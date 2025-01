Ford Explorer 2024: dimensioni europee, interni con sorpresa e prezzo da elettrica. E i consumi?

Ford Explorer, stesso nome per due auto molto differenti. Uno per gli States, dove da anni è uno dei best seller tra i grandi SUV (qui la mia prova su strada), e uno pensato, progettato e realizzato in Europa per l’Europa. Il nome è identico, ma appartengono a due mondi differenti.

Ambedue declinazioni della mobilità sostenibile per Ford, il primo è più grande e plug-in hybrid, il secondo è più compatto, più adatto alle strade del Vecchio Continente, con interni moderni e, soprattutto, 100% elettrico con batterie, motori e trazione differenti.

Ford Explorer 2024: quella elettrica (e più piccola)

È ora disponibile anche la versione Standard Range: Il listino parte così da un prezzo di 46.500 euro ma, grazie alle promozioni attuali (consulta il sito Ford per le promozioni in corso), sono sufficienti 41.500 euro per assicurarsi la versione base.

Sempre grazie alle promo, con 43.000 euro si acquista la versione Extended Range e si arriva fino a 55.500 euro di listino, 50.500 euro in promozione, per la versione più costosa, la Premium AWD Extended Range.

Ford Explorer in allestimento Premium

Standard o Premium? Gli allestimenti

Standard : la dotazione di base è già completa, con fari LED, telecamera posteriore, keyless, Android Auto e Apple CarPlay wireless, sedili anteriori riscaldabili e clima bi-zona.

Premium: la top di gamma aggiunge, tra gli altri, fari LED Matrix, cerchi da 20 pollici, infotainment B&O e portellone con apertura hands free.



Trazione 2WD o AWD?

2WD (posteriore) : un solo motore al posteriore, è ideale per chi si muove prevalentemente in città.

AWD (integrale) : due motori elettrici per 340 CV complessivi, è più adatta a terreni difficili o condizioni climatiche avverse.



Standard Range o Extended Range? Quale batteria

Standard Range: 380 km di autonomia nel ciclo WLTP con batteria da 52 kWh e motore da 170 cv, ideale per chi vuole spendere poco e pensa a un utilizzo soprattutto urbano.

Extended Range : fino a 600 km di autonomia WLTP, trazione 2WD e AWD, ideale per chi vuole un’autonomia maggiore per i viaggi lunghi.



Con queste opzioni, il nuovo SUV a zero emissioni di Ford si adatta a diversi stili di vita, offrendo soluzioni differenti sia per chi vive in città sia per chi ama i viaggi.



Scheda tecnica

Motore : elettrico da 204 a 340 CV

Batteria : da 52 a 79 kWh agli ioni di litio

Autonomia WLTP: fino 600 km

Velocità massima : 180 km/h

Dimensioni : lunghezza 447 cm, larghezza 187 cm, altezza 163 cm

Peso : 2.179 kg

Prezzo: da 46.500 a 55.500 euro



A confronto con Tesla Model Y

Ford Explorer EV Tesla Model Y Dimensioni 447 cm 475 cm Autonomia fino a 600 km fino a 533 km Posti 5 5 o 7 Bagagliaio 450 litri 117 (ant.) + 854 (post.) litri Prezzo da 46.500 € da 43.650 €

Tesla Model Y è dotata di un software più avanzato e, a fronte di dimensioni più generose, offre più spazio a bordo e anche 7 posti, è ideale per famiglie numerose, ma è meno pratica e compatta nell’uso urbano.

Ford Explorer (2024), lunghezza di 4,47 metri

Dimensioni compatte e stile moderno

La versione europea è, innanzitutto, decisamente più compatta rispetto all’omonimo SUV americano di più di mezzo metro, con i suoi 447 centimetri di lunghezza massima. Ha forme sobrie e levigate, più anonime rispetto all’Esploratore yankee, e proporzioni piuttosto cubiche che la rendono imponente, malgrado la sua altezza si fermi a 163 cm, e allo stesso tempo compatta.

Gli sbalzi di coda e frontale minimi, i codolini neri sui parafanghi che snelliscono le fiancate e rendono più grandi i cerchi da 20 pollici, con cerchi in lega quasi pieni per efficienza aerodinamica, contribuiscono a renderlo visivamente compatto.

