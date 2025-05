Arrivano la BMW i4 M60 più potente, e più autonomia per le eDrive

BMW aggiorna la gamma della sua berlina elettrica sportiva. La nuova i4 M60 alza l'asticella sul fronte delle prestazioni, mentre aumenta l'autonomia dei modelli i4 eDrive35 ed eDrive40.

BMW i4 (2024)

Il nuovo modello di punta della gamma elettrica BMW migliora la potenza del suo powertrain a doppio motore elettrico, portandola da 537 a 593 CV.

Il guadagno in termini di accelerazione è tangibile, visto che nello 0-100 km/h impiega oappena 3,7 secondi, cioè due decimi in meno rispetto al modello precedente.

Nonostante il miglioramento, la i4 M60 rimane leggermente indietro rispetto ad altri modelli elettrici come Hyundai Ioniq 5 N e Tesla Model 3 Performance. Resta dietro anche alla BMW M3 Competition xDrive a benzina, che la supera di 0,2 secondi.

Modello BMW i4 M60 Hyundai Ioniq 5 N Tesla Model 3 Performance Carrozzeria Berlina Crossover Berlina Trazione Integrale (AWD) Integrale (AWD) Integrale (AWD) Motorizzazione Doppio motore elettrico Doppio motore elettrico Doppio motore elettrico Potenza massima 593 CV 650 CV 460 CV Accelerazione 0-100 km/h 3,7 secondi 3,4 secondi 3,1 secondi Velocità n.d. 260 km/h 262 km/h Prezzo oltre 80.000 euro (stima) da 77.400 euro da 58.350 euro

I modelli eDrive35 ed eDrive40 della gamma i4 beneficiano ora di componenti in carburo di silicio, che riducono i consumi del 4,5%.

Questo upgrade permette di aumentare l’autonomia rispettivamente a 428 km per la eDrive35 e 510 km per la eDrive40, in base ai dati WLTP.

Quali sono le differenze tra BMW i4 M50 e i4 M60?

La BMW i4 M60 ha 56 CV in più rispetto alla M50 e accelera da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, contro i 3,9 della precedente.

Quanto aumenta l’autonomia della BMW eDrive40?

Con l’adozione di componenti in carburo di silicio, l’autonomia della eDrive40 arriva fino a 510 km secondo il ciclo WLTP.

Prezzi e disponibilità delle BMW i4 aggiornate in Italia non sono ancora stati comunicati, tieni d'occhio il sito ufficiale per sapere quando verranno messe in vendita.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/05/2025