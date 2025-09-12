Nuova Ford Focus in arrivo: ibrida e con carrozzeria da SUV

Novembre 2025 è vicino: come avevamo anticipato, è quella la data decisa da Ford per sospendere la produzione dell'amatissima Ford Focus: lo stabilimento di Saarlouis in Germania verrà chiuso e ceduto. Ma nuovi rumors indicano che il nome Focus non sparirà del tutto, come invece era stato ventilato.

L’Ovale Blu avrebbe infatti in programma di riportare in vita il badge Focus, anche se in una veste del tutto diversa: un SUV/crossover di taglia media, atteso per il 2027. Il nuovo modello dovrebbe nascere nello stabilimento di Valencia, in Spagna, impianto con capacità produttiva di 300.000 unità l’anno.

La nuova Focus non sarà solo elettrica

La nuova Focus SUV non andrà a sostituire l’attuale Kuga (alias Escape negli Stati Uniti), ma piuttosto ad affiancarla, con un ventaglio di motorizzazioni “multi-energy”: dal mild-hybrid al plug-in, fino a una versione 100% elettrica.

La base tecnica sarà la piattaforma C2, la stessa che Oltreoceano fa da ossatura a Bronco Sport e Maverick; a Kuga in Europa e a Mondeo in Cina. E che era già alla base della Focus uscente.

Ford Focus ST Edition: la potenza del motore 2.3 litri resta da 280 CV

I precedenti

Per i puristi, vedere la loro amata cinque porte trasformarsi in un crossover potrebbe essere un colpo al cuore. Ma non è la prima volta che Ford gioca con la nostalgia: è già successo con Mustang Mach-E, Puma e Capri, rinate come SUV elettrici.

Il risultato? Alti e bassi. La Puma è oggi uno dei modelli più venduti d’Europa (oltre 64.000 unità solo nei primi cinque mesi del 2025), mentre la Capri, lanciata nel corso del 2024, ha avuto un'accoglienza tiepida.

Nascerà per il mercato, non per la politica

Significativo che non si parli, almeno inizialmente, di una Focus solo ed esclusivamente elettrica: una scelta che va incontro alle richieste del mercato: ''In futuro, l'elettrificazione avrà un ruolo molto importante nei trasporti, ma non sarà l'unica'', aveva detto il Presidente Bill Ford in un'intervista raccolta dall'inglese Autocar.

Che ha aggiunto: ''Il settore dei motori a combustione interna verrà gradualmente eliminato, ma non scomparirà. Gli sviluppi varieranno a seconda della regione. In Ford abbiamo investito in tutte queste tecnologie pulite, e ne sono soddisfatto. Ma la decisione spetta ai clienti. Vogliono ciò che vogliono, ed è nostro compito darglielo''. Con queste premesse, la nuova Focus ha tutto il potenziale per diventare un altro best seller.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/09/2025