IAA 2025: tra sport e innovazione, Mini e BMW mostrano il futuro

Il gruppo BMW (guarda la homepage di BMW Italia) si presenta al Salone dell’Automobile di Monaco di Baviera (qui la pagina ufficiale di IAA Mobility 2025) con una gamma di novità che coinvolge sia il marchio principale sia Mini. Il focus sarà diviso tra mobilità elettrica e design sportivo, con debutti che anticipano le strategie future del gruppo.

MINI (guarda la homepage di Mini Italia) porterà in anteprima mondiale due nuove show car della serie John Cooper Works (JCW). I concept saranno svelati in occasione dell’IAA 2025 e, secondo quanto comunicato dal marchio britannico, avranno un carattere sportivo marcato. Mini li descrive come ''una prova visiva del motorsport come elemento chiave del DNA Mini''.

Al momento, non sono stati diffusi dettagli tecnici o immagini ufficiali, ma l’anteprima viene annunciata come “adeguatamente avvincente”, in linea con l’identità dinamica del brand.

BMW Group IAA 2025: il prototipo del SUV elettrico iX3 che debutterà a Monaco di Baviera

Accanto ai concept Mini, BMW presenterà in anteprima la nuova iX3 (guarda il concept Vision Neue Klasse X in video), descritto come uno dei veicoli più significativi della sua storia. Il SUV elettrico segna l’inizio della seconda era della piattaforma Neue Klasse e introduce innovazioni rilevanti:

Batterie cilindriche con +20% di densità energetica

Autonomia WLTP fino a 800 km

Ricarica bidirezionale e fast charge a 400 kW

Sistema Panoramic iDrive

Assistenti alla guida di nuova generazione con intelligenza artificiale

La iX3 50 xDrive sarà il primo modello della nuova generazione di veicoli elettrici BMW.

BMW Group IAA 2025: per iX3 piattaforma Neue Klasse e fino a 800 km di autonomia EV

Il futuro sostenibile di BMW è già cominciato

Oltre ai concept Mini e alla nuova iX3, il gruppo porterà all’IAA 2025 anche altri modelli a basso impatto ambientale, tra cui i4, i5, i7, iX e la M5 Touring ibrida plug-in, evidenziando la transizione verso una mobilità sempre più elettrificata. Voi andrete a fare una visita alla rassegna dell'auto in Germania?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/08/2025