Tuning

La BMW M5 diventa una (quasi) hypercar con il tuning by G-Power

Avatar di Alessandro Perelli, il 05/05/26

1 ora fa - La super berlina cresce fino a sfiorare i 1.000 CV di potenxa

Grazie a un impianto di scarico personalizzato e ad altre modifiche la sportiva dell'Elica si trasforma in una vera belva, ma senza trasformare il look

La nuova BMW M5 (leggi la prova di BMW M5) continua a distinguersi per una scelta tecnica controcorrente: niente downsizing, ma un poderoso V8. Questo è un dato di fatto e va dato merito alla casa tedesca (guarda la homepage di BMW Italia) di non aver abbandonato l’architettura a otto cilindri, tutt’altro.

BMW M5: V8 senza compromessi

Di serie, la super berlina eroga 727 CV e 1.000 Nm, numeri già rilevanti nel panorama delle supercar. Tuttavia, il noto tuner tedesco G-Power (guarda la homepage di G-Power) ha sviluppato una completa preparazione per spingere ancora oltre le prestazioni. Il progetto, denominato G5M Bi-Turbo, introduce aggiornamenti mirati a incrementare la potenza fino a livelli estremi, mantenendo un approccio modulare e adattabile alle esigenze dei clienti.

Tuning BMW M5 by G-Power: il kit completo per l'elaborazione

Tuning modulare e componenti tecnici

L’intervento di tuning comprende diverse modifiche tecniche, tra cui nuovi scarichi con catalizzatori sportivi a 200 celle, intercooler aggiornati e aspirazione in carbonio Eventuri. Il software rivisto consente di raggiungere 986 CV e 1.200 Nm, sfiorando i 987 CV della Bugatti Veyron originale. Non è obbligatorio installare tutti i componenti:

  • 838 CV con sola rimappatura
  • 888 CV con silenziatore sportivo
  • 937 CV con downpipe ad alto flusso

Questa flessibilità permette di personalizzare l’upgrade in base a budget e utilizzo.

Tuning BMW M5 by G-Power: l'incremento di potenza e coppia dal grafico del banco prova

Prezzo e disponibilità

Il pacchetto completo supera i 31.000 euro, esclusi alcuni componenti opzionali. Nel dettaglio, l’aspirazione in carbonio costa 2.856 euro, mentre il condotto turbo in carbonio ha un prezzo di 892 euro. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sia per berlina sia per Touring. Considerando che la versione standard accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, è lecito aspettarsi prestazioni ancora più elevate con questa configurazione. Proprietari di M5, cosa ne dite? Vi stuzzica l’idea di questo upgrade? Fatecelo sapere.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/05/2026
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Listino BMW M5
AllestimentoCV / KwPrezzo
M5 M5 585 / 430150.450 €
M5 M5 Touring 585 / 430153.550 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW M5 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni BMW M5
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