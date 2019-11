ST DI SOSTANZA Metto subito i puntini sulle “i”. La Ford Focus ST che mi appresto a provare su strada non va confusa con la Focus ST-Line, un allestimento che fa diventare la berlina di segmento C dell’Ovale Blu più sportiva solo nell’estetica. La nuova Focus ST (senza Line) è, invece, un’auto di sostanza a 360° perché polivalente: può avere carrozzeria a 5 porte da hatchback o da station wagon e motorizzazione benzina o diesel. Qui a metterci lo zampino è stato il team di Ford Performance per creare un’auto tutta da guidare con famiglia al seguito, capace di non sfigurare neanche davanti alla più potente, e attesa, Focus RS.

BENZINA O DIESEL? La nuova Ford Focus ST è quindi disponibile con due motorizzazioni: 2.3 EcoBoost turbo benzina da 280 cv di potenza e 420 Nm di coppia e il 2.0 EcoBlue turbodiesel da 190 cv e 400 Nm. Novità della Ford Focus ST 2019 è la presenza, per la prima volta, del differenziale a scorrimento limitato (eLSD) per una trazione anteriore.

CAMBIO DI PASSO La trasmissione presenta di serie il cambio manuale a 6 marce dotato di una leva più corta del 7% con tecnologia rev-matching, che compie in automatico la doppietta in scalata, mentre è opzionale il cambio automatico sequenziale a 7 rapporti (al costo di 2.500 euro in più). Un'altra “prima” con Ford Focus ST 2019 riguarda le modalità di guida racchiuse nel Drive Modes: una per fondi sconnessi, normal, sport e track (il più estremo che si paga a parte con il pacchetto Performance). Così si possono modificare le risposte di sterzo, sospensioni (a controllo elettronico di serie per la versione benzina) e motore. L’impianto frenante è composto da due grandi dischi all’anteriore da 330 mm e 302 mm al posteriore che, dicono da Ford, hanno subito lo stesso collaudo riservato alla supersportiva Ford GT.

PREZZO Il prezzo della nuova Ford Focus ST è pari a 37.850 euro per la versione benzina 2.3 Ecoboost da 280 CV e sale di 1.000 euro scegliendo la versione a gasolio 2.0 Ecoblue da 190 CV.