Manhart non scherza, questa BMW M5 Touring ha oltre 900 CV per essere velocissima

I 727 CV del powertrain ibrido Plug-in della BMW M5 Touring sono sufficienti per divertirsi? Per Manhart sembrerebbe di no dato che ha deciso di dare un bel boost di potenza alla station wagon sportiva per renderla ancora più veloce. Il risultato è la nuova MH5 900E, con la potenza del V8 Plug-in che sale a oltre 900 CV.

BMW M5 Touring Manhart

Un V8 ancora più pepato

Il preparatore non è intervenuto sul motore elettrico e quindi l'elaborazione riguarda essenzialmente solamente il V8 biturbo di 4,4 litri di cilindrata. Ad esempio, arrivano due nuovi turbocompressori e la nuova centralina elettronica MHtronik Powerbox. Oltre a tutto questo, la BMW M5 Touring by Manhart adotta anche downpipe da competizione ma solamente per alcuni mercati. C'è anche un nuovo sistema di scarico in acciaio inossidabile con 4 terminali. Tutte le modifiche sul motore hanno permesso di portare la potenza di sistema a 910 CV con ben 1.200 Nm di coppia. Sebbene i dati sulle prestazioni non siano stati comunicati, questa station wagon sportiva dovrebbe fare meglio dei 3,6 secondi nello 0 a 100 km/h del modello standard.

Look più cattivo

A differenza di alcuni preparatori che puntano sull'eccesso estetico, Manhart generalmente evita modifiche eccessive. MH5 900E può comunque contare su di un body kit che rende il suo look più aggressivo. L'aspetto non differisce troppo, comunque, dalla MH5 800E del 2024. Di conseguenza, le modifiche si limitano a paraurti anteriori e posteriori rivisti e più elaborati, insieme a una generosa quantità di inserti dorati. La BMW M5 Touring by Manhart si potrà avere con i cerchi forgiati Concave One di Manhart, disponibili nelle misure da 21 e 22 pollici con pneumatici anteriori 285/35 o 295/30 e, a scelta, pneumatici posteriori 305/30 o 315/30.

BMW M5 Touring Manhart

Ovviamente per gestire al meglio l'incremento di potenza, il preparatore tedesco è intervenuto anche sull'assetto per migliorare ulteriormente la dinamica di guida. L'assetto è stata abbassato e adesso la station wagon sportiva può contare su molle H&R o ammortizzatori regolabili KW. L'impianto frenante rimane quello di serie. Piccoli ritocchi, invece, per l'abitacolo, con nuovi rivestimenti. In ogni caso, come sempre Manhart mette a disposizione un ampio catalogo di accessori con cui poter personalizzare ulteriormente la vettura. L'unico limite è il budget a disposizione.

Prezzo

Manhart non ha specificato il prezzo, ma chiedeva 220.000 euro per la berlina. Quindi, possiamo aspettarci un costo ancora maggiore.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/03/2026