Focus: addio nel 2025. Per Ford il futuro è elettrico

''Nessun piano per estendere la produzione'', ha confermato il numero uno europeo di Ford ai colleghi di Autocar.uk, Martin Sander. La linea di produzione tedesca di Saarlouis, dove veniva assemblata la Focus, sarà ceduta. Così, dopo la fine della produzione di Fiesta, il secondo ''mito'' europeo di Ford si congeda definitivamente. Fine della corsa per l'amatissima compatta, destinata a scomparire dal mercato entro novembre 2025. Cosa la rimpiazzerà?

Ford dirà addio alla Focus da novembre 2025

ADDIO A UN MITO La Focus resta nella Top 10 delle compatte segmento C più vendute d'Europa, ma Ford guarda avanti: ''Siamo convinti che i veicoli elettrici saranno il futuro e vedremo un aumento significativo dei volumi'', ha dichiarato Sander, in controtendenza rispetto a numerosi altri competitor, che stanno invece rivalutando la propria strategia di elettrificazione. Entro fine anno, Ford avrà una gamma completa di elettriche, sia nel segmento passeggeri sia in quello dei veicoli commerciali. Primo passo la nuova Ford Explorer, basata sulla piattaforma MEB di Volkswagen, a cui seguirà la versione elettrica della Ford Puma. In totale, nei prossimi anni saranno ben quattro i SUV elettrici a listino, seguiti da modelli più piccoli.

Ford Explorer inaugurerà la nuova generazione di EV

FUTURO INCERTO Ford è pronta a raddoppiare la sua scommessa sull'elettrificazione con grande coraggio, va detto, visti i numeri del primo trimestre 2024, secondo cui l'Ovale Blu perderebbe 122.000 euro per ogni vettura elettrica venduta, con un passivo complessivo di 1,2 miliardi di euro. La fortuna aiuta gli audaci, dice il proverbio, e se il coraggio verrà ripagato, Ford potrebbe effettivamente guadagnare terreno in termini di competitività e tecnologia nei prossimi anni. Il vento sembra cambiato rispetto allo scorso dicembre, quando Ford Motor Co. annunciava un taglio di ben 12 miliardi di dollari agli investimenti sui veicoli elettrici e la riduzione della produzione del suo SUV elettrico Mustang Mach-e (qui la nostra prova).

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 09/05/2024