WEC 2026

Prologo Imola: dominio della Ferrari che sigla una tripletta

Avatar di Luca Manacorda, il 15/04/26

30 minuti fa - Le tre 499P hanno dominato mattino e pomeriggio

Ottimo inizio per la Ferrari nel WEC, con la 499P che ha dominato la classifica delle Hypercar e la 296 in evidenza tra le LMGT3
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Si è chiusa la prima giornata di attività in pista del FIA World Endurance Championship a Imola, con il tradizionale Prologo che ha inaugurato ufficialmente la stagione 2026. Sul tracciato dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, le indicazioni emerse dalle due sessioni della giornata confermano una Ferrari subito competitiva, ma con distacchi che nel pomeriggio si sono sensibilmente ridotti.

WEC 2026, Prologo Imola: Ferrari 499P #50

Mattino: Ferrari detta il passo in Hypercar e LMGT3

Nella sessione mattutina è stato Antonio Giovinazzi a firmare il miglior tempo tra le Hypercar, precedendo di appena 97 millesimi Robert Kubica al volante della 499P privata di AF Corse. A completare il dominio del Cavallino nella top class è stato Nicklas Nielsen, terzo con la terza Ferrari in pista. Alle spalle del terzetto italiano si è inserito Norman Nato con la Cadillac del team JOTA, seguito dalla BMW di René Rast, in una sessione che ha visto diversi costruttori alternarsi al comando prima dell’allungo Ferrari. Da segnalare anche il lavoro del team esordiente Genesis Magma Racing, che ha completato oltre 150 giri raccogliendo dati preziosi in vista del debutto.

PosPilotaTeamDistacco
1Antonio GiovinazziFerrari AF Corse1:31.586
2Robert KubicaAF Corse+0.097s
3Nicklas NielsenFerrari AF Corse+0.982s
4Norman NatoCadillac Hertz Team JOTA+1.302s
5René RastBMW M Team WRT+1.322s
6Earl BamberCadillac Hertz Team JOTA+1.329s
7Charles MilesiAlpine Endurance Team+1.398s
8Victor MartinsAlpine Endurance Team+1.425s
9Malthe JakobsenTeam Peugeot TotalEnergies+1.486s
10Tom GambleAston Martin THOR Team+1.489s

Ferrari protagonista anche in LMGT3, dove Alessio Rovera ha chiuso davanti a tutti con la 296 GT3, precedendo di appena 38 millesimi Finn Gehrsitz. La top 5, racchiusa in meno di un quarto di secondo, ha visto cinque marchi diversi, segnale di un equilibrio molto elevato nella categoria.

PosPilotaTeamDistacco
1Alessio RoveraVISTA AF Corse1:42.875
2Finn GehrsitzGarage 59+0.038s
3Nicky CatsburgTF Sport+0.104s
4Dan HarperTeam WRT+0.206s
5Maxime MartinIron Lynx+0.245s
6Esteban MassonAkkodis ASP Team+0.372s
7Lin HodeniusIron Lynx+0.414s
8Kobe PauwelsHeart of Racing Team+0.472s
9Mattia DrudiHeart of Racing Team+0.499s
10Davide RigonVISTA AF Corse+0.650s

L’unica interruzione della sessione è stata causata dall’uscita di pista di Marco Sørensen con la Aston Martin Valkyrie, mentre una BMW è rimasta a lungo ai box per un cambio motore.

Pomeriggio: Fuoco davanti, ma gli avversari si avvicinano

Nel pomeriggio è stato Antonio Fuoco a portarsi al comando, migliorando il riferimento del mattino e precedendo ancora una volta Robert Kubica, secondo a poco più di un decimo. Terzo Antonio Giovinazzi, a conferma della solidità del pacchetto Ferrari. A differenza della sessione mattutina, però, il margine si è ridotto: la BMW di Robin Frijns ha chiuso quarta avvicinandosi sensibilmente alla vetta, mentre le due Alpine si sono confermate competitive nelle posizioni immediatamente successive. Prosegue intanto il lavoro di sviluppo di Genesis Magma Racing, che ha accumulato altri 200 giri, mentre la Aston Martin numero 009 non è tornata in pista dopo l’incidente del mattino.

PosPilotaTeamDistacco
1Antonio FuocoFerrari AF Corse1:31.177
2Robert KubicaAF Corse+0.126s
3Antonio GiovinazziFerrari AF Corse+0.198s
4Robin FrijnsBMW M Team WRT+0.532s
5Jules GounonAlpine Endurance Team+0.695s
6Charles MilesiAlpine Endurance Team+0.699s
7Malthe JakobsenTeam Peugeot TotalEnergies+0.929s
8Kevin MagnussenBMW M Team WRT+1.027s
9Sébastien BuemiTOYOTA RACING+1.232s
10Stoffel VandoorneTeam Peugeot TotalEnergies+1.291s

In LMGT3, il miglior tempo è stato firmato da Mattia Drudi con l’Aston Martin, davanti a Rovera e alla McLaren di Tom Fleming. Anche in questo caso, distacchi minimi: i primi cinque sono racchiusi in meno di due decimi, a conferma di una categoria estremamente combattuta.

PosPilotaTeamDistacco
1Mattia DrudiHeart of Racing Team1:42.698
2Alessio RoveraVISTA AF Corse+0.051s
3Tom FlemingGarage 59+0.116s
4Charlie EastwoodRacing Team Turkey by TF+0.128s
5Jonny EdgarTF Sport+0.178s
6Parker ThompsonTeam WRT+0.261s
7Maxime MartinIron Lynx+0.353s
8Augusto FarfusTeam WRT+0.380s
9Finn GehrsitzGarage 59+0.400s
10Davide RigonVISTA AF Corse+0.444s

Il programma del weekend proseguirà ora con le prove libere di venerdì, seguite da qualifiche e Hyperpole sabato, mentre la 6 Ore di Imola scatterà domenica alle 13:00.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 15/04/2026
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