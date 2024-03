Nuovo Ford Explorer finalmente in vendita. Il prezzo (da ecobonus?)

Ordini aperti, consegne in estate. Per il SUV compatto EV "cugino" di VW ID.4, due allestimenti e due livelli di potenza e autonomia

Si è fatto desiderare (world premiere esattamente un anno fa, marzo 2023), ma alla fine eccolo qua il crossover Ford a propulsione full electric dal prezzo accessibile ad un pubblico più ampio, che non Ford Mustang Mach-E. Nuovo Ford Explorer 100% elettrico (da non confondersi con l'omonimo Ford Explorer di maggiori dimensioni, né da confondersi con Volkswagen ID.4, modello del quale è meccanicamente parente di primo grado) è ordinabile da fine marzo 2024 anche in Italia. La produzione scatta a giugno 2024, prime consegne quindi previste nel corso dell'estate. Prima di prezzi e specifiche tecniche, menzione doverosa al record stabilito di recente.

Ford Explorer e Lexie Limitless, un'impresa da record

ELETTRICA E... GLOBALE Guidato dall'avventuriera Lexie Alford, conosciuta su YouTube anche come @LexieLimitless, nuovo Ford Explorer si fregia del titolo di prima auto elettrica a completare il giro del mondo. L’impresa ''Charge Around The Globe'' ha visto Lexie e l'Explorer percorrere oltre 30.000 km e attraversare 6 Continenti e 27 Paesi. Tra sfide come le interruzioni di corrente in Africa, la complessa ricerca di infrastrutture nel deserto di Atacama in Cile, nonché strade sterrate, passi ad alta quota e la guida nel gelo, il SUV Ford ha brillantemente superato un test estremo di affidabilità. Un bel biglietto da visita. Veniamo al dunque.

Explorer la prima auto elettrica a completare un giro intorno al mondo

POWERTRAIN Al lancio, Ford Explorer può essere acquistato sia in versione Extended Range RWD a trazione posteriore con singolo motore da 286 CV e batteria da 77 kWh netti, per un'autonomia teorica fino a 602 km, sia a trazione integrale con doppio motore, potenza di sistema di 340 CV, batteria da 78 kWh e autonomia stimata di massimo 566 km (Extended Range AWD). In un secondo momento si unirà alla compagnia anche il modello Standard Range RWD a trazione posteriore con motore singolo da 170 CV e batteria da 52 kWh: minore autonomia e potenza, ma anche un prezzo inferiore. E a proposito di prezzi.

Due motori, due gradi di autonomia

VEDI ANCHE

QUANTO COSTA Ford Explorer Extended Range RWD parte da 41.500 euro e riceve quindi gli incentivi statali, tuttavia sarà ordinabile solo a settembre 2024, con consegne da fine 2024. Nel frattempo, sono in vendita sia Explorer Extended Range RWD (da 49.000 euro), sia Explorer Extended Range AWD, da 52.500 euro: salvo contrordini, entrambe sono invece escluse dall'ecobonus.

Si parte da 41.500 euro (ma non subito)

TECNOLOGIE Due allestimenti: Explorer ed Explorer Premium (+3.000 euro). Di serie sin dalla base il caratteristico infotainment connesso SYNC Move, con touchscreen da 14,6 pollici, il quadro strumenti digitale con display da 5,3 pollici, inoltre 15 tecnologie di assistenza alla guida tra cui Intelligent Adaptive Cruise Control con Stop and Go e Clear Exit Warning. Sotto, un pratico specchietto riepilogativo con i dati tecnici che contano.

Ford Explorer, gli interni

SCHEDA TECNICA

FORD EXPLORER 100% ELETTRICO (2024)

Extended Range RWD Extended Range AWD Capacità utilizzabile (kWh) 77 79 Velocità di ricarica DC 10-80% (ca. min) 28 26 Potenza di ricarica max DC (kW) 135 185 Potenza di ricarica max AC (kW) 11 11 Potenza (kW) 210 250 Potenza (PS) 286 340 Coppia posteriore (Nm) 545 545 Coppia anteriore (Nm) N/A 134 Autonomia WLTP (km) 602/572 566/532 Consumo elettrico (kWh/100 km) 13.9/14.7 15.7/16.6 Velocità Max. (km/h) 180 180 Accel. 0-100 (km/h) 6.4 5.3

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/03/2024