Ford GT40 Mk1 stradale: il gioiello yankee tutto originale cerca un proprietario

La Ford GT40 è una delle stelle più luminose nella galassia automotive. Parliamo di una macchina sportiva che ha fatto la storia della Casa americana nella versione omologata per la strada, ma soprattutto per le competizioni. A ben vedere, oggi, un esemplare targato è una vera perla e trovarne uno in vendita è una occasione più unica che rara. Ma le occasioni, si sa, vanno colte al volo e questa GT40 originale è pronta per trovare un nuovo – facoltoso - proprietario. La vendono gli specialisti di PistonHeads con un adesivo ''POA'' attaccato. Per noi gente normale, POA in inglese significa Price On Application (prezzo su richiesta), cioè non avvicinarti nemmeno se non hai un budget di almeno otto cifre da spendere per un'altra macchina da mettere in collezione.

Ford GT40 Mk1: la rara sportiva yankee omologata stradale è in venditaUN MODELLO ORIGINALE L'auto che vedete non è una replica e questo fa di lei una vera rarità. Come giustamente sottolinea Pistonheads, molti proprietari dell'auto da corsa originale comprano una replica per esibirla a raduni ed eventi invece che usare il modello originale, tenuto ben nascosto da occhi indiscreti. Questo è uno dei motivi principali per cui anche le repliche sono relativamente costose. Ma questo nello specifico è uno dei più rari mai realizzati. Come accennato, la maggior parte delle GT40 furono costruite come auto da corsa e pochissimi pezzi hanno preso la via dell’omologazione stradale. Il telaio P/1069 è un Mk1 costruito su ordinazione per Ford USA.

Ford GT40 Mk1: l'abitacolo della supercar a stelle e strisceDESTINATA ALLE PROVE STAMPA I documenti ci dicono che si trattava di un'auto per la stampa; quindi, Ford USA probabilmente voleva dare ai giornalisti americani un assaggio di quella che è quasi certamente la più grande creazione del leggendario Carroll Shelby. Conosciamo tutti l'epica battaglia in pista con la Ferrari, che è il motivo principale per cui la GT40 è così venerata. Tuttavia, la Ford non la tenne negli Stati Uniti. Infatti, è stata spedita in Europa, alla scuderia svizzera Filipinetti. Quest'ultima era una squadra corse di grande successo, che gareggiava in gare di auto sportive, gare di endurance e persino in Formula 1. Naturalmente, partecipava con una GT40 in quello che sarebbe poi diventato il Campionato Mondiale Endurance FIA, e desiderava mostrare qualcosa di sorprendente al Salone dell'Automobile di Ginevra del 1967. La Scuderia Filipinetti ha dipinto l'auto in Verde Borneo metallizzato per Ginevra, dopodiché è stata inviata nel Regno Unito, dove è stata utilizzata anche lì come auto per la stampa. Fece un'ultima apparizione al Motor Show di Ginevra del 1969 dopo aver vinto Le Mans per quattro anni consecutivi, e poi fu venduta a un collezionista privato.

Ford GT40 Mk1: una foto d'epoca dell'esemplare in vendita oggiPASSERELLA SUL TAPPETO ROSSO DI GOODWOOD Costui, però, non era il solito collezionista privato. In realtà fu iscritta a una gara di auto d'epoca al Goodwood Revival nel 2007. Se avete visto una gara al Goodwood Revival saprete quanto devono essere coraggiosi i proprietari nel mettere a repentaglio motori e carrozzerie delle loro pregiate auto d’epoca. Alla fine, l’auto è stata riverniciata in Opalescent Silver Blue, così come è uscita dalla fabbrica in origine. Tutte le parti da corsa sono state rimosse e il suo status legale su strada è stato ripristinato. Si tratta di un'auto straordinariamente bella, anche più dell’esclusiva Ford GT del 2005 ormai fuori produzione. Ford non ha intenzione di rinnovare la GT, il suo posto potrebbe essere preso dalla supercar Mustang GTD.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/10/2023