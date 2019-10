Autore:

Emanuele Colombo

...OPPURE MACH-E? Se siete in trepida attesa per comprarvi un crossover a emissioni zero, la “next big thing” nel settore sarà il lancio del SUV elettrico ispirato alla Ford Mustang. Ne abbiamo parlato in varie anticipazioni (qui un video teaser) e ora c'è la data ufficiale di presentazione: 17 novembre 2019. Manca poco alla data fatidica, ma ancora sull'EV dell'Ovale Blu la nebbia è fitta. Anche sul nome mancano certezze. Si era parlato di Ford Mach-1, mentre negli ultimi tempi i rumors sembrano indicare Ford Mach E.

IL DESIGN Le foto spia pubblicate in precedenza ritraevano i prototipi con una camuffatura troppo pesante perché si potessero intuire le linee della nuova Ford elettrica. I disegni teaser della fiancata e del frontale, paradossalmente, sono più rivelatori. Traspaiono linee morbide e sinuose, chiaramente ispirate alla Mustang – proprio come promesso – ma che possono ricordare i fianchi muscolosi di qualche Bentley e la pulizia di linee di qualche Jaguar. Vedremo...

L'AUTONOMIA Nessun dato, al momento, è stato anticipato riguardo alla potenza del motore elettrico o alla capacità delle batterie, ma pare che almeno una delle versioni proposte avrà circa 300 miglia di autonomia, ossia 480 km, calcolati rispetto alle stime dell'EPA (l'ente per la protezione dell'ambiente americano). Secondo alcuni rumors, infatti, il nuovo SUV elettrico Ford potrebbe venire proposto sia con trazione integrale sia con trazione esclusivamente posteriore e con batterie di due diverse capacità. Come direbbero gli americani, wait and see.