Mi piacciono le scritte nere maiuscole con il nome del modello sulle fasce nere frontale e posteriore, forti ma sobrie.

Per Explorer 2024, anche qualche tocco ricercato

Interni moderni e con ''cassaforte''

Lo stile dell’abitacolo è coerente nella pulizia e nella sobrietà con l’esterno, quasi minimalista e ben realizzato.

Colpiscono subito il volante quasi quadrato, la soundbar Bang&Olufsen sottile e integrata appoggiata sopra alla plancia e il grande schermo centrale verticale da 14,6 pollici per l’infotainment, con menu e grafiche chiari e personalizzabili.

Ford Explorer 2024: capiente il tunnel centrale

Alle informazioni di viaggio provvedono uno schermo da 5,3” davanti al pilota e un head-up display completo e a colori. L’inclinazione dello schermo centrale è regolabile e, facendolo scorrere nella posizione più verticale, si ha accesso al My Private Locker, un vano nascosto e illuminato piuttosto capace che rimane bloccato quando l’auto è chiusa.

Tanto spazio a bordo e la MegaConsole

Sempre in tema di spazio, sul tunnel centrale trovo i classici porta lattine e due spazi dove appoggiare verticalmente due smartphone, con lo slot a destra pronto alla ricarica wireless.

Sotto al tunnel trovo un ampio vano, dove riporre una borsetta, per esempio, e c’è anche un martelletto rosso di serie, per rompere i vetri in caso di emergenza.

Il bracciolo centrale nasconde la MegaConsole, un vano di 17 litri in cui stivare più bottiglie da 1,5 litri o tutto quanto volete portare in auto e tenere fuori dalla vista, anche un notebook, con una vaschetta amovibile per non perdere nella MagaConsole gli oggetti più piccoli.

Quanti posti?

La versione europea ha 5 posti. Grazie al pavimento posteriore completamente piatto, il passeggero centrale viaggia piuttosto comodo, non è disponibile una versione a 7 posti.

Explorer 2024 solo a 5 posti

Quanto spazio nel bagagliaio?

Per i bagagli il SUV elettrico compatto di Ford mette a disposizione fino a 450 litri. Un bagagliaio grande, ma non grandissimo con il piano di carico all’altezza della soglia che ne limita l’altezza sotto alla cappelliera (in tessuto, comoda da riporre).

Ford Explorer, bagagliaio con doppio fondo

Ma sotto al vano di carico si trova un ampio gavone in cui stivare i cavi di ricarica e molto altro, piano che si può far scivolare nella posizione più bassa o lasciare a casa: così l’altezza del bagagliaio consente di stratificare le borse e trovo ancora un piccolo vano sotto al vero piano di carico per i cavi (se sono ordinato e li avvolgo per bene).

Se abbasso gli schienali dei sedili posteriori (divisi 60:40), la capacità aumenta fino a 1.455 litri, ma il piano di carico non sarà perfettamente piatto se sfrutto tutta l’altezza nella parte posteriore, con un gradino creato dalle sedute posteriori.

Capacità di carico massima di 1.455 litri



Sotto sotto c’è una Volkswagen

Non si direbbe, guardando lo stile esterno e degli interni, ma alla base c’è la piattaforma MEB di Volkswagen, la stessa di ID4, una scelta intelligente per limitare i costi di sviluppo, ma Ford non ha fatto economie per personalizzare non solo lo stile, ma anche il comportamento e l’esperienza di guida. Meno votata alla efficienza e più al piacere di guida.

Batteria e autonomia

Anche considerando la versione con maggiore autonomia, la Range Extended con 286 CV e batteria da 79 kWh che sto provando, come la maggior parte delle elettriche, il SUV compatto 100% elettrico di Ford offre una guida piacevole, silenziosa e facile in ogni situazione, ma come tutte le elettriche soffre e fa soffrire per l’autonomia.

Forse in questo è simile alla omonima americana, con consumi non proprio contenuti.

Consumi e autonomia in città

In città, terreno ideale per le elettriche, anche il SUV a zero emissioni di Ford sconta il suo peso (2.179 kg) che muove con grande nonchalance apparente, ma che porta i consumi urbani sopra i 25 kWh/100 km, anche 30 nella stagione fredda come questa in cui svolgo il mio test drive.

