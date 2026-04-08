La Ferrari 499P incontra le Frecce Tricolori: guarda che video!

Incontro stellare tra la Ferrari 499P Campione del Mondo WEC e le Frecce Tricolori: il video che celebra l'eccellenza italiana

Quando il Cavallino Rampante incontra la Pattuglia Acrobatica Nazionale, lo spettacolo è assicurato. In pista la Ferrari 499P, regina del WEC, in cielo gli MB-339 PAN: un concentrato di velocità, tecnologia e cuore tutto italiano.

Non è un film, ma l’incontro tra due eccellenze assolute che si sono date appuntamento per celebrare la velocità in ogni sua forma. Guarda il video qui sotto.

Due mondi, una sola passione

L’occasione è stata di quelle speciali, utile a puntare i riflettori sulla stagione endurance 2026 che sta per entrare nel vivo. Da un lato i campioni del mondo in carica della Ferrari, pronti a difendere il titolo sulle piste di tutto il globo; dall’altro i piloti dell'Aeronautica Militare con i loro iconici MB-339 PAN.

Metterli insieme significa unire chi sfida la velocità tra i cordoli e chi, invece, domina la forza di gravità compiendo acrobazie impossibili tra le nuvole.

Durante la giornata, i piloti Ferrari e i piloti delle Frecce hanno potuto scambiarsi impressioni, confrontando mondi che sembrano distanti ma che parlano la stessa lingua: quella del coraggio, della tecnica e della ricerca spasmodica della perfezione.

Ma c'è da scommettere che i piloti della PAN abbiano dato a quelli delle Rosse una bella shakerata, una volta staccata l'ombra da terrra: nonostante la loro abitudine alle accelerazioni estreme.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/04/2026