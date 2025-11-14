Ford Puma ora ha il BlueCruise: meglio dell'Autopilot Tesla?

Mani in alto! Calma, questa non è una rapina. Mani in alto, oppure mani in tasca, mani tra i capelli, mani in pasta, sono soltanto alcuni esercizi nei quali presto ti potrai cimentare seduto al volante di Ford Puma, in piena sicurezza (ma la prudenza non è mai troppa).
La notizia è che BlueCruise, il sistema Ford di guida assistita di Livello 2 che già equipaggia Mustang Mach-E, da primavera 2026 sbarca anche su Puma, Puma Gen-E, Kuga e Ranger PHEV.
Ford BlueCruise contagion: da Mustang Mach-E a tutte le altre
Quindi a breve potrai assaporare l'ebbrezza della guida “mani libere, occhi sulla strada” anche a bordo di un SUV benzina o ibrido, senza dover a tutti i costi (letteralmente, eheh) comprare un SUV elettrico.
BlueCruise è una tecnologia di guida semi-autonoma che, mentre in Italia è ancora semi-sconosciuta, nel resto del mondo è invece assai diffusa. Giusto per tranquillizzarti:
- più di 1 milione di veicoli Ford e Lincoln utilizza BlueCruise;
- oltre 830 milioni di km macinati in modalità “hands-free”.
Senza contare che BlueCruise è l'ecosistema SAE L2 più utilizzato in Europa, in seguito all'approvazione della Commissione Europea ottenuta nel 2023.
Ford BlueCruise è un sistema iper-collaudato
Ok, ma in che cosa consiste esattamente il Ford BlueCruise? Perché può avere senso un paragone col Tesla Autopilot?
Ford BlueCruise spiegato semplice
BlueCruise è un programma elettronico di guida semi-autonoma Livello 2 il quale, evolvendo le capacità dell'Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC) e avvalendosi di una combinazione di radar e telecamere, restituisce un controllo preciso dello sterzo, dell'accelerazione, della frenata, del mantenimento della corsia e della distanza di sicurezza dal veicolo che precede.
Quando BlueCruise è in funzione, si possono staccare le mani dal volante (hands free), ma (per legge) è ancora necessario mantenere il contatto visivo con la strada.
Ford BlueCruise: guida autonoma Livello 2
Una telecamera interna vigila che il conducente tenga comunque lo sguardo sulla strada (anche con occhiali da sole).
Attenzione: il sistema può essere attivato solo su autostrade identificate, all'interno di una ''Blue Zone'' individuata da una mappa interna. E quante sono? Beh, un bel po'.
La rete di autostrade USA certificate Ford BlueCruise
Quella sopra è la mappa USA, ma anche in Europa Ford calcola un totale di oltre 135.000 km di autostrade ''blu''. In teoria (la pratica è un altro discorso) potresti coprire la distanza tra Milano e Stoccolma, senza mai sfiorare la corona del volante.
E arriviamo al nostro faccia a faccia.
Ford BlueCruise vs Tesla Autopilot
Il confronto con Tesla Autopilot è inevitabile, e anche interessante. Entrambi sono sistemi di guida assistita di Livello 2, ma nascono da filosofie quasi opposte.
Questi i sistemi in comune:
Mantenimento della corsia
Cruise control adattivo evoluto
Gestione traffico stop-and-go
Riconoscimento della segnaletica
Anche il Tesla Autopilot è un sistema di guida autonoma Livello 2 ma...
Le differenze che contano
Ecco invece la tabella riassuntiva delle divergenze sostanziali.
|Ford BlueCruise
|Tesla Autopilot
|Uso “hands-free”
|sì (Blue Zones)
|no (richieste mani sul volante)
|Sorveglianza conducente
|telecamera
|telecamera + sensore coppia volante
|Omologazione UE
|sì, anche per guida “hands-free”
|no per guida ''hands-free''
|Aree d’uso
|autostrade certificate
|ampio spettro ma no zone “verificate”
|Scopo dichiarato
|comfort + sicurezza
|transizione verso guida autonoma
In altre parole:
- Tesla punta più all’automazione totale, pur restando legalmente un sistema SAE di livello 2;
- Ford punta alla sicurezza certificata, con un approccio più prudente, ma ufficialmente riconosciuto in Europa.
Con Ford BlueCruise, la guida ''hands-free'' è autorizzata UE
Perché l'introduzione del BlueCruise su Puma, Kuga e compagnia è una notizia importante? Perché Ford sta democratizzando una tecnologia che finora apparteneva a modelli premium.
E lo fa con uno stile concreto, europeo e - diciamolo - molto orientato alla sicurezza, più che all'effetto wow.
Ci risentiamo per i prezzi nel 2026.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S Titanium
|125 / 92
|27.650 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line
|125 / 92
|28.650 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S Titanium automatica
|125 / 92
|29.400 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line automatica
|125 / 92
|30.400 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S Titaniim automatica
|155 / 114
|30.650 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line X
|125 / 92
|30.650 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S ST-Line automatica
|155 / 114
|31.650 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line X automatica
|125 / 92
|32.400 €
|Puma Gen-E
|- / -
|32.950 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S ST-Line X automatica
|155 / 114
|33.650 €
|Puma Gen-E Premium
|- / -
|35.200 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 160 CV ST automatica
|160 / 118
|37.150 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ford Puma visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Ford Puma