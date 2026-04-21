WEC 2026: classifiche mondiale piloti e costruttori Hypercar e LMGT3

- 19/04/26 - 6 Ore Imola: successo numero 50 per Toyota, Ferrari seconda
- 18/04/26 - Ferrari in pole a Imola: Giovinazzi beffa Toyota per 11 millesimi
- 15/04/26 - Prologo Imola: dominio della Ferrari che sigla una tripletta
- 14/04/26 - Finalmente WEC! Oggi il Prologo a Imola, nel weekend la prima gara. Tutte le info
- 13/03/26 - FIA e WEC ci provano: Qatar 1812km riposizionata nel calendario 2026
- 11/03/26 - Imola alza il sipario sulla 6 ore del WEC: la sfida alla Ferrari parte dal cuore della Motor Valley
- 03/03/26 - Rinviata la Qatar 1812km: il campionato prenderà il via da Imola
- 26/02/26 - Peugeot presenta la livrea 2026 della 9X8, ispirata alla tradizione GTi
- 25/02/26 - WEC, la Ferrari presenta la livrea 2026 della 499P: così si evolve un'icona
- 31/12/25 - WEC 2026, il calendario ufficiale del mondiale Endurance
- 13/12/25 - Valentino Rossi lascia il Mondiale Endurance, ma nel suo futuro ci sono ancora le quattro ruote
- 09/12/25 - La entry list 2026 del FIA WEC: 14 costruttori, un addio e una novità
Le classifiche generali dei mondiali piloti e costruttori del campionato FIA WEC 2025 aggiornate dopo ogni round
Benvenuto nello Speciale WEC 2026, composto da 13 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario WEC 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
Partenza forte per Toyota nel mondiale WEC 2026: la casa giapponese vince la 6 Ore di Imola e piazza due vetture sul podio, scavando un solco sulla Ferrari nella classifica Costruttori.
CLASSIFICA PILOTI HYPERCAR WEC 2026 DOPO 6 ORE IMOLA
|Pos
|Equipaggio
|Team
|Punti
|1
|Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa
|Toyota Racing #8
|25
|2
|Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi
|Ferrari #51
|19
|3
|Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck De Vries
|Toyota Racing #7
|15
|4
|António Félix da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg
|Alpine #35
|12
|5
|Robin Frijns / René Rast
|BMW #20
|10
|6
|Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen
|Ferrari #50
|8
|7
|Kevin Magnussen / Raffaele Marciello
|BMW #15
|6
|8
|Earl Bamber / Sébastien Bourdais
|Cadillac #38
|4
|9
|Harry Tincknell / Tom Gamble
|Aston Martin #007
|2
|10
|Yifei Ye / Robert Kubica / Philip Hanson
|Ferrari #83
|1
|11
|Alex Riberas / Marco Sørensen
|Aston Martin #009
|0
|12
|Will Stevens / Norman Nato
|Cadillac #12
|0
|13
|André Lotterer / Luis Felipe Derani / Mathys Jaubert
|Genesis #17
|0
|14
|Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella
|Genesis #19
|0
|15
|Frédéric Makowiecki / Jules Gounon / Victor Martins
|Alpine #36
|0
|16
|Paul Di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick Cassidy
|Peugeot #93
|0
|17
|Loïc Duval / Malthe Jakobsen / Théo Pourchaire
|Peugeot #94
|0
CLASSIFICA COSTRUTTORI HYPERCAR WEC 2026 DOPO 6 ORE IMOLA
|Pos
|Team
|Punti
|1
|Toyota Racing
|40
|2
|Ferrari
|28
|3
|BMW
|16
|4
|Alpine
|12
|5
|Cadillac
|4
|6
|Aston Martin
|2
|7
|Genesis
|0
|8
|Peugeot
|0
CLASSIFICA PILOTI LMGT3 WEC 2026 DOPO 6 ORE IMOLA
|Pos
|Equipaggio
|Team
|Punti
|1
|Anthony McIntosh / Daniel Harper / Parker Thompson
|BMW #69
|25
|2
|Blake McDonald
|Corvette #33
|18
|2
|Jonny Edgar / Nicky Catsburg
|Corvette #33
|18
|3
|Riccardo Pera / Richard Lietz / Yasser Shahin
|Porsche #92
|15
|4
|Ayhancan Güven / James Cottingham / Timur Boguslavskiy
|Porsche #91
|12
|5
|Augusto Farfus / Darren Leung / Sean Gelael
|BMW #32
|10
|6
|Alessio Rovera / François Hériaud / Simon Mann
|Ferrari #21
|8
|7
|Alexander West / Benjamin Goethe / Finn Gehrsitz
|McLaren #58
|6
|8
|Giammarco Levorato / Logan Sargeant / Stefano Gattuso
|Ford #88
|4
|9
|Gray Newell / Jonny Adam
|Aston Martin #23
|2
|9
|Kobe Pauwels
|Aston Martin #23
|2
|10
|Ben Tuck / Eric Powell / Sebastian Priaulx
|Ford #77
|1
|11
|Antares Au / Marvin Kirchhöfer / Thomas Fleming
|McLaren #10
|1
|12
|Davide Rigon / Francesco Castellacci / Thomas Flohr
|Ferrari #54
|0
|13
|Johannes Zelger / Lin Hodenius / Matteo Cressoni
|Mercedes #79
|0
|14
|Esteban Masson / Hadrien David / Tom Van Rompuy
|Lexus #78
|0
|15
|Martin Berry / Maxime Martin / Rui Andrade
|Mercedes #61
|0
|16
|Charlie Eastwood / Peter Dempsey / Salih Yoluç
|Corvette #34
|0
|17
|Ian James / Mattia Drudi / Zacharie Robichon
|Aston Martin #27
|0
|18
|Clemens Schmid / José María López / Petru Umbrărescu
|Lexus #87
|0
CLASSIFICA TEAM LMGT3 WEC 2026 DOPO 6 ORE IMOLA
|Pos
|Team
|Punti
|1
|Team WRT #69
|25
|2
|TF Sport #33
|18
|3
|The Bend Manthey #92
|15
|4
|Manthey DK Engineering #91
|12
|5
|Team WRT #32
|10
|6
|Vista AF Corse #21
|8
|7
|Garage 59 #58
|6
|8
|Proton Competition #88
|4
|9
|Heart of Racing Team #23
|2
|10
|Proton Competition #77
|1
|11
|Garage 59 #10
|1
|12
|Vista AF Corse #54
|0
|13
|Iron Lynx #79
|0
|14
|Akkodis ASP Team #78
|0
|15
|Iron Lynx #61
|0
|16
|Racing Team Turkey by TF #34
|0
|17
|Heart of Racing Team #27
|0
|18
|Akkodis ASP Team #87
|0
VEDI ANCHE
Pubblicato da Luca Manacorda, 21/04/2026
Tags