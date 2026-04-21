WEC 2026

WEC 2026: classifiche mondiale piloti e costruttori Hypercar e LMGT3

Avatar di Luca Manacorda, il 21/04/26

5 ore fa - Le classifiche del campionato FIA WEC 2026

Le classifiche generali dei mondiali piloti e costruttori del campionato FIA WEC 2025 aggiornate dopo ogni round
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Partenza forte per Toyota nel mondiale WEC 2026: la casa giapponese vince la 6 Ore di Imola e piazza due vetture sul podio, scavando un solco sulla Ferrari nella classifica Costruttori.

CLASSIFICA PILOTI HYPERCAR WEC 2026 DOPO  6 ORE IMOLA

PosEquipaggioTeamPunti
1Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō HirakawaToyota Racing #825
2Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio GiovinazziFerrari #5119
3Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck De VriesToyota Racing #715
4António Félix da Costa / Charles Milesi / Ferdinand HabsburgAlpine #3512
5Robin Frijns / René RastBMW #2010
6Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas NielsenFerrari #508
7Kevin Magnussen / Raffaele MarcielloBMW #156
8Earl Bamber / Sébastien BourdaisCadillac #384
9Harry Tincknell / Tom GambleAston Martin #0072
10Yifei Ye / Robert Kubica / Philip HansonFerrari #831
11Alex Riberas / Marco SørensenAston Martin #0090
12Will Stevens / Norman NatoCadillac #120
13André Lotterer / Luis Felipe Derani / Mathys JaubertGenesis #170
14Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel JuncadellaGenesis #190
15Frédéric Makowiecki / Jules Gounon / Victor MartinsAlpine #360
16Paul Di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick CassidyPeugeot #930
17Loïc Duval / Malthe Jakobsen / Théo PourchairePeugeot #940

CLASSIFICA COSTRUTTORI HYPERCAR WEC 2026 DOPO  6 ORE IMOLA

PosTeamPunti
1Toyota Racing40
2Ferrari28
3BMW16
4Alpine12
5Cadillac4
6Aston Martin2
7Genesis0
8Peugeot0

CLASSIFICA PILOTI LMGT3 WEC 2026 DOPO  6 ORE IMOLA

PosEquipaggioTeamPunti
1Anthony McIntosh / Daniel Harper / Parker ThompsonBMW #6925
2Blake McDonaldCorvette #3318
2Jonny Edgar / Nicky CatsburgCorvette #3318
3Riccardo Pera / Richard Lietz / Yasser ShahinPorsche #9215
4Ayhancan Güven / James Cottingham / Timur BoguslavskiyPorsche #9112
5Augusto Farfus / Darren Leung / Sean GelaelBMW #3210
6Alessio Rovera / François Hériaud / Simon MannFerrari #218
7Alexander West / Benjamin Goethe / Finn GehrsitzMcLaren #586
8Giammarco Levorato / Logan Sargeant / Stefano GattusoFord #884
9Gray Newell / Jonny AdamAston Martin #232
9Kobe PauwelsAston Martin #232
10Ben Tuck / Eric Powell / Sebastian PriaulxFord #771
11Antares Au / Marvin Kirchhöfer / Thomas FlemingMcLaren #101
12Davide Rigon / Francesco Castellacci / Thomas FlohrFerrari #540
13Johannes Zelger / Lin Hodenius / Matteo CressoniMercedes #790
14Esteban Masson / Hadrien David / Tom Van RompuyLexus #780
15Martin Berry / Maxime Martin / Rui AndradeMercedes #610
16Charlie Eastwood / Peter Dempsey / Salih YoluçCorvette #340
17Ian James / Mattia Drudi / Zacharie RobichonAston Martin #270
18Clemens Schmid / José María López / Petru UmbrărescuLexus #870

CLASSIFICA TEAM LMGT3 WEC 2026 DOPO  6 ORE IMOLA

PosTeamPunti
1Team WRT #6925
2TF Sport #3318
3The Bend Manthey #9215
4Manthey DK Engineering #9112
5Team WRT #3210
6Vista AF Corse #218
7Garage 59 #586
8Proton Competition #884
9Heart of Racing Team #232
10Proton Competition #771
11Garage 59 #101
12Vista AF Corse #540
13Iron Lynx #790
14Akkodis ASP Team #780
15Iron Lynx #610
16Racing Team Turkey by TF #340
17Heart of Racing Team #270
18Akkodis ASP Team #870
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Pubblicato da Luca Manacorda, 21/04/2026
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