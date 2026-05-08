Novità per BMW M2, M3 e M4: non solo velocissime, adesso consumano di meno

BMW continua a lavorare allo sviluppo dei motori endotermici e ha annunciato un'interessante novità. Parliamo della tecnologia BMW M Ignite pronta a essere introdotta a partire dalla metà del 2026 sui motori 6 cilindri dei modelli BMW M2, BMW M3 e BMW M4. Tecnologia brevettata nel 2024 e che permette di ridurre in maniera significativa i consumi di carburante sotto carico elevato, in particolare durante l'utilizzo in pista. Questa soluzione tecnica è frutto dell'esperienza del marchio tedesco nel mondo del motorsport e sarà fondamentale per portare i 6 cilindri della gamma BMW M nell'era di Euro 7.

Maggiore efficienza nell'uso in pista

Ma come funziona la tecnologia BMW M Ignite? Il cuore di questa soluzione è una precamera posizionata all'interno della testata, collegata alla camera di combustione principale del cilindro attraverso specifici passaggi. La precamera ha una propria candela e una propria bobina di accensione, il che significa che il motore ha un doppio sistema di accensione. Nel normale utilizzo a bassi e medi regimi, il motore funziona in maniera tradizionale. Quando però aumenta in maniera sensibile il carico del motore, entra in gioco la precamera, velocizzando così la combustione che viene resa anche più efficiente. Inoltre, questo sistema permette di ridurre il rischio di detonazione incontrollata. Allo stesso tempo, si abbassa la temperatura dei gas di scarico.

Tra le altre nuove caratteristiche tecniche dei motori 6 cilindri, oltre alla tecnologia BMW M Ignite, ci saranno un rapporto di compressione più elevato e turbocompressori con turbina a geometria variabile. Il tutto ha permesso di ottimizzarne l'efficienza soprattutto nei momenti di massimo utilizzo come in pista. Il tutto senza dover rinunciare alle prestazioni. Non ci saranno infatti variazioni nei valori di potenza.

BMW M Ignite

La riduzione dei consumi sarà vantaggiosa soprattutto per i clienti BMW M che guidano le proprie auto in pista, ad esempio durante i track day. Oltre a questi vantaggi in termini di efficienza, la tecnologia BMW M Ignite contribuisce anche al rispetto del nuovo standard europeo Euro 7, che entrerà in vigore nel novembre 2026. In questo modo, BMW M garantisce che le vetture ad alte prestazioni dotate di questa tecnologia continueranno a soddisfare i requisiti di omologazione europei anche in futuro.

Quando saranno esattamente disponibili i nuovi 6 cilindri con tecnologia BMW M Ignite? A partire da luglio 2026, tutte le BMW M3 e BMW M4 saranno dotate delle nuove unità. La produzione della BMW M2 con questa tecnologia inizierà ad agosto 2026.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/05/2026