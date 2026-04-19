6 Ore Imola: successo numero 50 per Toyota, Ferrari seconda

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È la Toyota a prendersi la scena nella 6 Ore di Imola, gara inaugurale del FIA WEC 2026, conquistando un successo storico nel giorno della sua 100ª partecipazione nel mondiale endurance. Sul tracciato dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, il costruttore giapponese centra infatti la sua 50ª vittoria nel campionato al termine di una sfida serrata contro Ferrari, grande protagonista davanti al pubblico di casa.
Toyota cross the line as our FIRST race winners of the year 🏁— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 19, 2026
A victory which marks 50 race wins at their 100th race!#WEC#6HImola#Toyota@ToyotaRacingWECpic.twitter.com/XTc8GZsG5y
Davanti a oltre 92mila spettatori, con la partenza data dal leader del mondiale di F1 Kimi Antonelli, la gara si accende fin dalle prime fasi. Ferrari parte forte con la 499P #51 di James Calado davanti alla #50 di Miguel Molina, ma la risposta Toyota non tarda ad arrivare.
Strategia decisiva: Toyota ribalta la gara
Dopo aver perso una posizione al via, la Toyota #8 guidata da Brendon Hartley recupera terreno già nel primo giro di pit-stop. Il momento chiave arriva però poco prima della seconda ora di gara: la scelta di non cambiare le gomme consente a Ryō Hirakawa di prendersi la leadership superando la Ferrari #51. Il duello tra Alessandro Pier Guidi e Toyota accende la gara, ma un altro capolavoro strategico del team giapponese cambia nuovamente gli equilibri: la #7 con Kamui Kobayashi riesce a saltare la Ferrari #51 nelle fasi centrali, mentre la #8 – nel finale affidata a Sébastien Buemi – allunga definitivamente.
A complicare i piani Ferrari contribuisce anche una penalità drive-through per la #50, che scivola fuori dalla lotta per il podio. Nel finale, Ferrari prova a reagire con una strategia simile, ma è troppo tardi: la Toyota #8 taglia il traguardo con oltre 13 secondi di vantaggio.
Podio e classifica: Ferrari seconda, Toyota completa il podio
Alle spalle della vettura vincitrice, il trio Ferrari composto da Antonio Giovinazzi, Calado e Pier Guidi chiude in seconda posizione, mentre la Toyota #7 di Kobayashi, Mike Conway e Nyck de Vries completa il podio.
WEC 2026, 6 Ore Imola: le tre Ferrari 499P
Quarta posizione per Alpine, mentre alle loro spalle va in scena una lotta serratissima per la top five, risolta a favore della BMW #20 davanti alla Ferrari #50, all’altra BMW e alla Cadillac #38, racchiuse in meno di un secondo e mezzo. Di seguito, l'ordine di arrivo della categoria Hypercar:
|Pos
|Team
|Vettura
|Giri
|Distacco
|1
|Toyota Racing
|#8
|213
|-
|2
|Ferrari AF Corse
|#51
|213
|+13.352
|3
|Toyota Racing
|#7
|213
|+41.187
|4
|Alpine Endurance Team
|#35
|213
|+59.385
|5
|BMW M Team WRT
|#20
|213
|+1:00.543
|6
|Ferrari AF Corse
|#50
|213
|+1:00.901
|7
|BMW M Team WRT
|#15
|213
|+1:01.506
|8
|Cadillac Hertz Team JOTA
|#38
|213
|+1:01.995
|9
|Aston Martin THOR Team
|#007
|212
|+1 giro
|10
|AF Corse
|#83
|212
|+1 giro
|11
|Alpine Endurance Team
|#36
|212
|+1 giro
|12
|Peugeot TotalEnergies
|#94
|212
|+1 giro
|13
|Cadillac Hertz Team JOTA
|#12
|212
|+1 giro
|14
|Aston Martin THOR Team
|#009
|212
|+1 giro
|15
|Genesis Magma Racing
|#17
|211
|+2 giri
|16
|Peugeot TotalEnergies
|#93
|210
|+3 giri
|17
|Genesis Magma Racing
|#19
|189
|+24 giri
LMGT3: BMW vince sul filo, beffa McLaren
Grande spettacolo anche in LMGT3, dove il successo va alla BMW del Team WRT. L’equipaggio formato da Anthony McIntosh, Parker Thompson e Dan Harper conquista la vittoria con appena 0.265 secondi di margine sulla Corvette di TF Sport, al termine di uno dei finali più combattuti della storia recente del WEC.
Decisivo il colpo di scena a mezz’ora dalla fine: la McLaren #10 di Garage 59, partita dalla pole con Tom Fleming, perde improvvisamente potenza quando era in testa, spalancando la porta alla BMW.
HEARTBREAK for race-leading #10 McLaren 💔— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 19, 2026
The @Garage_59 car loses the top spot with 30 minutes to go in its debut race.#WEC#6HImola#McLarenpic.twitter.com/cM6OH9nlVV
Terzo posto per la Porsche del team Manthey, protagonista di una rimonta solida dopo un errore nelle prime fasi. Sesta la Ferrari #21 di AF Corse. Di seguito, l'ordine di arrivo della categoria LMGT3:
|Pos
|Team
|Vettura
|Giri
|Distacco
|1
|Team WRT
|#69
|194
|-
|2
|TF Sport
|#33
|194
|+0.265
|3
|The Bend Manthey
|#92
|193
|+1 giro
|4
|Manthey DK Engineering
|#91
|193
|+1 giro
|5
|Team WRT
|#32
|193
|+1 giro
|6
|VISTA AF Corse
|#21
|193
|+1 giro
|7
|Garage 59
|#58
|193
|+1 giro
|8
|Proton Competition
|#88
|193
|+1 giro
|9
|Heart of Racing Team
|#23
|193
|+1 giro
|10
|Proton Competition
|#77
|193
|+1 giro
|11
|VISTA AF Corse
|#54
|192
|+2 giri
|12
|Iron Lynx
|#79
|192
|+2 giri
|13
|Garage 59
|#10
|179
|+15 giri
|14
|Akkodis ASP Team
|#78
|171
|+23 giri
|15
|Iron Lynx
|#61
|166
|+28 giri
|16
|Racing Team Turkey by TF
|#34
|162
|+32 giri
|17
|Heart of Racing Team
|#27
|146
|+48 giri
|18
|Akkodis ASP Team
|#87
|32
|+162 giri
Il FIA WEC 2026 ripartirà ora con la 6 Ore di Spa-Francorchamps, in programma dal 7 al 9 maggio, dopo un primo round che ha già confermato l’equilibrio e lo spettacolo della nuova stagione.