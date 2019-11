Autore:

Claudio Todeschini

APPUNTAMENTO IL 18 NOVEMBRE Segnatevi la data sul calendario: il prossimo 18 novembre, appena prima del taglio del nastro del salone di Los Angeles, Ford svelerà al mondo intero il suo nuovo SUV elettrico ispirato alla Mustang. Un veicolo "destinato a cambiare le regole del gioco", dicono ai piani alti della casa americana.

UNA STAR AL VOLANTE Per il lancio di questo nuovo, atteso modello, Ford ha coinvolto nientemeno che il carismatico Idris Elba, attore inglese spesso in prestito a Hollywood, e che ultimamente si è divertito a fare il cattivo nel muscolare e adrenalinico Fast & Furious Shaw and Hobbes. Non è chiaro in cosa consista all’atto pratico il coinvolgimento di Elba. La star ha però rivelato un particolare interessante: “Non tutti lo sanno, ma da ragazzo ho lavorato in Ford. E ci ha lavorato anche mio padre. Praticamente ce l’ho nel sangue. In un certo senso, lavorare a questo progetto e mettersi al volante di una macchina che ci porterà tutti nel futuro è la perfetta quadratura di questo cerchio, ma in maniera divertente e con un sacco di tecnologia”.

TANTA AUTONOMIA Nell’attesa di saperne un po’ di più della macchina vera e propria, possiamo già dirvi che l’autonomia prevista per il nuovo SUV elettrico di Ford dovrebbe aggirarsi intorno ai 600 km (ciclo WLTP), un valore decisamente interessante, ai vertici della categoria. La presentazione della macchina si terrà a Los Angeles il prossimo 18 novembre, e sarà trasmessa in streaming in tutto il mondo. Seguiteci per non perdervi nessuna novità!