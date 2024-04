Il piacere di guida si chiama Ford Focus di nome, ST Edition di cognome

Se sei un vero appassionato di guida, uno di quelli che sente l'adrenalina scorrere nelle vene appena appoggia il piede sull'acceleratore, allora forse Ford ha costruito il veicolo adatto a soddisfare ogni ambizione. Con regolazioni di assetto personalizzabili, barre antirollio da far girare la testa e freni ad alte prestazioni, il mondo delle compatte sportive è pronto ad accogliere a braccia aperte nuova Focus ST Edition. Un'autentica belva pronto pista che rappresenta il canto del cigno dell'attuale generazione, visto che questa potrebbe essere l'ultima ST alimentata da un motore a combustione. Perché la prossima - se mai ci sarà - non avrà bielle e pistoni, ma piuttosto batteria e motore elettrico.

Ford Focus ST Edition: la potenza del motore 2.3 litri resta da 280 CV

ASSETTO SU MISURA Cosa rende questa Focus così speciale? Innanzitutto, il cuore pulsante rimane lo stesso (e meno male): il motore 2.3 Ecoboost a 4 cilindri sprigiona sempre una potenza di 280 cavalli e una coppia di 420 Nm. Con un cambio manuale a sei marce e trazione anteriore, questo bolide è capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi, raggiungendo una velocità massima di 250 km/h. Ma la vera magia inizia quando si mette sotto la lente l'assetto. Qui Ford ha voluto fare le cose per bene, collaborando con i migliori elaboratori nel settore dell'aftermarket. L'assetto KW in acciaio inox a 2 vie è stato messo a punto da Ford Performance, offrendo un'esperienza di guida senza compromessi. Ammortizzatori a doppio tubo, molle elicoidali verniciate a polvere e una riduzione dell'altezza da terra di 20 mm rispetto alla versione standard, ne fanno la Focus più performante mai realizzata.

Ford Focus ST Edition: gli interni sono da vera auto sportiva

FULL OPTIONAL Ma non è finita qui, perché Ford ha voluto che la Focus ST Edition continuasse a essere una compagna di viaggio affidabile anche sul fronte della sicurezza. Con il pacchetto completo di assistenti alla guida, come il cruise control adattivo e l'assistenza al parcheggio, potete godervi l'ebbrezza della guida - anche sportiva - senza preoccupazioni. Inoltre, trattandosi di una compatta sportiva e quindi utilizzabile come auto da tutti i giorni, Ford ha previsto come equipaggiamento di serie l'impianto audio B&O con dieci altoparlanti, un subwoofer e ben 675 Watt di potenza. Il prezzo? Ancora un mistero, ma siamo sicuri che questa regina dell'asfalto varrà ogni centesimo. Mentre in Italia la Focus ST base parte da 41.650 euro (qui la nostra prova), chissà quale cifra potrebbe raggiungere questa versione speciale, ma è facile intuire che possa sfiorare i 50 mila euro. Una cosa è certa: per gli appassionati, il piacere di guida non ha prezzo.

Ford Focus ST Edition: la velocità massima è di 250 km/h

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 12/04/2024