Prologo Imola: dominio della Ferrari che sigla una tripletta

Ottimo inizio per la Ferrari nel WEC, con la 499P che ha dominato la classifica delle Hypercar e la 296 in evidenza tra le LMGT3

Si è chiusa la prima giornata di attività in pista del FIA World Endurance Championship a Imola, con il tradizionale Prologo che ha inaugurato ufficialmente la stagione 2026. Sul tracciato dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, le indicazioni emerse dalle due sessioni della giornata confermano una Ferrari subito competitiva, ma con distacchi che nel pomeriggio si sono sensibilmente ridotti.

WEC 2026, Prologo Imola: Ferrari 499P #50

Mattino: Ferrari detta il passo in Hypercar e LMGT3

Nella sessione mattutina è stato Antonio Giovinazzi a firmare il miglior tempo tra le Hypercar, precedendo di appena 97 millesimi Robert Kubica al volante della 499P privata di AF Corse. A completare il dominio del Cavallino nella top class è stato Nicklas Nielsen, terzo con la terza Ferrari in pista. Alle spalle del terzetto italiano si è inserito Norman Nato con la Cadillac del team JOTA, seguito dalla BMW di René Rast, in una sessione che ha visto diversi costruttori alternarsi al comando prima dell’allungo Ferrari. Da segnalare anche il lavoro del team esordiente Genesis Magma Racing, che ha completato oltre 150 giri raccogliendo dati preziosi in vista del debutto.

Pos Pilota Team Distacco 1 Antonio Giovinazzi Ferrari AF Corse 1:31.586 2 Robert Kubica AF Corse +0.097s 3 Nicklas Nielsen Ferrari AF Corse +0.982s 4 Norman Nato Cadillac Hertz Team JOTA +1.302s 5 René Rast BMW M Team WRT +1.322s 6 Earl Bamber Cadillac Hertz Team JOTA +1.329s 7 Charles Milesi Alpine Endurance Team +1.398s 8 Victor Martins Alpine Endurance Team +1.425s 9 Malthe Jakobsen Team Peugeot TotalEnergies +1.486s 10 Tom Gamble Aston Martin THOR Team +1.489s

Ferrari protagonista anche in LMGT3, dove Alessio Rovera ha chiuso davanti a tutti con la 296 GT3, precedendo di appena 38 millesimi Finn Gehrsitz. La top 5, racchiusa in meno di un quarto di secondo, ha visto cinque marchi diversi, segnale di un equilibrio molto elevato nella categoria.

Pos Pilota Team Distacco 1 Alessio Rovera VISTA AF Corse 1:42.875 2 Finn Gehrsitz Garage 59 +0.038s 3 Nicky Catsburg TF Sport +0.104s 4 Dan Harper Team WRT +0.206s 5 Maxime Martin Iron Lynx +0.245s 6 Esteban Masson Akkodis ASP Team +0.372s 7 Lin Hodenius Iron Lynx +0.414s 8 Kobe Pauwels Heart of Racing Team +0.472s 9 Mattia Drudi Heart of Racing Team +0.499s 10 Davide Rigon VISTA AF Corse +0.650s

L’unica interruzione della sessione è stata causata dall’uscita di pista di Marco Sørensen con la Aston Martin Valkyrie, mentre una BMW è rimasta a lungo ai box per un cambio motore.

Pomeriggio: Fuoco davanti, ma gli avversari si avvicinano

Nel pomeriggio è stato Antonio Fuoco a portarsi al comando, migliorando il riferimento del mattino e precedendo ancora una volta Robert Kubica, secondo a poco più di un decimo. Terzo Antonio Giovinazzi, a conferma della solidità del pacchetto Ferrari. A differenza della sessione mattutina, però, il margine si è ridotto: la BMW di Robin Frijns ha chiuso quarta avvicinandosi sensibilmente alla vetta, mentre le due Alpine si sono confermate competitive nelle posizioni immediatamente successive. Prosegue intanto il lavoro di sviluppo di Genesis Magma Racing, che ha accumulato altri 200 giri, mentre la Aston Martin numero 009 non è tornata in pista dopo l’incidente del mattino.

Pos Pilota Team Distacco 1 Antonio Fuoco Ferrari AF Corse 1:31.177 2 Robert Kubica AF Corse +0.126s 3 Antonio Giovinazzi Ferrari AF Corse +0.198s 4 Robin Frijns BMW M Team WRT +0.532s 5 Jules Gounon Alpine Endurance Team +0.695s 6 Charles Milesi Alpine Endurance Team +0.699s 7 Malthe Jakobsen Team Peugeot TotalEnergies +0.929s 8 Kevin Magnussen BMW M Team WRT +1.027s 9 Sébastien Buemi TOYOTA RACING +1.232s 10 Stoffel Vandoorne Team Peugeot TotalEnergies +1.291s

In LMGT3, il miglior tempo è stato firmato da Mattia Drudi con l’Aston Martin, davanti a Rovera e alla McLaren di Tom Fleming. Anche in questo caso, distacchi minimi: i primi cinque sono racchiusi in meno di due decimi, a conferma di una categoria estremamente combattuta.

Pos Pilota Team Distacco 1 Mattia Drudi Heart of Racing Team 1:42.698 2 Alessio Rovera VISTA AF Corse +0.051s 3 Tom Fleming Garage 59 +0.116s 4 Charlie Eastwood Racing Team Turkey by TF +0.128s 5 Jonny Edgar TF Sport +0.178s 6 Parker Thompson Team WRT +0.261s 7 Maxime Martin Iron Lynx +0.353s 8 Augusto Farfus Team WRT +0.380s 9 Finn Gehrsitz Garage 59 +0.400s 10 Davide Rigon VISTA AF Corse +0.444s

Il programma del weekend proseguirà ora con le prove libere di venerdì, seguite da qualifiche e Hyperpole sabato, mentre la 6 Ore di Imola scatterà domenica alle 13:00.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 15/04/2026