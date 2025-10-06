BMW saluta tre modelli: X4, Serie 8 e Z4 vanno in pensione. Saranno rimpiazzati? Forse...

In un'ottica di ottimizzazione la casa tedesca si prepara a salutare BMW X4, Serie 8 e Z4 entro il prossimo anno e nessuna di loro sarà rimpiazzata. Almeno per ora...

La gamma BMW, composta da circa quaranta modelli, si prepara a ridursi. Entro il 2026, la casa tedesca prepara il pensionamento di tre vetture che hanno avuto un ruolo importante nei rispettivi segmenti: BMW X4, BMW Serie 8 e BMW Z4. Una scelta che riflette la strategia di rinnovamento orientata verso l’elettrificazione e l’efficienza produttiva.

BMW: la casa tedesca terminerà la produzione della X4 il prossimo anno

La BMW X4 - nome in codice G02 - terminerà la sua produzione alla fine di novembre 2025. Sul mercato dal 2018, non avrà un’erede diretta basata sulla nuova X3 G45. Tuttavia, BMW ha già pianificato il lancio della iX4, variante elettrica che potrebbe arrivare a metà 2026 e sarà prodotta entro la fine dello stesso anno. La nuova iX4 condividerà la piattaforma con la iX3 (guarda la nuova BMW iX3), ma avrà una linea più sportiva con tetto spiovente posteriore.

BMW: listini chiusi per Serie 8 Coupé, Gran Coupé e Cabriolet

Se n’è invece già andata nel silenzio la BMW Serie 8, che non è più configurabile sul sito ufficiale della casa tedesca (guarda la homepage di BMW Italia) in nessuna delle varianti di carrozzeria in cui era disponibile (coupé, cabrio e berlina). Lanciata nel 2018, la Serie 8 è stata sottoposta a un restyling nel 2022. Dice addio senza un’erede diretta e non è ancora chiaro se BMW ne realizzerà una nuova generazione visti i numeri di vendita ormai limitati.

BMW: la Z4 esce di scena e per adesso non sarà rimpiazzata

Anche la BMW Z4 (qui la BMW Z4 M40i), prodotta in Austria insieme alla Toyota Supra, si avvia alla fine.Il termine della produzione era fissato inizialmente per ottobre del 2025, ma è stato prorogato a marzo 2026, sulla scia di un aumento delle vendite generato dall’introduzione del cambio manuale sulla M40i (soprattutto negli USA). BMW non ha ancora confermato una sostituta, ma non esclude una futura sportiva elettrica, magari con tetto retrattile, basata sulla piattaforma Neue Klasse.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/10/2025