In città, nel traffico di Milano, si percorrono circa 300 chilometri con un pieno.

Consumi e autonomia in autostrada

L’autostrada è sempre il terreno peggiore per i consumi di un’auto elettrica e a 130 km/h costanti il computer di bordo indica un consumo di circa 26 kWh/100 km che tradotto nella pratica non mi consente un Milano - Reggio Emila - Milano con una sola carica.

Con una ricarica completa è difficile raggiungere i 300 km di autonomia guidando ai limiti di velocità imposti.

Ricarica batteria: i tempi

La ricarica fino a 185 kW e le colonnine veloci presenti in autostrada aiutano a rendere le via crucis autostradali meno impegnative, in 15 minuti ho ricaricato circa 25 kWh per circa 150 km di autonomia, ma in queste occasioni affiora il rimpianto verso un motore termico, con autonomia da coast-to-coast ormai anche per i benzina più moderni.

Ford Explorer 2024, ricarica fino a 185 kW di potenza

Ricarica batteria: i costi

Al costo di kWh di 94 centesimi delle ricariche veloci si trovano auto termiche con costi al km più convenienti: se spendo poco meno di 25 euro in kWh per percorrere 100 km in autostrada, spendo più o meno la stessa cifra con un benzina e anche meno di un terzo con un diesel di ultima generazione.

Anche alle colonnine a 22 kW la ricarica, a 69 centesimi a kWh, non è proprio economica, l’auto elettrica diventa conveniente se si può ricaricare a una wallbox domestica.

BlueOval Charge e Plug & Charge

Ford offre la possibilità di accedere con un solo abbonamento al network BlueOval con circa 800.000 stazioni di ricarica in 36 Paesi europei tra cui la rete Ionity con colonnine in corrente continua fino a 400 kW.

Tra i servizi inclusi c’è anche la funzionalità Plug & Charge: si inseriscono i cavi di ricarica nella colonnina e la carica parte automaticamente (per tutti i caricatori compatibili) senza mostrare card e senza l’uso dello smartphone.

Ford Explorer, e alla guida quale effetto fa?

Ottimo comfort in ogni situazione

L’abitacolo è un ambiente piacevole, mi trasmette una sensazione di buona qualità e trovo pratici gli spazi a bordo.

Al silenzio della propulsione elettrica si aggiunge un isolamento acustico curato, anche quando viaggio in autostrada.

L’assetto è il giusto compromesso tra comfort e precisione di guida, precisione a cui concorre anche la disposizione del pacco batterie al centro, sotto al pianale.

Facile e agile da guidare

Come tutte le elettriche è piacevole da guidare in ogni condizione, specie in città dove la prontezza del motore elettrico rende la guida nel traffico facile e agile.

All’inizio ho dovuto abituarmi al volante piccolo che comanda uno sterzo abbastanza diretto, ma poi si è rivelato un degno supporto per la guida cittadina, anche perché ha un buon raggio di sterzata per muoversi in spazi ristretti con poche manovre.

Sterzo diretto e raggio di sterzata breve breve

Rigenerazione della carica blanda

In principio mi ha anche stupito che, nel modo di guida normale, Ford ha scelto la strada dello scorrimento piuttosto che quella della rigenerazione: sollevo il piede dall’acceleratore e non sento alcun freno motore, a volte una blanda rigenerazione si avverte quando mi avvicino ad altre auto in velocità.

Soltanto selezionando la posizione B del cambio la rigenerazione si fa sentire potente.

Manca la funzione One Pedal, che consente di modulare la rigenerazione fino all’arresto completo semplicemente modulando la pressione sul pedale dell’acceleratore.

Ford Explorer, niente funzione One Pedal

Il SUV compatto elettrico di Ford è progettato per il mercato europeo, con dimensioni compatte, interni pratici e un'autonomia dichiarata fino a 600 km, traguardo raggiungibile però soltanto in condizioni ottimali, 300 km sono il risultato medio che ho ottenuto.

Consumi e autonomia non sono il suo pezzo forte, ma dalla sua ha un design originale, interni moderni, pratici e ben realizzati, oltre alla ricarica veloce a 185 kW.

