Finalmente WEC! Oggi il Prologo a Imola, nel weekend la prima gara. Tutte le info

La stagione 2026 del FIA World Endurance Championship prende il via a Imola, dove oggi scattano le attività in pista con il tradizionale Prologo che anticipa il primo appuntamento stagionale, la 6 Ore in programma nel weekend del 17-19 aprile. Per la prima volta, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ospita sia i test collettivi sia l’evento inaugurale del campionato, complice il rinvio della gara del Qatar. Un avvio tutto europeo che riporta l'inizio del mondiale Endurance nel Vecchio Continente per la prima volta dal 2021.

Il circuito emiliano, lungo 4,909 km e caratterizzato da un layout tecnico e “old school”, rappresenta una sfida completa per team e piloti: alte velocità, curve lente, fondo sconnesso e vie di fuga limitate mettono alla prova affidabilità, carico aerodinamico e gestione del traffico, elemento chiave nelle gare endurance.

Sfida aperta tra i costruttori

Saranno ben 14 i costruttori impegnati tra Hypercar e LMGT3, con una griglia di alto livello che comprende 99 piloti, tra cui diversi debuttanti e nomi provenienti dalla Formula 1 e dalle categorie propedeutiche.

In Hypercar, Ferrari si presenta da campione in carica, ma la concorrenza è ampia. Toyota resta il riferimento storico della categoria e si presenta con una versione aggiornata della GR010 Hybrid, mentre Peugeot, BMW e Alpine puntano a inserirsi stabilmente nella lotta al vertice.

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Attenzione anche a Cadillac, in crescita nonostante l’assenza di Alex Lynn nei primi round, e a Aston Martin, che prosegue lo sviluppo della Valkyrie. Tra le novità, debutta anche Genesis, al primo impegno nel mondiale Endurance.

In LMGT3 si rinnova invece il confronto tra BMW e Porsche, protagoniste delle ultime edizioni a Imola, con margini sempre più ridotti, mentre Ferrari punta a inserirsi nella lotta con la 296 GT3 Evo schierata da Vista AF Corse.

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La stagione 2026 rappresenta un passaggio chiave per Ferrari, che torna in pista a distanza di 162 giorni dall’ultima gara del 2025 con l’obiettivo di difendere i titoli mondiali Costruttori e Piloti conquistati nella scorsa stagione.

A Imola, circuito di casa distante poco più di un’ora da Maranello, il Cavallino schiera tre 499P nella classe Hypercar: le due ufficiali del team Ferrari – AF Corse e la numero 83 del team privato AF Corse. Sulla vettura numero 50 saranno impegnati Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, protagonisti nel 2025 con una vittoria in Qatar e diversi piazzamenti a podio. La numero 51 vedrà invece in azione i campioni del mondo in carica Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, già vincitori a Imola lo scorso anno. Completa lo schieramento la 499P numero 83 con Yifei Ye, Phil Hanson e Robert Kubica, reduci dal successo alla 24 Ore di Le Mans e secondi nella classifica Piloti 2025.

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Dal punto di vista tecnico, la vettura non presenta aggiornamenti legati ai joker di sviluppo, ma è stata riomologata – come tutte le Hypercar – in una nuova galleria del vento, con conseguenti modifiche aerodinamiche. A queste si aggiunge l’introduzione di nuovi pneumatici da parte di Michelin, elementi che rendono il weekend di Imola un banco di prova fondamentale per valutare gli equilibri in pista.

6 Ore di Imola: il programma

Il programma del fine settimana, dopo il Prologo di oggi (9:00-12:30 e 14:00-18:30), proseguirà venerdì con le Prove Libere 1 (10:15-11:45) e Prove Libere 2 (15:15-16:45), sabato con le Libere 3 (10:30-11:30) seguite da Qualifiche (15:10-15:22) e Hyperpole (15:30-15:40), mentre la gara scatterà domenica 19 aprile alle 13:00 con arrivo previsto alle 19:00.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 14/04/2026