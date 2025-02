Ford GT40 con sorpresa: dentro c'è una pista di slot car!

Slot Mods Raceways è un'azienda americana specializzata in piste di slot car create su misura e qui vedete la sua ultima, incredibile creazione: una pista slot car artigianale nascosta all’interno di una replica della leggendaria Ford GT40. Dopo il successo della Porsche 917, venduta per 205.000 dollari su Bring a Trailer, l’azienda di Detroit ha realizzato un nuovo modello ispirato a un’icona delle corse con la celebre livrea Gulf Racing.

Slot Mods Raceways, la pista slot car nella replica Ford GT40

Un circuito dettagliato in scala 1:32

Una riproduzione fedele della pit lane di Le Mans

Come per la Porsche 917, questa GT40 include una dettagliata replica in scala 1:32 della pit lane di Le Mans, completa di box delle scuderie, meccanici e tifosi sugli spalti. Il tracciato è circondato da elementi realistici come vegetazione e cartelloni pubblicitari, con due alloggiamenti dedicati ai telecomandi.

Un meccanismo innovativo per svelare la pista

La pista è interamente integrata nel telaio della replica Ford. Premendo un pulsante, la scocca della GT40 si solleva, rivelando il tracciato nascosto. Un'idea innovativa che impressiona anche chi non è appassionato di slot car.

Slot Mods Raceways, la pista di slot car nascosta nella GT40 replica

La Ford GT40 e la sua storia nelle corse

La vittoria di Le Mans nel 1969

La Ford GT40 ha segnato la storia dell’automobilismo vincendo quattro volte consecutive la 24 Ore di Le Mans. La prima, raccontata nel film La grande sfida, nel 1966, quando tre vetture gemelle tagliarono insieme il traguardo sgominando le Ferrari. L'ultima, nel 1969, con Jacky Ickx e Jackie Oliver al volante. Questa fu anche l’ultima vittoria del modello, segnando la fine del dominio Ford sulle case europee, prima dell’arrivo della Porsche 917KH (prima Porsche della storia a vincere la 24 Ore di Le Mans nel 1970) con la stessa livrea azzurro-arancio.

Ford GT40 a Le Mans '66

L’arte della pista slot car: un lusso per collezionisti

Creazioni su misura per clienti esclusivi

Secondo Davie Beattie, fondatore di Slot Mods, queste piste sono destinate a clienti di fascia alta con ampi spazi per ospitare diorami di grandi dimensioni. Tra i suoi clienti figurano Ford, Audi e il CEO di Ford Jim Farley, per il quale ha realizzato una replica in scala di Laguna Seca. Anche Zak Brown, CEO di McLaren Racing, possiede una pista Slot Mods.

Un modello incredibilmente realistico

La qualità artigianale delle piste Slot Mods è eccezionale. Osservando questa GT40 a distanza, si potrebbe facilmente scambiarla per una vera auto da corsa dismessa. Ogni dettaglio è stato ricreato fedelmente, con prese d’aria, sfoghi e persino fari funzionanti, il tutto in scala 1:1.

L'incredibile dettaglio della pista Slot Mods Raceways

Un’opera d’arte in attesa di una destinazione

Slot Mods non ha rivelato se questa GT40 slot car sia stata commissionata da un cliente o se sarà messa in vendita. Tuttavia, nel post su Facebook è stato menzionato Art Basel, la famosa fiera internazionale d’arte che si terrà a Hong Kong a marzo. Forse sarà proprio lì che qualcuno riuscirà ad aggiudicarsi questa straordinaria creazione. Scopri di più sul mondo di Slot Mods Raceways sul sito ufficiale.

