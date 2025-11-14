Guida assistita

Ford Puma ora ha il BlueCruise: meglio dell'Autopilot Tesla?

Avatar di Lorenzo Centenari, il 14/11/25

43 minuti fa - La guida semi-autonoma di Ford messa a confronto con la tecnologia leader

Dal 2026 guiderai Puma e Kuga "a mani libere". Il sistema semi-autonomo di Ford messo a confronto con la tecnologia leader

Mani in alto! Calma, questa non è una rapina. Mani in alto, oppure mani in tasca, mani tra i capelli, mani in pasta, sono soltanto alcuni esercizi nei quali presto ti potrai cimentare seduto al volante di Ford Puma, in piena sicurezza (ma la prudenza non è mai troppa).

La notizia è che BlueCruise, il sistema Ford di guida assistita di Livello 2 che già equipaggia Mustang Mach-E, da primavera 2026 sbarca anche su Puma, Puma Gen-E, Kuga e Ranger PHEV.

Ford BlueCruise contagion: da Mustang Mach-E a tutte le altre

Quindi a breve potrai assaporare l'ebbrezza della guida “mani libere, occhi sulla strada” anche a bordo di un SUV benzina o ibrido, senza dover a tutti i costi (letteralmente, eheh) comprare un SUV elettrico.

BlueCruise è una tecnologia di guida semi-autonoma che, mentre in Italia è ancora semi-sconosciuta, nel resto del mondo è invece assai diffusa. Giusto per tranquillizzarti:

  • più di 1 milione di veicoli Ford e Lincoln utilizza BlueCruise; 
     
  • oltre 830 milioni di km macinati in modalità “hands-free”.
     

Senza contare che BlueCruise è l'ecosistema SAE L2 più utilizzato in Europa, in seguito all'approvazione della Commissione Europea ottenuta nel 2023.

Ford BlueCruise è un sistema iper-collaudato

Ok, ma in che cosa consiste esattamente il Ford BlueCruise? Perché può avere senso un paragone col Tesla Autopilot?

Ford BlueCruise spiegato semplice 

BlueCruise è un programma elettronico di guida semi-autonoma Livello 2 il quale, evolvendo le capacità dell'Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC) e avvalendosi di una combinazione di radar e telecamere, restituisce un controllo preciso dello sterzo, dell'accelerazione, della frenata, del mantenimento della corsia e della distanza di sicurezza dal veicolo che precede.

Quando BlueCruise è in funzione, si possono staccare le mani dal volante (hands free), ma (per legge) è ancora necessario mantenere il contatto visivo con la strada.

Ford BlueCruise: guida autonoma Livello 2

Una telecamera interna vigila che il conducente tenga comunque lo sguardo sulla strada (anche con occhiali da sole).

Attenzione: il sistema può essere attivato solo su autostrade identificate, all'interno di una ''Blue Zone'' individuata da una mappa interna. E quante sono? Beh, un bel po'.

La rete di autostrade USA certificate Ford BlueCruise

Quella sopra è la mappa USA, ma anche in Europa Ford calcola un totale di oltre 135.000 km di autostrade ''blu''. In teoria (la pratica è un altro discorso) potresti coprire la distanza tra Milano e Stoccolma, senza mai sfiorare la corona del volante. 

E arriviamo al nostro faccia a faccia. 

Ford BlueCruise vs Tesla Autopilot

Il confronto con Tesla Autopilot è inevitabile, e anche interessante. Entrambi sono sistemi di guida assistita di Livello 2, ma nascono da filosofie quasi opposte.

Questi i sistemi in comune:

  • Mantenimento della corsia

  • Cruise control adattivo evoluto

  • Gestione traffico stop-and-go

  • Riconoscimento della segnaletica


Anche il Tesla Autopilot è un sistema di guida autonoma Livello 2 ma...

Le differenze che contano

Ecco invece la tabella riassuntiva delle divergenze sostanziali.

  Ford BlueCruise Tesla Autopilot
Uso “hands-free” sì (Blue Zones) no (richieste mani sul volante)
Sorveglianza conducente telecamera telecamera + sensore coppia volante
Omologazione UE sì, anche per guida “hands-free” no per guida ''hands-free''
Aree d’uso autostrade certificate ampio spettro ma no zone “verificate”
Scopo dichiarato comfort + sicurezza transizione verso guida autonoma

In altre parole:

  • Tesla punta più all’automazione totale, pur restando legalmente un sistema SAE di livello 2;
     
  • Ford punta alla sicurezza certificata, con un approccio più prudente, ma ufficialmente riconosciuto in Europa.


Con Ford BlueCruise, la guida ''hands-free'' è autorizzata UE

Perché l'introduzione del BlueCruise su Puma, Kuga e compagnia è una notizia importante? Perché Ford sta democratizzando una tecnologia che finora apparteneva a modelli premium.

E lo fa con uno stile concreto, europeo e - diciamolo - molto orientato alla sicurezza, più che all'effetto wow.

Ci risentiamo per i prezzi nel 2026.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/11/2025
    Listino Ford Puma
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S Titanium 125 / 9227.650 €
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line 125 / 9228.650 €
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S Titanium automatica 125 / 9229.400 €
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line automatica 125 / 9230.400 €
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S Titaniim automatica 155 / 11430.650 €
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line X 125 / 9230.650 €
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S ST-Line automatica 155 / 11431.650 €
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line X automatica 125 / 9232.400 €
    Puma Gen-E - / -32.950 €
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S ST-Line X automatica 155 / 11433.650 €
    Puma Gen-E Premium - / -35.200 €
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 160 CV ST automatica 160 / 11837.150 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ford Puma visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Ford Puma
