, Ford vende solo SUV e crossover (oltre a veicoli commerciali). Sensazione strana, vero?

Ciao ciao Focus, la tua erede non sarà la stessa cosa.

Ford Focus esce di produzione. Dopo 27 anni

Basta con i sentimentalismi e con le figure retoritche. Badiamo al sodo (siamo cinici). Saldi per ''cessata attività'', ne abbiamo? Beh, sì, c'è qualcosa.

Fino a fine novembre, in carrozzeria berlina 5 porte (perché la Wagon non più a listino), allestimento ST Line Edition e motorizzazione benzina mild hybrid 125 CV cambio manuale (idem: unica motorizzazione disponibile), Ford Focus riceve un cospicuo sconto di oltre 7.000 euro (di 7.025 euro, per la precisione). Purché, come sempre, in associazione a finanziamento IdeaFord e in caso di permuta o rottamazione. 

Ford Focus ST-Line, gli interni

Calcolando un tasso finito del 6,01%, con finanziamento il prezzo alla fin fine sarà superiore, certo. Ma c'è una buonissima notizia: ovvero, che il finanziamento è ad anticipo zero.

Ricapitoliamo tutti i dati chiave nella solita tabella.

  Ford Focus 5p 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV ST-Line 
Prezzo di listino 31.650 euro
Prezzo promozionale 24.625 euro
Sconto (euro) 7.025 euro
Sconto (%) 22,2%
Anticipo0 euro
Rata 295,21 euro
Durata 48 mesi
TAN (fisso) 4,95%
TAEG 6,01%
Rata finale residua / VFG 14.906 euro
Permuta/rottamazione obbligatoria
Scadenza promozione 30 novembre 2025

Se vuoi ''adottare'' uno degli ultimissimi esemplari di un modello che ha fatto la storia, ti devi precipitare dal concessionario. Prima, visita il sito ufficiale Ford e accertati che la promo sia ancora valida.

Ultima occasione per una Ford Focus (nuova)

17/11/2025
    Vedi anche