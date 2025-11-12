Ford Racing prepara una nuova “supercar stradale” per il 2026. Torna la GT?

Ford Racing prepara il debutto di una nuova auto stradale ad alte prestazioni per il 2026. Sarà la nuova Ford GT? Tutte le ipotesi

Una data da segnare in rosso sul calendario: gennaio 2026. È allora che Ford Racing, la divisione sportiva dell’Ovale Blu appena rinominata, presenterà una nuova auto stradale ad alte prestazioni. E subito la domanda sorge spontanea: sarà forse la nuova Ford GT?

Dopotutto, la seconda generazione della GT ha chiuso la sua avventura nel 2022, dopo sei anni di onorato servizio e una manciata di versioni speciali (come la costosissima Mk IV) a fare da gran finale. Da allora, silenzio radio. Nessun successore annunciato, nessuna indiscrezione credibile. Fino a oggi.

Ford GT Holman Moody Edition 2022

Una “production road car” firmata Ford Racing

Nel suo annuncio ufficiale, Ford ha parlato di “una vettura di produzione che incarna lo spirito racing nei modelli di tutti i giorni”. Tradotto: una macchina che porta la pista sulla strada, con un cuore da corsa e parecchi cavalli da domare. Di più, per ora, non si sa. Ma il teaser è bastato per far riaccendere la fantasia dei fan del marchio.

Ford GT40 Mk1: una foto d'epoca

Terza generazione in arrivo?

Se davvero si trattasse di una nuova Ford GT, saremmo di fronte alla terza generazione del nome più iconico nella storia sportiva del brand, pensando che affonda le sue origini nella GT40 che mise in riga le Ferrari a Le Mans dal 1967 al 1969.

Dopo il debutto del primo modello del nuovo corso nel 2005 e il ritorno del 2017, ora la saga potrebbe continuare, ancora una volta all’insegna della tecnologia e della performance estrema. Ma occhio: non è detto che la sorpresa si chiami GT.

Ford Mustang GTD, sportiva da 800 CV

Mustang GTD o bolide elettrico?

C’è chi giura che Ford stia collaudando una Mustang GTD ancora più estrema, pronta a sfidare la Chevrolet Corvette ZR1X a colpi di record al Nürburgring. Altri invece parlano di un fuoristrada elettrificato da 1.000 cavalli, lo stesso di cui aveva accennato l’amministratore delegato Jim Farley. Qui sotto il video del record siglato dalla Mustang GTD al 'Ring nel 2024.

Save the date: 15 gennaio 2026

In ogni caso, il conto alla rovescia è partito. Ford promette di svelare tutto il 15 gennaio 2026. Fino ad allora, possiamo solo giocare a indovinare cosa bolle sotto il cofano di Dearborn. Una nuova GT? Una super Mustang? O qualcosa di completamente inedito? La risposta arriverà presto. E a giudicare dal tono del teaser, sarà roba da strappar via l’asfalto.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/11/2025