WEC 2026

6 Ore Imola: successo numero 50 per Toyota, Ferrari seconda

Avatar di Luca Manacorda, il 19/04/26

3 ore fa - Strategia decisiva nella sfida tra Toyota e Ferrari a Imola

Lo scontro diretto tra Toyota e Ferrari va alla casa giapponese, grazie a una migliore strategia. Beffa McLaren tra le LMGT3.
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È la Toyota a prendersi la scena nella 6 Ore di Imola, gara inaugurale del FIA WEC 2026, conquistando un successo storico nel giorno della sua 100ª partecipazione nel mondiale endurance. Sul tracciato dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, il costruttore giapponese centra infatti la sua 50ª vittoria nel campionato al termine di una sfida serrata contro Ferrari, grande protagonista davanti al pubblico di casa.

Davanti a oltre 92mila spettatori, con la partenza data dal leader del mondiale di F1 Kimi Antonelli, la gara si accende fin dalle prime fasi. Ferrari parte forte con la 499P #51 di James Calado davanti alla #50 di Miguel Molina, ma la risposta Toyota non tarda ad arrivare.

Strategia decisiva: Toyota ribalta la gara

Dopo aver perso una posizione al via, la Toyota #8 guidata da Brendon Hartley recupera terreno già nel primo giro di pit-stop. Il momento chiave arriva però poco prima della seconda ora di gara: la scelta di non cambiare le gomme consente a Ryō Hirakawa di prendersi la leadership superando la Ferrari #51. Il duello tra Alessandro Pier Guidi e Toyota accende la gara, ma un altro capolavoro strategico del team giapponese cambia nuovamente gli equilibri: la #7 con Kamui Kobayashi riesce a saltare la Ferrari #51 nelle fasi centrali, mentre la #8 – nel finale affidata a Sébastien Buemi – allunga definitivamente.

A complicare i piani Ferrari contribuisce anche una penalità drive-through per la #50, che scivola fuori dalla lotta per il podio. Nel finale, Ferrari prova a reagire con una strategia simile, ma è troppo tardi: la Toyota #8 taglia il traguardo con oltre 13 secondi di vantaggio.

Podio e classifica: Ferrari seconda, Toyota completa il podio

Alle spalle della vettura vincitrice, il trio Ferrari composto da Antonio Giovinazzi, Calado e Pier Guidi chiude in seconda posizione, mentre la Toyota #7 di Kobayashi, Mike Conway e Nyck de Vries completa il podio.

WEC 2026, 6 Ore Imola: le tre Ferrari 499P

Quarta posizione per Alpine, mentre alle loro spalle va in scena una lotta serratissima per la top five, risolta a favore della BMW #20 davanti alla Ferrari #50, all’altra BMW e alla Cadillac #38, racchiuse in meno di un secondo e mezzo. Di seguito, l'ordine di arrivo della categoria Hypercar:

Pos Team Vettura Giri Distacco
1 Toyota Racing #8 213 -
2 Ferrari AF Corse #51 213 +13.352
3 Toyota Racing #7 213 +41.187
4 Alpine Endurance Team #35 213 +59.385
5 BMW M Team WRT #20 213 +1:00.543
6 Ferrari AF Corse #50 213 +1:00.901
7 BMW M Team WRT #15 213 +1:01.506
8 Cadillac Hertz Team JOTA #38 213 +1:01.995
9 Aston Martin THOR Team #007 212 +1 giro
10 AF Corse #83 212 +1 giro
11 Alpine Endurance Team #36 212 +1 giro
12 Peugeot TotalEnergies #94 212 +1 giro
13 Cadillac Hertz Team JOTA #12 212 +1 giro
14 Aston Martin THOR Team #009 212 +1 giro
15 Genesis Magma Racing #17 211 +2 giri
16 Peugeot TotalEnergies #93 210 +3 giri
17 Genesis Magma Racing #19 189 +24 giri

LMGT3: BMW vince sul filo, beffa McLaren

Grande spettacolo anche in LMGT3, dove il successo va alla BMW del Team WRT. L’equipaggio formato da Anthony McIntosh, Parker Thompson e Dan Harper conquista la vittoria con appena 0.265 secondi di margine sulla Corvette di TF Sport, al termine di uno dei finali più combattuti della storia recente del WEC.

Decisivo il colpo di scena a mezz’ora dalla fine: la McLaren #10 di Garage 59, partita dalla pole con Tom Fleming, perde improvvisamente potenza quando era in testa, spalancando la porta alla BMW.

Terzo posto per la Porsche del team Manthey, protagonista di una rimonta solida dopo un errore nelle prime fasi. Sesta la Ferrari #21 di AF Corse. Di seguito, l'ordine di arrivo della categoria LMGT3:

Pos Team Vettura Giri Distacco
1 Team WRT #69 194 -
2 TF Sport #33 194 +0.265
3 The Bend Manthey #92 193 +1 giro
4 Manthey DK Engineering #91 193 +1 giro
5 Team WRT #32 193 +1 giro
6 VISTA AF Corse #21 193 +1 giro
7 Garage 59 #58 193 +1 giro
8 Proton Competition #88 193 +1 giro
9 Heart of Racing Team #23 193 +1 giro
10 Proton Competition #77 193 +1 giro
11 VISTA AF Corse #54 192 +2 giri
12 Iron Lynx #79 192 +2 giri
13 Garage 59 #10 179 +15 giri
14 Akkodis ASP Team #78 171 +23 giri
15 Iron Lynx #61 166 +28 giri
16 Racing Team Turkey by TF #34 162 +32 giri
17 Heart of Racing Team #27 146 +48 giri
18 Akkodis ASP Team #87 32 +162 giri

Il FIA WEC 2026 ripartirà ora con la 6 Ore di Spa-Francorchamps, in programma dal 7 al 9 maggio, dopo un primo round che ha già confermato l’equilibrio e lo spettacolo della nuova stagione.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 19/04/2026
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